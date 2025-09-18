Kocasının eline makyaj mı yapılmış! Ev sahibi boğazına kadar altına bulandı... Misafir omuzlarını açtı!

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve karısı Melania, şu sıralar resmi bir ziyaret için Londra'da bulunuyor... En son altı yıl önce, ilk başkanlık döneminde İngiltere'yi ziyaret eden Trump çifti, ikinci kez bu ülkede ağırlanıyor.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR ÇOK RENKLİ

Doğrusu kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu, nasıl anlaşmalar yapıldığını herkesin bilmesi mümkün değil. Ama işin kameralara yansıyan bölümleri çok renkli.

Daha açık söylersek haftalarca konuşulacak türden.

Bu ziyaretin "ciddi" yanları konunun meraklılarının ilgi odağında. Ama bir de diğer yanı var... İşin magazin kısmı...

Yani Galler Prensesi Kate Middleton ile ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melania'nın öne çıktığı kısım. Moda meraklıları daha gezi açıklandığından bu yana Kate ile Melania'nın giyim kuşamını izlemek için nefeslerini tutup bekliyordu. Sonunda o anlar geldi.

EN HEYECANLI KISIM RESMİ YEMEK DAVETİ

Daha resmi kıyafetlerin giyildiği karşılama bölümü geride kaldı. Prens William ile Kate Middleton, Windsor Kalesi'ne helikopterle ulaşan Trump çiftini karşılayıp Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya takdim etti.

Atlı araba geçişi, askeri tören derken sıra geldi dün gece Trump çifti onuruna verilen resmi yemeğe...

Aslına bakılırsa Kate ve Melania'nın "kapıştığı er meydanı" orası oldu zaten. Bilindiği gibi bu tarz yemeklerle belli giyim kuralları var... Erkekler takım elbise giymek zorunda. Kraliyet ailesi üyeleri, nişanlarını ve madalyalarını da takıyor.

Kadınlar ise gösterişli gece kıyafetleri, mücevherleri ve taçlarıyla boy gösteriyor.





KATE'İN ALTIN RENGİ İŞLEMELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Galler Prensesi Kate Middleton, o gece için İngiliz tasarımcı Philippa Lepley'in imzasını taşıyan bir elbise giydi... Eski çağları çağrıştıran bu kıyafet iki parçadan oluşuyordu.

İç kısımda Kate'in incecik bedenine oturan ipek krep bir elbise vardı. Ama asıl gösterişli kısım üzerindeki kaftan benzeri parçaydı.

Uzun kollu ve kelimenin tam anlamıyla boğazına kadar kapalı olan bu parçanın üzeri altın rengi el işi işlemelerle kaplıydı...

Hayranlarının bazıları bu kıyafeti "Tam bir prenses gibi" diyerek beğendi.

Ama bazılarının çok da hoşuna gitmedi. Sosyal medyada yorum yapan birçok kişi Kate'in böyle giyindiğinde saçlarını toplamasının daha şık olacağını söyledi.





HAYRANLARI TOPLA DEDİKÇE SAÇLARINI AÇIYOR: Bazı hayranları 'Açık saçla yemekte rahat edemez' dese de Kate belli ki uzun saçlarından çok mutlu... Çünkü o gece çekilen bu kare Kate ile William'ın resmi sosyal medya sayfasında yer aldı.

BAŞINDA YİNE O ÜNLÜ TAÇ VARDI

Galler Prensesi Kate, görünümünü de kaynanası Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü tacıyla tamamladı. Ki bundan da bazı hayranlarının pek memnun olmadığını not düşelim.

Geçmişte bu tür davetlerde farklı iki taç takan Kate'in başında daha gösterişli parçalar görmek istiyor hayranları. Ama yapılan yorumlara göre bunun için William'ın kral, Kate'in de kraliçe olmasını beklemeleri gerek.

Galler Prensesi'nin kıyafetini anlatıp da kocasından söz etmemek olmaz... Galler Prensi William, resmi yemek için Windsor Kalesi'ne özel üniformasını tercih etti.

Geçen temmuz ayında yine aynı yerde Emmanuel ve Brigitte Macron için verilen resmi yemekte William, bu üniformayı giymemişti.

'ONA BAKARKEN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN'

Buckingham Sarayı'ndaki tadilat işleri sürdüğü için bir süredir resmi konukların ağırlandığı Windsor Kalesi'nde verilen resmi yemeğin dikkat çeken diğer ismi ise Melania Trump oldu.

55 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyan Melania'nın kıyafeti ise pek çok kişiyi şaşırttı. Melania, bu tür resmi davetlerde özellikle de kraliyet ailesinin ev sahibi olduklarında çok da rastlanmayan bir tarzda giyinmişti...

Sarı elbisesinin omuz dekoltesi ve elbisenin sol yanındaki yırtmaç çok dikkat çekti. Melania, beline de lavanta rengi kalın bir kemer takmıştı.

Melania Trump, o yemekte fazla takı kullanmadı. Ama kulağındaki iri taşlı zümrüt ve pırlanta küpeleri birkaç mücevherin yerine geçecek kadar gösterişliydi.

Bu arada Melania'nın bu limon sarısı kıyafeti bazıları tarafından 'Öyle parlak ki bakarken güneş gözlüğü takmak gerek" diye yorumlandı.

Donald Trump'ın karısı Melania, limon sarısı bir elbise giydi... Beline lavanta rengi kalın bir kemer taktı... Kulağındaki zümrüt küpeler ise göz kamaştırıcıydı... Melania'nın omuz dekoltesi ve yırtmacı ise bazı kişileri şaşırttı.

KRAL VE KRALİÇE BİLDİĞİNİZ GİBİ: Kral Charles'ın karısı Camilla'ya gelirsek... O gece için artık kendisiyle özdeşleşen tarzını bozmadı... Her iki koluna bileklik takan Camilla'nın tacı ve boynundaki kolye de ışıl ışıl parladı.





BU KEZ YANINDA KÜÇÜK KIZI VARDI

Bu arada gecenin dikkat çeken iki konuğu daha vardı... Donald Trump'ın eski karısı Marla Maples'tan dünyaya gelen kızı Tiffany Trump.

Bu kez Trump'ın gittiği her yerde dikkat çeken büyük kızı Ivanka ile kocası Jared Kushner yoktu. Onun yerine küçük kızı Tiffany ve Lübnan kökenli bir aileden gelen damadı Michael Boulos vardı.

Tiffany Trump giydiği koyu mavi gece elbisesiyle gecenin şıkları arasında yerini aldı.

Trump'ın damadı Michael Boulos'a, yemek salonuna geçilirken Kate Middleton eşlik etti.





TRUMP'IN SAĞ ELİNİN ÜZERİNDEKİ RENK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Şıklık yarışı, pırıltılı görüntüler bir yana 'kartal gözlerin' dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı daha vardı geceyle ilgili.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülen Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluk çok konuşulmuştu. İşte o gece tam da çok konuşulan o bölgedeki renk değişikliği dikkat çekti.

Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki morlukların fondöten ile kapatıldığı yorumları yapıldı.

Özetle ABD Başkanı Trump'ın el makyajı gecenin konuşulan konularından biri oldu.