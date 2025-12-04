Kocasını pandemide kaybetmişti… Ünlü sunucu aşka hazır ama umudu yok: Beni bu halimle kim ister ki!

Haberin Devamı

Kate Garraway, 2005’te bir psikolog olan ama kariyerini siyasi danışman olarak inşa etmiş Derek Draper’la evlenmiş, çiftin mutlu evliliğinden iki de çocukları olmuştu.

Ünlü sunucu başarılı televizyon kariyerini sürdürür ve kendisi de bu konuda haberler yaparken kocası Mart 2020'de COVID-19’a yakalandı ve hastalığı çok ağır şekilde geçirdi.

KOCASI 3 YIL ÖLÜMLE SAVAŞTI, ÇOK UĞRAŞTI AMA ONU KURTARAMADI

Long Covid (Uzun Covid) adı verilen ve koronavirüsten sonra hastalığın vücutta bıraktığı hasarın devam etmesi olarak adlandırılan durumu yaşayan 56 yaşındaki Derek Draper, 3 yıl yaşamla ölüm arasında gidip geldi.

En sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ailesinin gözleri önünde eriyip giden talihsiz adam 2023’ün sonlarında kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ve Ocak 2024'te hayatını kaybetti.

Kate Garraway covid'e yakalanan kocasını kurtarmak için 3 yıl savaştı, bu konuda bir belgesel çekti, alternatif tedaviler bulabilmek için dünyanın öbür ucuna bile gitti... Ama ne kadar uğraşsa da onu kurtaramadı

Kate Garraway kocasını iyileştirebilmek için her şeyi yapmış, İngiltere’de gitmediği hastane, denemediği tedavi kalmamıştı. İyi bir gazeteci olan Kate Garraway yaşadıkları sürecin belgeselini bile çekmiş, kocasına şifa bulabilmek için Meksika’ya bile giderek alternatif tedaviler aramıştı.

MADDİ VE MANEVİ OLARAK DİBİ GÖRDÜ... ARTIK ÇALIŞMAK VE YAŞAMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDA

Ünlü sunucunun yaşadığı bu acı kaybın üzerinden neredeyse iki sene geçti. Kocasının hastalığı boyunca yaptığı harcamalarla sıfırı tüketen ve bu süreçte çalışamayan Kate Garraway en sonunda hayata kaldığı yerden devam etmeye, işinin başına döndü.

21 yıllık kocası için çırpınan, bu uğurda işinden bile vazgeçen ünlü sunucu kocasıyla birlikte tüm birikimini de kaybetti

Ne kadar acı çekse de kocası ölünce iki çocuğuyla baş başa kalmış ve mücadelesi daha da zorlu hale gelmişti.

Bir yandan ekrana dönen bir yandan da kendini toparlamaya çalışan ünlü sunucu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında sunucu arkadaşı Jamie Laing'le sohbet ederken kendisini sevenleri hem şaşırtan hem de sevindiren sözler söyledi

BELKİ YENİ BİR AŞK GELİP KAPISINI ÇALACAK

Kate Garraway, eşi Derek Draper'ın ölümünün ardından kalbini tekrar aşka açmaya ve birileriyle flört etmeye artık hazır olduğunu söyledi.

Kocasının ölümünün ardından iki çocuğuyla bir başına kalan Kate Garraway artık ekrana geri döndü ve çalışıp borçlarından kurtulmaya uğraşıyor

Sunucu arkadaşına tanıdığı bekar babalar arasında flörte uygun bir aday olup olmadığını şaka yollu soran 58 yaşındaki Kate Garraway "Hayatım boyunca bir daha asla romantik aşk yaşamayacağımı düşünmek istemem. Sanırım böyle bir hayatı yaşamak oldukça üzücü olurdu, değil mi?” sözleriyle yeni bir ilişkiye hazır olduğunu belirtti.

Ancak kendisi her ne kadar buna hazır hissetse ve arkadaşından uygun adaylar bulması için yardım istese de aşk konusunda çok da umutlu olmadığını itiraf etti.

Hayatının sonuna kadar yalnız ve aşksız kalmak istemediğini söyleyen ünlü sunucu aslında yeniden flört etmeye hazır ama onu kimsenin istemeyeceğinden korkuyor

BENİ BU HALİMLE KİM İSTER Kİ!

“Arkadaşlarınla ​​konuş, babalarından herhangi birinin bekar olup olmadığını öğren, bu senin görevin Jamie” dese de Kate Garraway yine de kimsenin onu bu haliyle istemeyeceğini düşündüğünü ve bir sevgili bulma konusunda umutlu olmadığını da söyledi.

Sunucu arkadaşı ona son yılların popüler flört uygulamalarını kullanıp kullanmadığını sordu ve Kate Garraway “Hayır, tabii ki kullanmadım. Sanırım hiç flört etmedim çünkü herkes bana flört hakkında sorular sormaya devam ediyor ve sanırım hiç sizin gibi flört etmedim. Bence hiç tanışmadığın biriyle buluşmak rahatsız edici bir şey. Sonunda mesleğim devreye giriyor ve onlarla röportaj yapıyorum ve lafı dolandırmaya çalışıyorum.” diye cevap verdi.

Gönül işlerine bakışının eski usul olduğunu söyleyen Kate Garraway arkadaşlarından ona uygun, bekar baba flört adayları bulmalarını istiyor

"BEN BU İŞLERİ ESKİ USUL SEVİYORUM, FLÖRT UYGULAMASI DA NE!"

“Ben, hayatın yaşandığı, sevdiğin şeyleri yaptığın ve sonra da bu süreçte insanlarla tanıştığın eski kafalıyım. Ama belki de artık böyle şeyler olmuyor” diyerek bu konulara bakışının eski usul olduğunu söyleyen Kate Garraway, yalnızlıktan kurtulmak istese de öncelikle başındaki mali dertleri kovabilmek istiyor.

21 yıllık kocasının hastalığı boyunca onu kurtarabilmek için elinde avucunda ne varsa harcayan ünlü sunucu 800.000 sterlinlik borçlarla kalakaldı.

BAŞINDA AŞKTAN ÇOK DAHA BÜYÜK DERTLER VAR

Kate Garraway’in borçlarından kurtulmak için satışa çıkardığı evini nihayet geçen ay 1,7 milyon sterline sattığı ortaya çıktı. Ancak ünlü sunucu zaten tıbbi harcamalar için çok masraf yapmış ve evine ipotek koydurmuştu.

Bu satış bile asında bu ipotek yüzünden ünlü sunucuyu kurtaramayabilir…