Kocasını kolundan tutup yanından kovdu: Ünlü milyarder karısının tek sözünü emir bildi!

Haberin Devamı

Yarı şaka yarı ciddi de olsa bu durum belli ki birçok çiftin huzurunun temeli... Üstelik o erkek, milyar dolarlarla oynayan, dünyanın en zenginlerinden biri olsa bile!

Tıpkı Amazon'un kurucularından Jeff Bezos gibi...

Yaklaşık 300 milyar dolarlık bir servete sahip olan 62 yaşındaki Bezos, bunca servete hükmediyor. Ama karısının yanında gayet uysal bir kişilik sergiliyor. Bir benzetme yaparsak 'kedi gibi' diyebiliriz bu duruma.

Bunun ilginç bir örneği de geçtiğimiz akşam karısı Lauren Sanchez ile birlikte katıldıkları bir etkinlikte yaşandı.

YANINDAN UZAKLAŞTIRIP YALNIZ BAŞINA DOYA DOYA POZ VERDİ

56 yaşındaki Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, 98'nci Oscar töreni sonrası düzenlene Vanity Fair partisine katıldı. Orada da fotoğrafçılara birlikte poz verdi çift.

Haberin Devamı

Sonra Lauren Sanchez, çok da beklenmedik bir şey yaptı.

Öyle gizleyerek de değil, dikkatlerden kaçmayacak şekilde kocası Jeff Bezos'u kolundan tutup kendisinden uzağa yönlendirdi. Daha net söylersek yanından kovdu. Sonra da yalnız başına doya doya poz verdi.

Lauran Sanchez ve Jeff Bezos'un evli bir çift olarak ilk kez katıldığı Oscar partisinde yaşanan bu görüntüler de sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sanchez ve Bezos, önce birlikte poz verdi.





Kocasını yanından uzaklaştıran Sanchez sonra yalnız başına kameralara gülümsedi.





'DEMEK Kİ BALAYI BİTTİ'

Bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu "Para zarafeti satın almaz. İşte bu da kanıtı" diye yorumladı.

Haberin Devamı

Bir başkası "Çekil kenara kocacığım... Kamera zamanımı gasp ediyorsun" yazıp gülme emojileriyle durumu şaka konusu yaptı.

Bazı kullanıcıların ortak yorumu ise şöyle oldu: "Balayı bitti."

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

İş insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, geçen yılın haziran ayında Venedik'te gayet gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Öyle ki düğünlerine katılmayan ünlü kalmadı desek yeridir.

Çiftin üç gün süren evlilik töreni yılın hatta yüz yılın düğünü olarak nitelendirildi.

İtalya'nın en turistik ve en romantik kenti olarak bilinen Venedik'teki San Giorgio Maggiore adasında gerçekleşen düğüne kelimenin tam anlamıyla ünlü yağdı...

Haberin Devamı

İş dünyasından sinemaya, müzik dünyasından televizyon ekranlarına hatta kraliyet ailelerine kadar hemen her çevrenin önde gelen isimlerinin tanıklığında hayatlarını resmen birleştirdi çift.

50 milyon dolara mal olduğu konuşulan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı da sonunda ortaya çıktı: Lauren Sanchez'in bir sır gibi sakladığı gelinliği!

Gözden Kaçmasın Ne çok istemişti onun da bu sevgiye karşılık vermesini... Bir kere bile elini tutamadığı aşkı için son şarkısını ağlayarak söyledi Haberi görüntüle

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hakkında en çok konuşulan ayrıntı geçmişteki evlilikleri. Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

Haberin Devamı

Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti. Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.