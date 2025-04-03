Kocasının aşık olduğu kıvrımları eriyip gitti... 'Ceketim dar gelirse düğmesini ileri çekerim' demişti

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Durum böyle olunca da birbirlerini bu dünyada bulup aşk yaşayan ve evlenen çiftler de ağırlıklı olarak güzel kadınlar ve yakışıklı erkeklerden oluşuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayran da onları zaten bu özellikleriyle tanıyor ve seviyor.

Geçip giden yıllar içinde bu fiziksel görünüm bozulunca da acımasız eleştiriler arka arkaya geliyor. Hele çiftten biri yıllara daha iyi meydan okuyup diğeri biraz daha fazla teslim olmuşsa...

YILLAR İÇİNDE FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞTİ

İşte sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak nitelendirilen Pierce Brosnan ile gazeteci, yazar ve televizyoncu karısı Keely Shaye Smith'in yaşadığı da buydu.

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Evlendikleri sırada, film yıldızlarını kıskandıracak kadar güzel ve formda olan Keely Shaye Smith Brosnan, iki erkek çocuk dünyaya getirdikten sonra milyonlarca anne gibi kilo aldı.

Güzelliği yerinde kalsa da fiziksel görüntüsü değişti.

Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan ile evlendiğinde tam formundaydı. Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra fiziksel görüntüsü değişti. Ama Brosnan'ın karısına aşkı hiç azalmadı.





KİLOSUNA ACIMASIZ ELEŞTİRİLER YÖNELTİLİYORDU

Diğer yandan eşi Pierce Brosnan ise belki de genetik özelliklerinden dolayı yıllara meydan okudu ve gram kilo almadı.

İşte bu yüzden ünlü çift acımasız eleştirilere maruz kaldı.

Birçok hayranı, gösteri dünyasının o katı kurallarına göre yorum yaparak Brosnan ile Keely Shaye Smith'i birbirine yakıştıramadı.

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MİNİ ELBİSESİ NE KADAR ZAYIFLADIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Ama Brosnan, her ne olursa olsun 'kahverengi gözlü kızım' diye tanımladığı karısına aşkının azalmadığını hep dile getirdi.

Hatta "Karımın her kıvrımına ayrı aşığım" bile dedi.

Keely Shaye Smith ise geçtiğimiz gün kocası Pierce Brosnan'ın, önemli rollerini Helen Mirren ve Tom Hardy ile paylaştığı MobLand adlı yapımın galasında herkesi şaşırttı.

Çünkü Kelly, gözden kaçmayacak kadar kilo vermişti.

Üstelik Keely Shaye Smith, bunu gözler önüne serecek şekilde bedenine oturan siyah mini bir elbise de giymişti.

Pierce Brosnan ise yine koluna taktığı karısında gurur duyar bir şekilde objektiflere poz verdi galanın kırmızı halısında.

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Keely Shaye Smith, MobLand adlı yapımın galasında ne kadar kilo verdiğini gözler önüne serdi.





'KARIMIN HER KIVRIMINA AYRI AŞIĞIM'

Keely Shaye Smith şu ana kadar nasıl kilo verdiğini açıklamış değil.

Ama 2020 yılında sosyal medya sayfasından artık sağlıklı beslenmeye ağırlık verdiğini duyurmuştu. Hatta taze sebze ve meyvelerle çekilen pozlarını da paylaşıyordu.

Pierce Brosnan ile nice badireler atlattıktan sonra 2001 yılında evlenen Keely Shaye Smith, aslında verdiği röportajlarda kıvrımlı görüntüsünden rahatsız olmadığını, kendisiyle barışık olduğunu itiraf etmişti.

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Kocasından 10 yaş daha genç olan 61 yaşındaki Keely Shaye Smith Brosnan, "Kıvrımlarından asla utanmadım. Eğer giydiğim ceket bedenime dar geliyorsa düğmesini birkaç santim kaydırıyorum" diyerek durumunu anlatmıştı.

Kocası Pierce Brosnan da onun yıllar içinde değişen kıvrımlı bedeninden gayet memnun olduğunu saklamıyordu. Her röportajında "Benim karım mükemmel. Onun her kıvrımına ayrı aşığım" diyerek sevgisini belli ediyordu.





2011 yılında evlenen Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in bu evlilikten 24 yaşında Paris ve 28 yaşında Dylan adında iki tane oğlu bulunuyor.





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Pierce Brosnan'ın genç yaşta kaybettiği ilk karısı Cassandra Harris'ten Sean adında bir biyolojik, Christopher ve Charlotte adında evlatlık iki tane çocuğu bulunuyor. Brosnan, kızı Charlotte'u da annesi gibi kanserden kaybetti.