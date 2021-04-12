Koltuk altı takipçilerini ikiye böldü

MADONNA'NİN İLK ÇOCUĞU

Madonna ile eski spor eğitmeni Carlos Leon'un ilişkisinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Lourdes Leon'un bu kadar tehki çektirmesinin nedeni ise epilasyon yaptırmadığı koltuk altının görüntüsü oldu. Madonna, ilk çocuğu olan Lourdes Leon ile çekilen fotoğrafında onu "kalbinin bir parçası" olarak nitelendi ve ona duyduğu sevgiyi ifade etti. Lourdes Leon'ın koltuk altına epilasyon yapmamış olması ise takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

TAKİPÇİLER YORUM YAĞDIRDI

Madonna'nın bazı takipçileri bu görüntünün hijyen olmadığını savundu. Bu görüşte olanlar görüntünün kötü olduğunu da ileri sürdü. Hatta bir takipçi "fotoğraf çektirmeden önce koltuk altını traş et" yorumunu yaptı. Birçok takipçi de Lourdes Leon için jilete ihtiyaç olduğunu savundu. Bir takipçi, saçlara, makyaja ve tırnaklara gösterilen özenin epilasyon konusunda da gösterilmesi gerektiğini savundu.

ELEŞTİREN DE OLDU DESTEKLEYEN DE

Madonna'nın, yakınları tarafından Lola adıyla çağrılan kızının bu tercihini savunanlar da çok sayıdaydı. Bunlardan biri "Söylesenize çocuklar, başkasının koltuk altındaki tüyler için siz neden endişeleniyorsunuz" sorusunu sordu. Madonna'nın birçok takipçisi, bunun Lourdes Leon'un kendi tercihi olduğu savundu. Bazıları da "Erkekler de epilasyon yapmıyor. Neden bu öğütleri onlara da vermiyorsunuz?" diye sordu. Madonna'nın bir takipçisi de "Birinin epilasyon yaptırıp yaptırmayacağına kim karar veriyor?" yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCE DE AYNI NEDENLE ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Bir başka takipçi de paylaşıma yapılan yorumları "iğrenç" diye nitelendirdi. "Kadınların da vücutlarında tüyler vardır ve istemezlerse bunları traş etmek zorunda değiller" diyerek değerlendirdi. Lourdes Leon, daha önce de koltuk altlarına epilasyon yaptırmadığını gözler önüne sermiş ve bu yüzden eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

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