Kocasıyla arasındaki yaş farkı yüzünden duymadığı kalmadı... 'O genç de ben yaşlı mıyım!'

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Alman süper model Heidi Klum da birçok ünlü meslektaşı gibi genç yaşında fark edilmiş, modellik yapması için teşvik edilerek yarışmalara katılması sağlanmıştı. Yıllar boyunca Victoria’s Secret için modellik yapan ve dünyanın en büyük süper modellerinden bir haline gelen Klum son yıllarda televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından America’s Got Talent’te jüri üyesi olarak ekrana geliyor.
ÖZEL HAYATI KONUSUNDA AÇIK SÖZLÜLÜĞÜYLE TANINIYOR
Ünlü model bir yandan da sosyal medya hesabından sürekli paylaştığı ve hakkında hep açık sözlü davrandığı özel hayatı daha doğrusu evliliğiyle gündemden düşmüyor.
51 yaşındaki Heidi Klum, 35 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile arasındaki 16 yıllık yaş farkı nedeniyle troller tarafından taciz edildiğini söylüyor ve kadınların kendilerinden yaşça küçük sevgilileri ya da eşleri için kullanılan “oyuncak çocuk” teriminden neden hoşlanmadığını açıklıyor…
KÖTÜ SÖZLER YÜZÜNDEN HESABINI YORUMLARA KAPATMIŞTI
Kocasıyla aralarındaki yaş farkıyla ilgili acımasız mesajlarla dolup taştıktan sonra Instagram yorumlarını kapatmak zorunda kaldığını söyleyen süper model yine de bu kötü sözlerin kendisini etkilemesine izin vermediğini söylüyor.
Bunu da “Sert bir derim var. Eve gittiğimde gürültüyü kesebilir, kapıyı kapatabilir ve çocuklarla barbekü yapabilirim” sözleriyle anlatıyor.
Heidi Klum ayrıca yaşça büyük bir kadının genç erkek partnerine atıfta bulunan oyuncak çocuk” teriminden hoşlanmadığını çünkü aralarındaki yaş farkının önemli olmadığını düşündüğünü söyledi.
YAŞ FARKI KONUSUNDA ŞAKALAŞIYORLAR
Ünlü model hatta kocası Tom'la aralarındaki yaş farkı konusunda bazen şakalaştıklarını da “Akşam yemeğinde bana menüyü okuması gerekiyor ya da okuma gözlüklerimi unutursam fotoğraf çekip yakınlaştırmam gerekiyor ama bu konuda şakalaşıyoruz” sözleriyle anlattı.
Zaten yaşından oldukça genç görünen Heidi Klum yaş farkından fiziksel olarak da etkilenmiyor. Ünlü model “Doğru besleniyorum, asla çok fazla egzersiz yapmıyorum ya da ağırlık çalışmıyorum. İnsanlar kendilerini çok zorlayabilirler. Ben vücudumu dinliyorum. Sırt ya da diz ağrım yok ama genç bir kocam var” sözleriyle anlatıyor.
SÜREKLİ AŞK POZLARI PAYLAŞIYOR
Heidi Klum ilişkisini tartışmaktan çekinmediği gibi kocası Tom Kaulitz’le çekilmiş aşk fotoğraflarını da sosyal medyada sık sık paylaşıyor.
Kocasıyla mutlu ve sürekli dünyayı gezdikleri mutlul bir evliliği olsa da Heidi Klum 21 yaşında modellik yapmak üzere Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiğinde sosyalleşmeye değil kariyerine odaklanmak zorunda kaldığını söylüyor.
BUGÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTI
“94 yılında Amerika'ya taşındım ve gerçekten iş odaklıydım. Gerçekten hayallerimin peşinden gitmek ve model olmak istiyordum. Bu yüzden dışarı çıkmadım” diyen yıldız isim “Başarılı bir kariyerim olmasını istiyordum, bu yüzden bunun üzerinde çok çalıştım” diye anlatıyor gençlik yıllarını.
Şimdi de belli ki artık hem mesleğinin zirvesinde hem de büyük bir serveti olan bir isim olarak 5 yıllık eşiyle hayatın tadını gönlünce çıkarıyor.
4 ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜNCE RAHAT BİR NEFES ALDI
Eski Victoria's Secret Meleği, 30'lu yaşlarının dört çocuğunu yetiştirmekle geçtiğini de unutmuyor. Bunu da “Şimdi 19, 18, 17 ve 14 yaşındalar. Akşam 9:30'da yatağa girdiğim günlerin geride kaldığını hissediyorum” sözleriyle anlatıyor.
Heidi Klum’un eski eşi ünlü şarkıcı Seal’den Henry, Johan ve Lou adında üç çocuğu var. Ünlü modelin kendisiyle aynı yoldan yürüyen model kızı Leni Klum ise ünlü iş insanı Flavio Briatore’den doğmuştu.