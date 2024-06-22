Kocasını evde bırakıp tatile çıktı... Evliliğinin tabutuna son çiviyi böyle çaktı

Haberin Devamı

Üstelik, bu büyük aşka ve onun sayesinde oluşan aileye yaşadıkları ev yetmediği için kendilerine yeni bir 'saadet yuvası' bile satın almışlardı. Herkes, yıllar önce nişanlanıp ayrılan sonra yeniden bir araya gelen çiftin bu kez başardığını düşünürken söylentiler başladı. Boşanmak üzereydiler... İkinci ve bu kez kesin ayrılık kapıdaydı...

Üstüne üstlük ünlü yıldız henüz resmi olarak kocası olan adamı evde bırakıp tek başına başka bir kıtada tatile çıkınca da ayrılık söylentileri iyice alev aldı. Bu kez ünlü yıldız için yapılan yorum da ilginçti: Bu tatille birlikte evliliğinin tabutuna son çiviyi de çaktı!

Haberin Devamı

KOCASI EVDE, KENDİSİ TATİLDE

Anladınız değil mi Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten söz ettiğimizi...

2000'lerin başında nişanlanan ama muratlarına eremeyen ünlü çift, 2022 yılında gerçekten de evlendi. Önceleri mutlulukları da daim olacak gibi görünüyordu. Fakat geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yuvalarının üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Son söylentiler ise ayrılık ve boşanmayla ilgili işleri düzene koymaya çalıştıkları yönünde.

İşte bütün bu karmaşa içinde Jennifer Lopez, geçen hafta yalnız başına tatile çıktı. Yanında bazı arkadaşları vardı ama hayatının aşkı diye tanımladığı Ben Affleck evde kalmıştı. İşte bu durum da Bennifer çiftinin ayrılık yolunda emin adımlarla ilerlediği şeklinde yorumlandı.

54 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez, bir süredir İtalya'da tatilde. Eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen çocukları yanında görünmüyor. Ama birkaç dostuyla birlikte tatilinin keyfini çıkarıyor Lopez.

HİÇ ÜZGÜN DEĞİL, KEYFİ YERİNDE

Ailesiyle ilgilenmek için yaz turnesini de iptal eden Lopez, İtalya'nın ünlü tatil bölgesi Positano'da çıktığı tekne gezisinde görüntülendi. Beyaz mayosu içinde görülen Lopez, uzun uzun birbirinden ilginç fotoğraflarını çekti cep telefonuyla. Mayosuna uygun renkte terlikler giyen Lopez'in yüzüden gülümsemenin hiç eksik olmadığı da görüldü.

Haberin Devamı

Bu arada Jennifer Lopez'in, iddialı pozlarını çektiği ancak bunların hiçbirini şu ana kadar sosyal medya sayfasından paylaşmadığı da dikkat çekti. Bazı söylentilere göre Lopez, bunları kendisiyle tatile çıkmayıp evde kalan eşi Ben Affleck'e göndermek amacıyla çekti.

Lopez'i gören bazı tatilciler, yıldızın hiç de üzgün olmadığını, tam tersine teknede dans ettiğini de anlattı.

SON AYLARDA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinde işler son iki ayrın iyi gitmiyor iddialara bakılırsa. Çiftle ilgili ilk ayrılık söylentisi MET Gala'nın ardından geldi. Geçen mayıs ayındaki o gecede Lopez tek başınaydı. Bu şekilde alevlenen söylentiler dinmek bilmedi.

Haberin Devamı

Ardından çift uzun süre birlikte görüntülenmedi. Sonra beklenmedik bir anda yan yana kameralara takıldılar. Hatta Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan dünyaya gelen oğlu Samuel'in basketbol maçına birlikte gittiler. El ele bile tutuştular ama yine yüzlerinden düşen bin parçaydı.

KARİYERİ DE ÇIKMAZDA

Bu arada Lopez, kariyeriyle de ilgili bir çıkmazda son dönemde. Yaz turnesini iptal eden yıldız, buna gerekçe olarak da "Ailemle ilgilenmek gerektiği için turnemi iptal ettim" diyerek haber göndermişti dinleyicilerine.

Fakat yakın çevresine bakılırsa Lopez'in yaz turnesini iptal etmesinin nedeni istediği gibi gitmeyen bilet satışları değil. Gerçekten de eşi Ben Affleck ile yaşadığı sorunlar. Ayrıca yıldız eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen iki çocuğu Max ve Emme'ye de daha çok vakit ayırmak isiyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Page Six'e konuşan bir kaynak Lopez ile Affleck'in yürümediğini gördükleri için evliliklerini bitirmeye hazırlandığını söyledi.

Ama ileri sürülenlere göre bu konuda bilet satışlarının istenildiği gibi gitmemesinin de büyük etkisi oldu. Sonuç olarak Jennifer Lopez, bu yaz aylarını mesleğinden ayrı geçirecek.

AŞK YUVASI SATIYA ÇIKIYOR

Bennifer çiftinin ayrılığına ilişkin iddiaların bu kadar yayılmasının nedeni de birlikte satın aldıkları evi satışa çıkarmış olmaları. Bu durum da artık evliliğin sonuna geldiği söylentilerinin iyice alevlenmesine yol açtı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında Gigli filminde birlikte oynadı. O sırada başlayan aklarını bir nişan yüzügüyle taçlandırdılar. Sadece iki yıl sonra evlilik planları yaparken yollarını ayırdılar.

Haberin Devamı

2021 yılında tekrar bir araya gelip 2022 yılında da evlendiler. Evliliklerinin başından beri de bitip tükenmeyen "işler yolunda gitmiyor" söylentilerinin merkezinde yer aldılar.