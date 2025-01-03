Kocasıyla 'yollarını ayırdı'.. Yeni işi başkasının mutfağında yemek pişirmek!

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Bunu söyledikten sonra konumuza dönelim.

2020 yılında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, ailelerini geçindirme derdine düştü.

Elbette Prens Harry, mensup olduğu aileden gelen ve elinden alınmayan bir servete sahip.

Diğer yandan, Harry ile tanışmadan önce bir oyuncu olan Meghan Markle'ın da bu süreçte kazandığı kendi parası var.

Yine de lüks hayatlarının devamı için para kazanmaları gerek.

HANGİ DALA UZANSALAR ELLERİNDE KALDI

Zaten bunun için de birçok girişimde bulundular.

Bir dijital platform için hayatlarını konu edinen bir program hazırladılar. Başka bir platform için de Meghan Markle, farklı alanlarda ün kazanan kişilerle röportajlar yaptı.

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Ama Meghan'ın o röportajların bazılarını kendisinin bile yapmadığı, bunun için başkalarını görevlendirdiği ortaya çıkınca sözleşme iptal edildi.

Sonra çift, hayatlarını masaya yatırdıkları bir başka reality şov tarzı program hazırladı. Onun da bütün temeli İngiliz kraliyet ailesini eleştirmek olduğu için bir süre sonra seyircinin ilgisini kaybettiler.

Meghan ile Harry, bir yaşam tarzı markası kurdular hatta ilk ürün olarak reçel çıktı piyasaya. O iş de yürümedi. Sonuç olarak Sussex çifti hangi dalı tutsa elinde kaldı.

ÖĞÜTLERİ DİNLEYİP İŞ DÜNYASINDA YOLLARINI AYIRDILAR

Bunun üzerine de aldıkları tavsiye üzerine iş dünyasında yollarını ayırma kararı aldılar. İşte bu ayrılık konusu da buradan geliyor.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin bazı etkinliklere ayrı ayrı katılmalarının nedeni de bu.

Şimdi bu konuda yeni bir adım attı çift. Meghan Markle, kendi TV şovunu hazırlıyor.

With Love, Meghan adlı bu programda Markle, bol bol mutfağa girip yemek pişirecek. Başka bir açıdan bakarsak Meghan Markle, her ne kadar Harry ile evlenirken oyunculuğu bırakıp bir daha geri dönmeyeceğini söylese de yine en iyi bildiği işe geri döndü.

Yani kamera karşısına geçti.

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KOMŞU EV KİRALANDI, MEGHAN MUTFAĞA GİRDİ

Programdan ilk görüntüler de yayınlandı. O fragmanlarda Markle, lüks bir evin mutfağında durmadan gülümseyip yemek yaparken görülüyor.

İlk bakışta sanki kocası Harry, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte yaşadığı Montecito'daki kendi malikaneleri sanılsa da durum hiç öyle değil.

Markle'ın program gereği yemek pişirdiği ve ilerleyen bölümlerde pişireceği o mutfak komşu malikanelerden birine ait.

Bu gösterişli konutun aylık kirası ise 5 milyon dolar.

Bir başka deyişle Meghan Markle, kendisine ait olmayan bir evde en iyi bildiği işi yani rol yapmayı sürdürecek.

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Prens Harry ile Meghan Markle, bundan böyle iş dünyasında yollarını ayırma kararı aldı. Ama tabii bu onların evliliğinin bittiği anlamına gelmiyor.