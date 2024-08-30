Bütün dünyanın gözleri önünde aldatılmıştı... Evliliğini kurtardı, bir tane daha doğurdu: Artık oğluyla arkadaş gibi!

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Ama yine de kocasının, bütün dünyanın gözleri önündeki ihaneti ona pes dedirtmedi. Bu evlilikten küçük bir çocuğu vardı ve kocasını da seviyordu. Rol arkadaşıyla bir barda el ele görüntülenen kocasını affedip evliliğini sürdürdü.

Bu arada kendisi gibi ünlü olan kocasına bazı şartlarını da kabul ettirdi. İşi gereği uzaklara gidecek olsa da kendisi de onunla birlikte olacaktı. Özetle aile hep bir arada kalacaktı.

Aslına bakılırsa onu seven ve yaptığı ihanetten büyük pişmanlık duyan kocası da dünyanın gözü önünde ondan özür diledi.

Mutlu yuva kurtuldu ve ünlü çift de evliliklerini sürdürdü. Hatta bu ihanetin ardından yeni bir bebek daha geldi, aile biraz daha genişledi.

Görünüşe göre iyi ki de öyle yapmışlar.

Çünkü ünlü yıldız, şimdi bu evlilikten dünyaya gelen iki oğlunu da büyüttü. Hatta bir tanesi artık boyuna yetişti ve onun arkadaşı gibi oldu.

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Anne ile oğul, geçtiğimiz günlerde de el ele Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı izlemeye gitti.

Elbette güzel oyuncu o gün büyük ilgi topladı. Ama oğlu da bu konuda ondan geri kalmadı.

BÜYÜK OĞLU BOYUNA YETİŞTİ

Oğlunun elinden tutup büyük bir gurur içinde tenis karşılaşması izlemeye giden bu ünlü oyuncu Jessica Biel'ın ta kendisi...

2012 yılında evlendiği Justin Timberlake ile birlikteliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Silas ile o gün gayet keyifli vakit geçirdi 42 yaşındaki Biel.

Oyuncu, o gün oğluyla çıktığı bu gezi için tepeden tırnağa krem rengine büründü. Omuz hizasında kestirdiği saçları da gayet formundaydı.

Jessica Biel ile Justin Timberlake'in 9 yaşındaki büyük oğlu Silas da annesi kadar şık giyinmişti.

Küçük çocuk annesinin takımıyla uyumlu renkte bir pantolon ve üzerine de krem rengi yakası olan mavi ve yeşil çizgili bir sweat shirt giydi. Silas'ın görümününü tıpkı annesi gibi rahat spor ayakkabılarla tamamlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Jessica Biel ile Silas Timberlake, tribünde oturup müsabakayı izledi. O sırada da zaman zaman anne ile oğlu aralarında sohbete daldı. Biel, bir ara çalan telefonuna da yanıt verdi.

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Küçük Silas'ın keyfi de yüzünden okunuyordu.

Bİel ve Timberlake'in genellikle kameralardan uzak tuttuğu iki çocuğundan büyüğü olan Silas, annesiyle birlikte ilk kez bu kadar göz önüne çıkmış oldu.





Küçük Silas, etrafında olup bitenleri büyük bir dikkatle izledi.

Jessica Biel ile 43 yaşındaki Justin Timberlake'ın şu anda dört yaşında olan Phineas adında bir küçük oğlu daha olduğunu da hatırlatalım.





2012 YILINDA EVLENDİLER

Biel ile Timberlake, 2012 yılında hayatlarını resmen birleştirdi. Bir süre sonra da büyük oğulları Silas dünyaya geldi.

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Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyorlardı tanınmasına ama 2019 yılında Timberlake'in ihaneti mutluluklarını sarstı.



Timberlake, Palmer adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Alisha Wainwright ile bir gecenin ilerleyen saatlerinde el ele görüntülendi.

New Orlans'taki bir barın balkonunda paparazzi objektifine takılan o görüntüler çiftin evliliği üzerine kara bulutlar gibi çöktü. Üstelik o sırada Timberlake'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Justin Timberlake, Alesha Wainwright ile aldatma iddialarına adı karıştıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti.

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Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

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KAMUOYUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEDİ

Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."

Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

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Bu açıklamanın ardından basına Timberlake'in eşinin baskısı üzerine böyle bir özür mesajı paylaştığı iddiaları yansıdı. Ancak bu konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Timberlake, dünyanın gözleri önünde karısına ihanet etmişti.





KOCASINA YENİ KURALLAR KOYDU... SONRA İKİNCİ BEBEK GELDİ

Bütün bu gelişmelerin ardından Biel'in kocasına şehir dışına çalışmaya gittiği dönemlerle ilgili sınırlamalar getirdiği iddiaları basına yansıdı.

Buna göre Biel artık eşinin arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca çekim için uzun süre evden ayrılacağında kendisi ve oğlunu da yanında götürme konusunda anlaştı.

Bir başka ayrıntı daha... Bu ihanet yaşandığı sırada Justin ile Jessica'nın sadece büyük çocukları vardı. Olay yatışıp özürler dilenip evlilik toparlandıktan sonra çift bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.