Kocasının ailesinden intikamını almak için hazırlandı… En büyük itiraz en sevdiğinden geldi: Yapma, hepimizi yakarsın!

2020’de burada başladıkları yeni hayatları için de çok büyük hayaller kurmuştu ancak bu hayallerin çoğunun sonu hüsran oldu…

El attığı televizyon projeleri ve kurduğu şirket pek başarılı olmayan Meghan Markle'ın kraliyet ailesine girdiğinden bugüne kadar başından geçen her şeyi anlatan bir anı kitabı yayınlamak için can attığı söyleniyor.

DENEMEDİĞİ TEK ŞEY KALMIŞTI... ŞİMDİ ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak bu iddianın sahibi olan kaynaklar bir yandan da buna en çok karşı çıkanın karısına hep destek olan Prens Harry olduğunu söylüyor.

Bunun sebebi de Harry’nin yıllar sonra ilk kez küs olduğu babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William’la barışma şansı elde etmiş olması.

Meghan aslında kitabı kendi sesini duyurmak için yazmak istediğini söylese de bu aslında onun için Harry'nin ailesinden intikam almanın da en güzel yollarından biri olacak...

Sussex Düşesi Meghan Markle aslında 2020'de kendisi ve eşi Harry'nin kraliyet görevlerinden ayrılmasından beri yazacağı bu tür bir kitap için yayıncılardan milyonlarca dolarlık avans teklifleri aldı.

Ancak bu konudaki teklifleri değerlendiren ilk Harry oldu ve 2023’ün hemen başında piyasaya çıkan kitabı “Spare” (Yedek) ile deyim yerindeyse ortalığı epey karıştırdı.

Harry de ailesine olan tüm öfkesini ve çocukluğundan beri biriktirdiği tüm hayal kırıklıklarını yazdığı anı kitabında toplamış ancak bu hamlesi onu geri dönüşü çok zor bir yola sokmuştu

KENDİ YAZDIĞI KİTAP İPLERİ KOPARMIŞTI... ŞİMDİ KARISI AYNI ŞEYİ YAPACAK DİYE KORKUYOR

Kitapta çocukluğundan bugüne aile içinde yaşadıklarını anlatan ve babası Charles ile ağabeyi William’ın kendisine olan tavırlarından pek de olumlu şekilde bahsetmeyen Harry’nin ailesiyle bugün dahi devam eden kırgınlığının büyümesinin sebebi de bu kitapta yazdıkları oldu.

Şimdi yıllar sonra bu küslüğü bitirecek adımlar atılmışken bu kez de karısı Meghan’ın bu tür bir kitap yazma ihtimali anlaşılan Harry’yi epey korkutmuş olacak ki asi prens bu konuda karısına şiddetle karşı çıktı.

Meghan’ın İngiliz kraliyet ailesi içinde yaşadıklarını, Charles ve William’dan gördüğü tepkiler ve özellikle de hiç sevmediği eltisi Kate Middleton hakkında kaleme alabileceği şeyler bugüne kadar yaşananlar düşünülünce gerçekten korkutucu görünüyor…

"KENDİ HİKÂYESİNİ KENDİ ANLATMAK İSTİYOR"

Çifte yakın bir kaynak "Meghan kendi hikayesini kayıtlara geçirme konusunda yoğun bir istek duyuyor. Ona göre, özellikle kraliyet kurumundaki zamanına dair hayatının bazı bölümleri ya yanlış anlaşıldı, çarpıtıldı ya da sadece başkalarının bakış açılarından anlatıldı. Bir anı kitabının, sonunda filtreler olmadan konuşmasına ve anlatıyı kendi sözleriyle netleştirmesine olanak sağlayacağına inanıyor." dedi.

Yayıncılar böyle bir kitabın ihtimaliyle bile çok heyecanlanmış ve muhtemelen satış rekorları kıracak bu proje için Meghan'ın kapısını aşındırmaya çoktan başlamış... Ancak buna en büyük itiraz da ailesiyle barışma şansını zedelemek istemeyen Harry'den gelmiş

"Yayıncılık açısından, Meghan'ın anı kitabına olan talep çok büyük ve bu da onun şimdi tam zamanı olduğuna dair hissini güçlendiriyor. Bunu drama yaratmak için ortalığı karıştırmak olarak görmüyor; kendi hikayesini geri almak olarak görüyor." diye ekledi.

YAYINCILAR DÜŞESİN KAPISINDA BEKLİYOR

Yayıncılar Meghan’ın yazacağı bir anı kitabına büyük ilgi gösteriyor Meghan da böylece bu kitabı yazmasının tam da zamanı olduğunu düşünüyor. Bunu da yeni bir drama yaratmak için değil kendi hikâyesini anlatmak, kendi sesini duyurmak için istiyor.

Ancak Harry’nin babası Charles’la yakın zaman önce bir araya gelmesi ve İngiltere’ye ziyaretinde ailesiyle arasındaki küslüğü gidermek için karşılıklı adımlar atılması bu kitabın zamanlaması açısından çok kritik.

HARRY'NİN KORKUSU BÜYÜK: BUNU YAPMA, YANARIZ!

Harry, karısı Meghan bir kitap yazıp kraliyet ailesi hakkında bir şeyler anlatırsa bu barış havasının dağılacağından ve ailesiyle yeniden dönülmez bir yola gireceğinden korkuyor ve bu yüzden de karısını engellemeye çalışıyor.