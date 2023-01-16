Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede!

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor. Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını çiftin ayrıldığını yazmış, haberler karşısında çileden çıkan Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı.





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İki çocuk sahibi olan çift, belli ki sorunlarını çözdü, çünkü kasımda Wanda Nara, İstanbul’a taşındığını sosyal medyada ilan etti. Ama ben, çift hakkında oldukça şaşırtıcı bir bilgi öğrendim!Evet Wanda Nara, İstanbul’a taşınmış ama Icardi’nin yanına değil! Nara, yıldız futbolcuyla aynı rezidansta ama farklı bir dairede yaşamaya karar vermiş.Icardi de eşini kırmamak için karşılıklı iki daireyi kiralayarak, birine kendisi yerleşmiş diğerine de eşini yerleştirmiş. Neden böyle bir karar aldıklarını öğrenemedim ama duyduğuma göre çiftin mutluluğuna diyecek yokmuş. Demek ki mutluluğun formülünü bulmuşlar!

Yeni merkeze davetli tanıtım

2018 ve 2019’da Avrupa’nın en iyi SPA merkezi seçilen Cornelia Hotels, Dr. Buğra Öktem iş birliğiyle “Ayurvedik Detoks & Anti Aging Merkezi”ni hayata geçirdi.



Merkezin açılışı için geçtiğimiz günlerde bir davet düzenleyen Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, ünlü isimleri Dr. Buğra Öktem’le buluşturdu. Dr. Buğra Öktem, merkez hakkında bilgi verirken, konuklara ayurvedik detoksu da anlattı.

Prens Edward’dan özel ödül

Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward, babası Edinburgh Dükü Prens Philip adına kurulan Duke of Edinburgh Vakfı’nın ‘World Fellowship’ oluşumunun 35’inci yıl kutlaması için özel bir davet düzenledi. Seçkin isimlerin katıldığı etkinliğe, Türkiye’den Horizon Group-TBS (Tarabya İngiliz Okulları) kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin davet edildi.



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Windsor Sarayı’nda gerçekleşen bu özel gecede Prens Edward, Mehmet Gültekin’e “Kraliyet Sonsuzluk Rozeti ve Plaketi”ni takdim etti. Gültekin, bu rozete sahip ilk Türk oldu. Tebrikler...

Tutankhamun’un hazineleri geliyor

100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam eden firavun Tutankhamun’un hazineleri sergisi UniqExpo İstanbul’da 20 Ocak’ta açılacak.



Prof. Dr. İlber Ortaylı, büyük küçük herkesin merakla gezeceği sergi hakkında, “20’nci yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan ve ilk kez Türkiye’ye gelen Tutankhamun hazineleri, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi” dedi. Sömestir tatili için harika bir etkinlik gerçekten.