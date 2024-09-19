Konukların gözü yıldızları bile görmedi... Daha önce kimseyi sevmemiş gibi durup durup aşkına sarıldı!

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İşte 60 yaşına gelmesine rağmen hala "dünyanın en çekici erkeği" unvanını kimseye kaptırmayan Brad Pitt'in yeni sevgilisi Ines de Ramon'un başına gelen de bu...

Aslına bakılırsa 31 yaşındaki Ines de Ramon'un eski kocası Paul Wesley de bir oyuncuydu. Kendi çapında da tanınıyordu.

Yine de Brad Pitt'den çok daha genç ve daha az tecrübeli olduğu için genç kadının onunla evlenip boşanması öyle büyük bir yankı yaratmadı.

Ama Ines de Ramon'un Jennifer Aniston ve Angelina Jolie gibi gösteri dünyasının en iddiaları kadın yıldızlarıyla evlenip boşanan Brad Pitt ile başladığı romantik ilişkisi kelimenin tam anlamıyla yeri yerinden oynattı.

Bunun son örneklerinden biri de Brad Pitt'in önemli rollerini George Clooney ile paylaştığı The Wolfs filminin Hollywood galasında yaşandı.

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GALADA YILDIZLARDAN ROL ÇALDI

Sevgilisiyle aynı renkte bir elbise giyerek geceye katılan Ines de Ramon, o gecenin konukları arasında bulunan Hollywood ünlülerini gölgede bırakıp bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Üstelik sevgilisinin yanında kırmızı halıya bile çıkmadığı halde.

Brad Pitt, filmin diğer yıldızlarıyla birlikte kırmızı halıda kameralara poz verirken Ines de Ramon kenarda durup onları izledi.

Ama 60 yaşındaki Brad Pitt, sık sık poz vermeyi kesip sevgilisinin yanına gitti ve ona sımsıkı sarıldı.

Durum böyle olunca da Ines de Ramon, hem galaya katılanların hem de ünlüleri görmek için kırmızı halı etrafında toplananların daha çok ilgisini çekti.

GECE BOYUNCA EL ELE GÖZ GÖZE

Galanın ardından düzenlenen partide de Brad Pitt ile Ines de Ramon, birbirlerinden bir an bile ayrılmadılar.

Ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutarak, ona sarılarak bazen de öpücüklere boğarak o kalabalık içinde yalnız olmadığını ve onu ne kadar sevdiğini hatırlattı.

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Peki ya Brad Pitt'in kalbini çalıp bütün dünyanın bunca ilgisini üzerinde toplayan Ines de Ramon kimdir?

Gelin, Brad Pitt'in bugüne kadar hayatına giren bütün kadınlardan farklı bir profile sahip olan Ines de Ramon'u biraz daha yakından tanıyalım.

BUGÜNE KADAR HAYATINA GİREN KADINLARDAN ÇOK FARKLI

Ines de Ramon Elbette Hollywood piyasasına hiç yabancı değil, ama yine de Pitt'in eski eşleri Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ya da eski nişanlıları Juliette Lewis ile Gwyneth Paltrow kadar da göz önünde biri değil.

İnce bedeni, uzun koyu renk saçları ve güzel gülüşü ile dikkat çeken cezbedici bir kadın. Böyle olmasına rağmen Pitt'in hayatına giren diğer kadınlardan her anlamda çok farklı.

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Ines de Ramon her ne kadar mücevher tasarımcısı olarak tanınıyor olsa da iyi bir eğitim görmüş bir genç kadın.

İSVİÇRE'DE OKUDU... BİR ÇOK YABANCI DİL BİLİYOR

İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nde iş idaresi eğitimi gördü. 2013 yılında okulunu bitiren genç kadın aynı zamanda İngilizce dışında İspanyolca, Fransızca ve Almanca biliyor.

Ines de Ramon, okulunu bitirdikten sonra moda ve mücevher tasarımcılığı işine yöneldi. Bir süredir de Los Angeles merkezli bir mücevher firmasının yönetim kurulu başkanı.

Ama onun donanımı bu kadarla da sınırlı değil. Ines de Ramon aynı samanda sertifikalı bir sağlık koçu ve beslenme uzmanı.

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ESKİ EŞİ DE OYUNCUYDU

Ama o da eski eşini yine Hollywood çevresinden seçti. The Vampire Diaries adlı yapımla tanınan Paul Wesley ile 2019 yılında evlenen de Ramon 2022'de boşandı.

Brad Pitt ile Ines de Ramon, ilk kez 2022 yılında Los Angeles'taki Bono konserinde birlikte görüldüler. Sonra da Meksika'da bir tatile çıktılar.

Daha önceki aşklarının aksine Brad Pitt bu kez özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşıyor. Bunda sevgilisinin bu konudaki tercihinin de etkisi var kuşkusuz.

Her ne kadar ilişkilerinin başında daha kapalı bir görünüm sergilese de Pitt sonunda George Clooney ile işbirliği yaptığı The Wolfs filminin Venedik galasında sevgilisinin elinden tuttu ve dünyanın karşısına çıktı.

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Çiftin ilişkisinin geleceğini ise zaman gösterecek