Kocasının şöhretini kullanıp onu bir kenara attı… Yeni rolü 'maharetli' ev hanımı... Sana artık kim inanır!

Haberin Devamı

Bahsi geçen ünlü çift dünyanın en ünlü ailesinden ayrılıp kendilerine yeni bir hayat kurmak için ABD’ye yerleşen ve 5 senedir orada yaptıkları her şeyi “ellerine yüzlerine bulaştırdıkları” söylenen Harry ve Meghan…

Kraliyet ailesinin sağladığı büyük imkanlardan vazgeçen ve daha sade bir hayat istediklerini söyleyen Harry ve Meghan ABD’ye gider gitmez saray yavrusu gibi bir malikane satın aldı ve lüks yaşantılarını sürdürdü.

NE YAPSALAR OLMADI, SEVMEYENLERİ HER GEÇEN GÜN ARTTI

Bu lüks yaşantıyı sürdürebilmek için de sürekli yeni iş girişimleri başlattılar ama bunların neredeyse tamamında başarısız oldular.

Haberin Devamı

Netflix’le imzaladıkları anlaşma en sonunda bekleneni veremediği için iptal oldu, buradan kazanmayı hayal ettikleri 10 milyon dolarla da ellerine geçmeden uçup gitti.

Harry bir yandan kraliyet ailesiyle yaşarken olduğu gibi hayır işlerini ve vakıf başkanlıklarını devam ettiriyor. Asi prensin para kazanabilme konusunda çok başarılı olduğu söylenemez…

Meghan Markle ise çok da tanınmayan bir dizi oyuncusu olarak elde ettiği sınırlı “şöhreti” İngiliz kraliyet ailesine gelin gidince elde etmişti.

DÜŞES HANIM ÇOK HIRSLI... AMA SADECE KENDİ ŞÖHRETİ KONUSUNDA

Bunu sonuna kadar kullanan Meghan Markle birçok iş girişiminde bulundu, en sonunda da yaşam tarzı sitesi As Ever’ı kurdu. Burada kendi elleriyle hazırladığı reçelleri, bahçesinde ürettiği balları, mutfak eşyalarını ve “lifestyle” ürünü denen türlü çeşit malları satıyor.

Başlarda As Ever’da satışa çıkan ürünlerin bir anda tükendiği söylense de Meghan Markle’ın markasıyla başı dertte. Satışlar azalmakla kalmıyor Meghan’ın sattığı ürünlerle ilgili birçok sorun çıkıyor, müşteri şikayetleri giderek birikiyor.

Haberin Devamı

Konuyu yakından takip eden gazeteciler ve kraliyet kaynakları Meghan’ın kocası Harry’yi şöhretini artırmak için sonuna kadar sömürdüğünü, sonra da onu geri planda bırakarak tamamen kendi adına ve markasına odaklandığı söyleniyor.

EKRANA ÇIKIP MAHARETLİ EV HANIMI "ROLÜ" YAPIYOR

Dijital platformda kendine bir de program ayarlayan Meghan geçen sezon evine davet ettiği konuklarıyla yemek pişirip sohbet ediyordu. Program ikinci sezon onayını aldı ancak seyircilerden olumlu tepkiler gelmedi.

Düşesin “evcilik oynadığı” ya da kendini becerikli bir ev hanımı olarak göstermeye çalıştığı ve kendine yeni bir imaj bulma peşinde olduğu söylenirken bunda başarılı olamadığı ve oynamaya çalıştığı rolün üzerinde “tuhaf” durduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

"KENDİNİ BAŞKA BİRİ GİBİ SUNUYOR, BU MEŞRU DEĞİL"

ABD’nin tanınmış marka avukatlarından Phillip Millar marka yöneticisi Camille Moore, Meghan Markle’ın tutumunu analiz ederken düşesi deyim yerindeyse yerden yere vurdular.

Meghan’ın imajındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Millar "Bu kasıtlı bir uyumsuzluk. Ondan bu kadar rahatsız olmamın sebebi, bu tavrının, kendini bilerek yanlış tanıtıyor olması. Çünkü öyleymiş gibi davranabileceğini sanırken aslında böyle biri olup insanları kandırarak kendi ürünlerini satın almaya ikna edebiliyor. Ve her adımda başarısız oluyor çünkü aslında bu yaptığı meşru değil." diyor…