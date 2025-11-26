Ã‡ekimde kaybolan elbise onun Ã¼zerinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±... KullandÄ±ÄŸÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kavanoza geri koydu... DÃ¼nya onun gibi bir dÃ¼ÅŸesi hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸti

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 18:03

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle hakkÄ±nda birÃ§ok ÅŸey sÃ¶ylendi bugÃ¼ne kadar... KocasÄ±nÄ±n aklÄ±nÄ± Ã§elip ailesiyle arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, eltisi Kate Middleton'Ä± kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±, Harry'yi Ã§ok Ã¶nceden gÃ¶zÃ¼ne kestirip onunla evlenmek iÃ§in tanÄ±yanlara yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±...

Bu iddialar uzatÄ±lÄ±r da uzatÄ±lÄ±r... Ama son bir haftadÄ±r konuÅŸulanlara gelirsek, bunlar Ã¶yle kolay kolay yenilir yutulur cinsten deÄŸil.

Ä°ddialara gÃ¶re Meghan Markle, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi moda Ã§ekimlerinde giydiÄŸi kÄ±yafetleri kimseye sormadan 'kafasÄ±na gÃ¶re' alÄ±p evine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Bu durumun kibarca ifadesi elbette... Daha dÃ¼z sÃ¶ylemek gerekirse Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan, Ã§ekimlerden elbise "aÅŸÄ±rÄ±yor.."

Ãœstelik bu konu bir deÄŸil iki kez gÃ¼ndeme geldi... Hem de sadece bir hafta iÃ§inde..

YEÅžÄ°L ELBÄ°SE ORTAYA Ã‡IKTI... SÃ–YLENTÄ°LER BAÅžLADI
Ä°lk olarak Markle, bir dijital platform iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yaÅŸam tarzÄ± programÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda yeÅŸil bir elbiseyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

BaÅŸta elbisenin tasarÄ±mcÄ±sÄ± ve o sette gÃ¶rev alanlar olmak Ã¼zere herkes Meghan'Ä±n Ã¼zerindeki o elbiseyi elbette tanÄ±dÄ±.

DÃ¼ÅŸes, o zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili elbiseyi 2022 yÄ±lÄ±nda Variety dergisi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± bir Ã§ekimde poz verirken giymiÅŸti. ÃœnlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yaklaÅŸÄ±k 1700 dolarlÄ±k elbiseyi de o Ã§ekimden sonra gÃ¶ren olmamÄ±ÅŸtÄ±.

Kendi programÄ±nda giydiÄŸinde de elbise yeniden gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

BU ELBÄ°SE DE BAÅžKA BÄ°R Ã‡EKÄ°MDEN
Ama bu kadar deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meghan'Ä±n baÅŸka moda Ã§ekimlerinden sonra kimseye sormadan alÄ±p evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸka elbiseler de var.

Bunlardan biriyle de objektiflere takÄ±ldÄ± zaten. O askÄ±sÄ±z elbise de Channel imzalÄ±ydÄ±.

Markle onu da Cut dergisi iÃ§in poz verdiÄŸi sÄ±rada giymiÅŸti. Tabii ki onu da kimseden izin almadan evine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Markle'Ä±n bu Ã¶zelliÄŸi hakkÄ±nda geÃ§en yÄ±l bir rÃ¶portajda gazeteci Vanessa Grigoriadis de bazÄ± ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

'KRALÄ°YET' KOLEKSÄ°YONU Ä°Ã‡Ä°N ALIP GÃ–TÃœRÃœYORMUÅž
Andrew Gold'un Heretics adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Grigoriadis, Markle'Ä±n Ã§ekimlerde giydiÄŸi bazÄ± elbise ve ayakkabÄ±larÄ± kimseye sormadan yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Onun iÃ§in iÅŸin en ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± yanÄ± Montecito'da 15 milyonluk bir malikanede yaÅŸayan, 100 milyonlarca dolarlÄ±k iÅŸ anlaÅŸmalarÄ± yapan birinin bÃ¶yle kimseye sormadan Ã§ekimde giydiklerini alÄ±p yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmesi.

Markle'a yakÄ±n bir kaynak, DÃ¼ÅŸes'in bu kÄ±yafetleri yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmesinin nedenini "Kendine bir kraliyet koleksiyonu yapmak" diye yorumladÄ±. Ama buna karÅŸÄ± yorumlara bakÄ±lÄ±rsa "Kraliyetin protokolÃ¼nde bÃ¶yle bir kural yok..."

NÄ°ÅžANDA GÄ°YDÄ°ÄžÄ° AYAKKABILAR BÄ°LE!
Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Markle, Kanada'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Suits dizisinde oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bir Ã¼nlÃ¼ firma iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sÄ±rada da Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir Ã§ift yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± istedi.

Ã‡ekim bittikten sonra da Ã§ekim ekibinin ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda bu ayakkabÄ±larÄ± da alÄ±p gitti.

Markle, 2017'de Prens Harry ile niÅŸanÄ±nÄ± duyuran Ã§ekimde bu ayakkabÄ±larÄ± giydi.

KAHVALTI TARÄ°FÄ°NE DE 'Ä°ÄžRENÃ‡' DÄ°YE YORUM GELDÄ°
Meghan Markle'Ä±n son gÃ¼nlerde dillere dÃ¼ÅŸmesinin tek nedeni bu deÄŸil... DÃ¼ÅŸes, kendi kurduÄŸu As Ever markasÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda da paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

Markle, Ã¶nceki gÃ¼n de kolay bir kahvaltÄ± hazÄ±rladÄ±. Bir kek hazÄ±rlayan Markle, takipÃ§ilerine Ã¼zerinin sÃ¼slenmesi iÃ§in hangi malzemeleri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

O anlarda da kullandÄ±ÄŸÄ± malzemeleri eldivensiz elleriyle tuttu. Bir reÃ§el kavanozundan bir kaÅŸÄ±k reÃ§el alan Markle, kaÅŸÄ±kla tadÄ±na baktÄ±ktan sonra yine kavanozun iÃ§ine geri koydu.

Bu yÃ¼zden de hijyen kurallarÄ±na uymamakla ve 'iÄŸrenÃ§' bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermekle eleÅŸtirildi.

