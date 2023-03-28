Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye’de birçok sinema, dizi ve tiyatro projesinde rol alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür 77 yaşında, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde yaşamını yitirdi. Engür için bugün öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, usta oyuncunun ailesi ile birlikte oyuncu Ayten Uncuoğlu, Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Rıza Kocaoğlu, Yiğit Özşener, Kubilay Karslıoğlu’nun da aralarında olduğu sanat ve müzik camiasından çok sayıda sanatçı dostu katıldı. Taziyeleri Engür’ün eşi ve kızı kabul etti. Köksal Engür’ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
"HEPİMİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ, TAŞ GİBİ BİR ADAMI KAYBETTİK"
Aynı dizide yer alan oyuncu Ali Atay ise Engür’den çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Taş gibi bir adamı kaybettik. Söyleyecek başka bir şey yok gerçekten. Hepimizin başı sağolsun. Set içinde hepimize ağabeylik yapmıştır. Başımız sıkıştığında hep bir şekilde ona gidip akıl danışmışızdır. Köksal abinin benim dönemimdeki arkadaşlarıma çok büyük desteği olmuştur. Yani bir işte, bir yerde Köksal abi varsa orada güvende hissederdik kendimizi. Nasıl yapacağız bundan sonra göreceğiz. Bundan önce kalple ilgili bir sıkıntı yaşamıştı, hastanede gördüm en son onu. Kötü bir süreç gerçekten, başımız sağ olsun. Çok önemli birini kaybettik" diye konuştu.
Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Vardan, usta oyuncu Köksal Engür'ü kaleme aldı.
ÇOK ÖZEL BİR SES VE IŞIKTI!
77 yıllık bir hayat serüveni ve bu serüvenin 10’uncu yılında sanata “Merhaba” demiş bir portre. Köksal Engür, 67 yıllık kariyerine o kadar çok şey sığdırmıştı ki, aslında her kuşağın ona ait izlenimi, tanışıklığı, sempatisi, gönül bağı farklı zaman dilimleri ve karakterleri barındırıyordu. Meseleyi şöyle açayım; benim gibi hayata 60’ların başında dahil olanlar için televizyon tüm siyah beyazlığına rağmen gecelerimize özel bir büyü katan muhteşem bir icattı. Evlerimizdeki hükümranlığını hemencecik ilan ediveren bu kutu sayesinde onca yüz hafızalarımıza nakşedilirken Köksal Engür de gönül bahçemizdeki yerine Levent Kırca’yla rol aldığı “Oyun Treni” adlı çocuk programı vasıtasıyla oturmuştu. Ankara’dan çıkıp Türkiye’nin diğer şehirlerini ziyaret eden bir trenin maceralarını anlatan yapım “Bizler Ali, Veli, Makinist; bunlar vagonlarımız; kuklasıyla, folkloruyla ‘Oyun Treni’yiz biz” türünden sözlere sahip ünlü şarkısıyla da aklımızda yer ediniyordu.
KALP KIRDIĞINI GÖRMEDİM
Dün bu yazıyı kaleme alırken Köksal Engür’le “Leyla ile Mecnun”da birlikte çalışan dizinin yönetmeni Onur Ünlü’den Köksal Abi hakkında görüş istedim. Kendisini şöyle anlattı bize:
1) Bir kere müthiş disiplinliydi. Hep hazır geldi. Son çalışma gününe kadar bir kere bile ezber unutmadı.
2) Onun bulunması bir güven hissi verirdi. Hem sette oyuncuya hem de yönetmen olarak bana. İşi ona bırakırdın ve arkana yaslanırdın.
O gerisini hallederdi.
3) Baykuşları çok severdi. İrili ufaklı onlarca baykuş heykelciğinden bir koleksiyonu vardı.
4) Saygın bir Oyuncu olduğu için kendisiyle çalışana da saygınlık katardı. Bu, özellikle yolun başındaki bir yönetmen için çok önemlidir. Ben kendi yolumun başından beri onunla çalışıyorum.
5)Tatlı bir huysuzluğu vardı. Herkes işini iyi yapsın ve iş akıp bitsin isterdi. Ama 15 sene boyunca bir kere bile birisine hakaret ettiğini, kalp kırdığını görmedim.
6) Geniş bir mizah anlayışı vardı. İleri yaşına rağmen senaryodaki ve setteki hiçbir şakayı kaçırmazdı.
7) Bir de cool adamdı. İşini yapardı ama gereksiz yere heyecanlanıp manasızca yükseldiğini görmedim.
Çok güzel hatırlayacağız
Tilbe Saran: Köksal sahnede, mikrofonda, ekranda büyücüydü! Sıcacık, candan ve daima samimi!
Ayşe Nil Şamlıoğlu: Ne çok özleneceksin arkadaşım. Işık gözlüm.
Genco Erkal: Sevgili dost, sevenlerin seni unutmaz.
Melek Baykal: Seni çok güzel hatırlayacağız ve hiç unutmayacağız.
Tolga Çevik: Seni tanımak, senden öğrenmek bir onurdu.
Osman Sonant: Ne güzel insandın Köksal Abi ne ilham verdin hepimize.
Burak Aksak: Derin izler bıraktın Köksal Abi. Her şey için teşekkürler.
Volkan Severcan: Herhalde binlerce filmde konuştuk beraber. Çok özel bir sesti.