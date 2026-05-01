Yaşarken bile kocasını ona yâr etmemişti... Ölümünün üzerinden 29 yıl geçti... Ne hırsı bitti, ne kıskançlığı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 12:09

Bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bir "yasak aşk" belki "aşk üçgeni" belki "büyük bir ihanet" ya da adına ne derseniz deyin öyle bir durumdu Diana Spencer, Camilla Parker Bowles ve bugünün İngiltere kralı geçmişin veliaht prensi Charles arasında olanlar.

Söylentiler çok ama en yaygın olanına göre oğlu Charles'ın evli bir kadın olan Camilla ile ilişkisine hiç sıcak bakmayan Kraliçe Elizabeth'in de katkısıyla 34 yaşındaki Charles, 19 yaşındaki Diana Spencer ile evlendi 1981 yılında.

Belki ilk zamanlarda birbirlerini seviyorlardı ama evlilikleri uzun sürmedi. İki oğulları William ile Harry'nin doğumu da onları bir arada tutmaya yetmedi.

Charles, küçük oğlu Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabında yazdığına göre "ikinci bebeklerinin doğduğu gün, tahtı garantiye aldığını, görevinin tamamlandığını" söyleyip sevmekten vazgeçmediği Camilla'nın yanına döndü.

Uzun hikayeyi kısaca anlatalım. Diana ile Charles boşandı... Diana, gencecik yaşında Paris'te geçirdiği, gizem perdesi hala tam olarak açılmayan bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

'MASUM PRENSES' İLE 'YUVA YIKAN KADIN' HÂLÂ AYNI CÜMLENİN ÖZNESİ 
2005 yılında da Charles ile Camilla sonunda evlendiler. 2022 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra birlikte tahta bile çıktılar.

Bir zamanlar kimsenin ihtimal vermediği bir olasılık gerçekleşti. Diana yerine -ki kendisi zaten bunun olacağına asla inanmadığını- söylemişti- Camilla "kraliçe" unvanını aldı.

Bütün bunlar yıllar içinde oldu olmasına ama Diana ile Camilla aynı cümlenin öznesi olmaya devam ediyor.

Bunun son örneklerinden biri de Charles ile Camilla'nın ABD ziyareti sırasında gerçekleşti.

HİÇ SIRADAN BİR ÇANTA DEĞİL
Camilla'nın gezi sırasında çekilen bir fotoğrafı çiftin resmi Instagram hesabında paylaşıldı. İlk bakışta belki öylesine, sıradan bir görüntü gibi gelse de aslında altında bambaşka bir hikaye vardı.

O paylaşımda Camilla, lacivert elbisesi ve elindeki ünlü bir moda markasına ait çantasıyla görülüyor. İşte zaten, Diana ile Camilla'nın bir kez daha yan yana anılmasının nedeni de bu çanta.

Kraliçe Camilla'nın elindeki çanta ünlü moda markası Dior'un imzasını taşıyor. Kenarından, markanın epey büyükçe bir logosu sarkan çanta gerçekten ünlü ve Lady Dior adını taşıyor.

Ama o kadar değil.

Diana hayattayken, ünlü markanın bu model çantasını pek severek ve sık sık kullanırdı. 

Camilla'nın, ABD gezisi sırasında uçakta çekilen bu fotoğrafındaki çanta hemen bakışları üzerine çekti.

Diana, hayattayken ünlü moda markasının çantalarını sık sık kullanırdı. Zaten çantanın ismi de Diana'ya ithafen verildi. 

DIANA'NIN ANISI O ÇANTADA YAŞIYOR
İşin daha da ilginci bu çantayı üne kavuşturan, adını veren kişinin de Diana olması. Bu çantaya Lady Dior adı Diana'ya ithafen bu isim verildi.

Aslına bakılırsa Camilla, bu ünlü markanın, evlilik öncesi anıldığı adıyla Lady Diana ya da Lady Di anısına bu ismi verdiği çantaları son birkaç yıldır kullanıyor.

Bundan iki yıl önce Wimbledon'da müsabaka izlemeye gittiğinde de söz konusu markanın krem rengi çantasını kullanmıştı.

BU ÇANTAYI ELİNE HER ALDIĞINDA SÖYLENTİLER BAŞLIYOR
Elbette bu arada Camilla bu çantayı her ne zaman eline alsa herkesin aklına da Diana geliyor.

Bazıları Camilla'nın bunu herhangi bir amaçla yapmadığını, sadece parası yeten herkesin alabileceği ünlü bir çantayı kullandığını söylüyor.

Ama bazılarına göre Camilla, artık hayatta olmasa bile Diana'yı hâlâ rakibi olarak görüyor.

Onun artık eline alamayacağı çantaları önemli etkinliklerde kullanarak bir zamanlar kendisini "istenmeyen kadın" ya da "yuva yıkan kadın" ilan edenlere mesajını gönderiyor.

Lady Diana Spencer ile o dönemde veliaht prens olan Charles, 1981 yılında gösterişli bir törenle evlendi. İki erkek evlatları doğdu ama 1996 yılında resmen boşandılar.

Charles, başlarda annesi Elizabeth hiç istemese de sonunda 2005 yılının nisan ayında yıllardır sevdiği ve belli ki gerçekten hayatını paylaşmak istediği tek kadın olan Camilla ile evlendi. 2022'de kendisi kral olunca, hayatının aşkı da kraliçe unvanı aldı. 

