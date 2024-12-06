Kocasıyla orada yaşlanacaktı... Aşk yuvaları şimdi kâbusu oldu

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir yandan kariyerlerinde yükselirken bir yandan da aşklarını dolu dizgin yaşadılar. Ünlü çiftin üzerindeki yoğun baskı ve paparazzilerin ilgisi o dönemde de şimdiki gibi bunaltıcıydı.

20 YIL SONRA YAZMAYA BAŞLADIKLARI AŞK MASALI YİNE YARIM KALDI

Ve Lopez’le Affleck Eylül 2002’de nişanlanıp tam bir yıl sonra düğün yapmaya karar vermelerine rağmen kısa süre sonra ayrıldılar. Magazin basınının isimlerini birleştirerek “Bennifer” adını taktığı çift “medyanın aşırı ilgisi” ilişkilerine zarar verdiği için yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Bir peri masalı yazar gibi bu ayrılıktan tam 20 yıl sonra görkemli bir düğün yaparak bu kez evlenmeyi başarsalar da hayalleri yine yarım kaldı ve Bennifer çifti sadece 2 yıl evli kaldıktan sonra bu kez sonsuza dek ayrıldı…

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Ağustos ayının sonunda gelen boşanma haberi hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Jennifer Lopez bir kez daha aşka yenik düştüğü için pişman olduğunu söyleyip bu süreçte boşladığı işlerine döneceğini, özgür ve mutlu bir kadın olarak yoluna devam edeceğini söyleyip acısını kalbine gömdü.





O EVİ NE HEVESLERLE ALMIŞLARDI

Ben Affleck ise ayrılığın ardından hiç konuşmadı, kendini bir yandan film çekimlerine verdi, bir yandan da yaşadığı her şeyi, her zamanki gibi eski eşi Jennifer Garner’ın omzuna yaslanarak atlatmaya çalıştı.

Eski aşıkların cephesinde şimdilik sular büyük ölçüde durulmuş gibi görünse de hâlâ çözemedikleri büyük bir sorunları var.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 147 gündür satışta olan 68 milyon dolarlık aşk yuvalarını elden çıkarmayı bir türlü başaramadılar.





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SÜREKLİ KENDİNE EV ARIYOR AMA ORTADA DAHA BİR ŞEY YOK

Jennifer Lopez dün bir kez daha Affleck'in Brentwood'daki 20 milyon dolarlık yeni bekâr evinden sadece birkaç kilometre uzakta bulunan Beverly Hills'te, yanında emlakçılarla birlikte ev ararken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı kendisi ve 16 yaşındaki ikizleri için fazlasıyla yeterli alana sahip üç malikane gezdi. Gergin görünen Lopez, ev avı için spor giysiler giymişti ve asık yüzünde makyaj da yoktu.

Lopez yanında büyük aşkı olmadan bundan sonra nerede yaşayacağına henüz karar vermemişken Affleck eylül ayında Brentwood'da 20 milyon dolarlık bir eve taşındı. Üstelik bu ev üç çocuğunun annesi, eski eşi Jennifer Garner'ın evine de oldukça yakın.

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12 YATAK ODASI, 24 BANYO, 12 ARABALIK GARAJ…

Lopez ve Affleck, Mayıs 2023'te 60,8 milyon dolara satın aldıkları evlilik evlerini piyasa dışında satmaya çalışmış ancak alıcı bulamayınca halka açmışlardı.

Crestview Manor olarak bilinen mülk, 12 yatak odalı, 24 banyolu bir ana evin yanı sıra 5.000 metrekarelik bir misafir çatı katı, ayrıca iki yatak odalı bir bekçi evi, bir bekçi evi ve 12 arabalık bir garaj içeriyor.

Magazin sitesi TMZ'ye göre, şu anda avukat Laura Wasser ile boşanmaları için arabuluculuk yapmaya çalışan Affleck ve Lopez, New Jersey'li bir çiftten 64 milyon dolarlık bir teklif almış ve kabul etmişti. Ancak çift evi almaktan vazgeçti.

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SARAY YAVRUSU GİBİ EVDE ÇOCUKLARIYLA RAHATÇA YAŞAYACAKLARDI

Jennifer Lopez bu rüya gibi evi geçmişte içinde kalan, yıllar sonra kavuştuğu aşkıyla yaşlanmak için almıştı. Üstelik saray yavrusu gibi ev Ben Affleck’in üç çocuğu 18 yaşındaki Violet, 15 yaşındaki Finn ve 12 yaşındaki Samuel’la birlikte 16 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye de rahatça yaşayabilecekleri sıcak bir yuva olacaktı.

Oysa bu rüya ev artık ünlü şarkıcının kâbusu haline geldi. Bir türlü satılmayan bu saray yavrusu Lopez’in hayallerini süslese de Ben Affleck bu eve yerleşmekten hiç mutlu değildi.

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BÜYÜK AŞKI TERCİHİNİ AÇIKÇA BELLİ ETTİ

Affleck Jennifer Lopez’le evli olsa da tüm bu süre boyunca eski eşi Jennifer Garner ve üç çocuğundan ayrı kalmaktan hiç hoşlanmadı. Aşk yuvaları onları yaşadığı yere uzak olduğu için de evliliğindeki mutsuzluğu katlanarak arttı.

Zaten her şey olup bittikten ve 2 yıllık evliliği bittikten sonra da tek başına Jennifer Garner’ın yaşadığı mahalleye yerleşip kendisi için neyin önemli olduğunu hüsran içindeki büyük aşkı Jennifer Lopez’e kanıtladı…