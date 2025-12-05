Kocasını terk etti ama boşanma davası açmadı… Ünlü çift barışacak mı? Belki de hikayemizin sonu daha yazılmamıştır…

Haberin Devamı

Dedikodular alıp başını gitti, ünlü şarkıcı ve kocasının aslında yollarını çoktan ayırdıkları ancak bunu açıklamayı geciktirdikleri konuşulmaya başlandı.

En sonunda da beklenen oldu ve Jessica Simpson ve eski bir futbol yıldızı olan eşi Eric Johnson’ın 10 yıllık evliliklerinin bittiği ortaya çıktı.

"MUTSUZLUKTAN HASTA OLDUM" DEDİ, 10 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ...

Ayrılığı isteyen ve evliliği bitiren taraf Jessica Simpson olmuştu. Hatta ünlü şarkıcı verdiği röportajlarda bu evliliğin onu hasta edecek hale geldiğini, mutsuzluktan sağlığının bile tehlikeye girdiğini ima etti.

Tüm bunların üzerinden bir yıl geçti. Jessica Simpson 3 çocuğuyla birlikte verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak yaklaşan yeni yıla biraz buruk girdiğini de ima etti.

Ama ortada hâlâ bir boşanma davası yok… Ünlü çift yollarını ayırmış olsalar bile resmi olarak ayrılmak için henüz hiçbir girişimde bulunmadılar.

AYRILIK VAR BOŞANMA DAVASI YOK... HER ŞEY BİR BİLMECEYE DÖNÜŞTÜ

Kısa bir süre önce çocukları için bir araya gelen ve eski günlerdeki gibi samimi pozlar da veren ikili birden acaba bu ayrılıkta bir geri dönüş mü var sorularına yol açmıştı.

Jessica Simpson’ın boşanma davası açmaktan kaçınması bir yana ayrıldıktan sonra evlerini satılığa çıkaran çift bundan da vazgeçti…

On yıllık evliliklerini bitirmeye karar verip bunu açıklamadan birkaç gün önce 18 milyon dolarlık Los Angeles malikanelerini satışa koyan Jessica Simpson ve Eric Johnson evi de satıştan aldılar.

EVLERİNİ SATMAKTAN VAZGEÇTİLER, ÇOCUKLARI İÇİN SIK SIK GÖRÜŞÜYORLAR

Ardından, 45 yaşındaki pop yıldızının Şükran Günü'nü ayrı yaşadığı 46 yaşındaki emekli futbol oyuncusu ve üç çocuğuyla geçirdiğine dair haberler geldi; çünkü tatil sezonunda "aileyi her şeyden önce" tuttukları konusunda ısrarcı oldukları söyleniyordu.

Peki, barışmaya işaret eden bunca şey varken, eski sevgililer arasında gerçekte neler oluyor?

Bir kaynağa göre, çiftin yeniden bir araya gelme planları olmasa da boşanma davalarına başlamaları biraz zaman alabilir. Simpson, ayrılıklarının karanlık ayrıntılarını netleştirmektense, ortak ebeveynlik yapmaya ve alkolden uzak durmaya daha fazla odaklanıyor ve ayrı yaşayan eşler boşanmanın mali etkilerinin farkında.

"BOŞANMA DAVASINA DAHA ZAMAN VAR"

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Boşanmak pahalı. Avukatlar pahalı. Jessica ailenin geçimini sağlayan kişi. Parasını korumak istiyor ve ayrıca çocuklarının, resmi olarak birlikte olsunlar ya da olmasınlar, iki ebeveynli bir ailede bakılmasını istiyor." dedi.

2014 yılında evlenen ünlü şarkıcı ve futbol yıldızı bu yılın ocak ayında ayrıldıklarını duyurmuştu ve Jessica Simpson, hayranlarına "evliliklerinde acı verici bir durumla mücadele ettikten" sonra Johnson ile ayrı yaşadıklarını söylemişti.

ALKOLİZMİN PENÇESİNE YENİDEN DÜŞMEKTEN KORKTU

Bir dönem alkolizm kâbusu yaşayan hem kendini hem de kariyerini kaybetme noktasına gelen Jessica Simpson 8 yıldır ağzına içki sürmüyor ve kendini toparlamış halde yeniden bu karanlık yola girmekten korkarak yaşıyordu.

Ünlü çiftin ayrılma kararı almadan önce evlilik terapistlerinin kapısını çaldığı ancak Jessica Simpson’ın evliliğindeki mutsuzluğun onu yeniden alkole başlatmasından korkarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

HAYRANLARI BARIŞMA BEKLİYOR AMA ASIL SEBEP EKONOMİK Mİ?

Kimi hayranları hâlâ açılmayan boşanma davasını ve çiftin çocukları için sık sık bir araya gelmelerini barışma alameti olarak görüyor.

Kimileri de şu anda ABD ekonomisinin sıkıntılı bir durumda olmasının ve emlak piyasasının durumu yüzünden evlerini satmaktan ve boşanma masraflarından kaçınmalarına yol açtığını söylüyor.

Maxwell Drew (13), Ace Knute (12) ve Birdie Mae (6) adında üç çocukları olan çift ayrılsalar da birbirlerinden kopamıyorlar ve belki de bu aşk hikâyesine farklı bir son yazılsın diye bekliyorlar…