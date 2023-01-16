Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede!

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:56

GS’nin yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara, sonunda İstanbul’a taşındı. Ama eşiyle aynı evde değil, komşu dairesinde yaşamaya başladı!

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor. Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını çiftin ayrıldığını yazmış, haberler karşısında çileden çıkan Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı.

Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede

İki çocuk sahibi olan çift, belli ki sorunlarını çözdü, çünkü kasımda Wanda Nara, İstanbul’a taşındığını sosyal medyada ilan etti. Ama ben, çift hakkında oldukça şaşırtıcı bir bilgi öğrendim!
Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede


Evet Wanda Nara, İstanbul’a taşınmış ama Icardi’nin yanına değil! Nara, yıldız futbolcuyla aynı rezidansta ama farklı bir dairede yaşamaya karar vermiş. 
Icardi de eşini kırmamak için karşılıklı iki daireyi kiralayarak, birine kendisi yerleşmiş diğerine de eşini yerleştirmiş. Neden böyle bir karar aldıklarını öğrenemedim ama duyduğuma göre çiftin mutluluğuna diyecek yokmuş. Demek ki mutluluğun formülünü bulmuşlar!

Haberin Devamı

Yeni merkeze davetli tanıtım

2018 ve 2019’da Avrupa’nın en iyi SPA merkezi seçilen Cornelia Hotels, Dr. Buğra Öktem iş birliğiyle “Ayurvedik Detoks & Anti Aging Merkezi”ni hayata geçirdi. 

Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede

Merkezin açılışı için geçtiğimiz günlerde bir davet düzenleyen Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, ünlü isimleri Dr. Buğra Öktem’le buluşturdu. Dr. Buğra Öktem, merkez hakkında bilgi verirken, konuklara ayurvedik detoksu da anlattı. 

Prens Edward’dan özel ödül
Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward, babası Edinburgh Dükü Prens Philip adına kurulan Duke of Edinburgh Vakfı’nın ‘World Fellowship’ oluşumunun 35’inci yıl kutlaması için özel bir davet düzenledi. Seçkin isimlerin katıldığı etkinliğe, Türkiye’den Horizon Group-TBS (Tarabya İngiliz Okulları) kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin davet edildi.

Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede

Windsor Sarayı’nda gerçekleşen bu özel gecede Prens Edward, Mehmet Gültekin’e “Kraliyet Sonsuzluk Rozeti ve Plaketi”ni takdim etti. Gültekin, bu rozete sahip ilk Türk oldu. Tebrikler...
Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede
Emel Gültekin

Haberin Devamı

Tutankhamun’un hazineleri geliyor
100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam eden firavun Tutankhamun’un hazineleri sergisi UniqExpo İstanbul’da 20 Ocak’ta açılacak.

Komşuculuk oynuyorlar... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile aynı rezidansta, farklı dairede

Prof. Dr. İlber Ortaylı, büyük küçük herkesin merakla gezeceği sergi hakkında, “20’nci yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan ve ilk kez Türkiye’ye gelen Tutankhamun hazineleri, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi” dedi. Sömestir tatili için harika bir etkinlik gerçekten.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota