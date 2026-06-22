Yasak ilişki alnına kara leke sürdü: Şimdi herkes bana aşk dolandırıcısı diyecek!

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Kendisinden yaşça büyük karısı Deborra Lee Furness ve o doğuramadığı için evlat edindikleri iki çocuklarıyla gül gibi geçinip gidiyorlardı.

Bu böyle tam 27 yıl sürdü.

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BOŞANMA VE YASAK AŞK ŞOKU

Fakat bu sürenin sonunda Hollywood'un mutlu çifti Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'dan şoke eden haber geldi: Boşanıyorlardı.

Daha bu haber hazmedilmemişken bu sefer de işin içine yasak aşk karıştı. O iyi aile babası, örnek eş Hugh Jackman karısını The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile aldatmıştı.

Tabii Foster da kocası Ted Hughes'ı… Sonuçta bu aşk uğruna iki yuva birden yıkıldı.

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Jackman ile Deborra Lee Furness'in 'örnek' diye gösterilen 27 yıllık yuvasının dağılması ciddi bir şok etkisi yaratmıştı.





SADECE YUVALAR DEĞİL JACKMAN'IN İMAJI DA YIKILDI

Ama bu yuvalarla birlikte yıkılan başka bir şey daha vardı: Hugh Jackman'ın iyi aile babası imajı...

İşin kötüsü şimdi bu imajın daha da yerlere serilmesine yol açabilecek bir tehlike var Jackman açısından: Eski karısı Deborra'nın bu ayrılık ve boşanma sürecini kendi penceresinden anlatması!

Epeydir konuşulanlara göre Deborra Lee Furness, gerçekten de bütün bunları anlatacağı bir kitap için hazır hissediyor kendini. Eğer bu gerçek olursa bu durum 57 yaşındaki Hugh Jackman için felaketin ta kendisi olacak.

Jackman'ın en büyük korkusu boşanma sürecinde yaşananların ortaya çıkması ve tertemiz imajına kara leke sürülmesi.

Ki aslına bakılırsa o leke çoktan sürüldü bile. Hem de kolayca çıkmayacak şekilde.

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Çiftin boşandığı ilk dönemde Jackman'ın karısını uzun süredir aldattığı, bunu yakın çevresinin de bildiği ama Deborra'dan gizlediği de ortaya çıkmıştı. Bu durum Deborra Lee Furness'in kırgınlığını da kızgınlığını da artırdı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR

70 yaşındaki Deborra Lee Furness'e yakın bir kaynak "Deb, Hugh'un yaptıklarından dolayı hala çok incinmiş ve ihanete uğramış hissediyor. Şimdi, bir yıldan fazla süredir askıda olan bazı planlarını hayata geçirmeye hazır" diye konuştu.

Yine aynı kaynak bu konuda Jackman'ın tüylerini iyice diken diken edecek başka şeyler de söyledi: "Bir kitap ilk adım, ancak Deb'in kendisine teklif edilen büyük miktarda parayı haklı çıkarması için her şeyi ortaya koyması gerekecek. Bu da muhtemelen Hugh'un, şüpheli davranışlarını ve tam olarak masum olmadığı diğer durumları içerecek."

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Yine bu kaynaklara bakılırsa kitap, intikam turunun sadece ilk durağı olabilir.

KABUSLARDAN KABUS BEĞENİYOR

Çünkü görünüşe göre işler bir kitapla sınırlı kalmayabilir. Boşanma sürecini Deborra tarafından görünümünü ortaya koyan bir belgesele de büyük ilgi olduğu söyleniyor.

Hugh Jackman'a yakın bir kaynak, yıldızın korkusunu şöyle ortaya koydu: "Hugh şimdi, hayranlarının, kendisini bir aşk dolandırıcısı olarak görmeye başlayacaklarını düşünüyor" dedi.

Söylenenlere göre Jackman şimdi artık gizli gizli yaşadığı sonra da ortaya serdiği Sutton Foster aşkının keyfini bile süremiyor. Milyonlarca hayranının gözünde "iyi aile babası, sadık sevgili" imajının yerle bir edilmesinin kabusunu görüyor.