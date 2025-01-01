Kocasını boşayıp sevgilisinden hamile kalmıştı... 'Benim gibi güçlü kadınlara hep sadakatsiz derler'

Haberin Devamı

Hepsinin üstüne bir de sevgilisinden bir bebek beklediğini duyurdu... Bütün bunlar arka arkaya gelince de elbette bütün dikkatleri üzerine çekti.

Bu ünlü şimdi karnında taşıdığı bebeğinin babası ve eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla birlikte yeni yılı karşılamak için sıcak denizlere indi...

ESKİDEN BURALARDA KOCASIYLA EL ELE GEZERDİ

2024 yılına damga vuran bu aşkın ünlü kahramanı top model Gisele Bundchen'ın ta kendisi...

Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile evliliğini bitiren 44 yaşındaki Bundchen, bir süredir juijitsu eğitmeni Joaquim Valente ile birlikte çok sevdiği Costa Rica'da yeni yıl tatiline çıktı. Mutlu çifte Bundchen'in Brady ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Benjamin ve Vivian'ın yanı sıra çiftin bir grup arkadaşı da eşlik etti.

Haberin Devamı

Bundchen, giderek büyüyen karnına rağmen bikinisini giymeyi de ihmal etmedi. Bir zamanlar kocasıyla gittiği Costa Rica'da bu kez sevgilisiyle tatilin keyfini çıkardı ünlü model.

Bundchen yeni yıl tatili için bir zamanlar Tom Brady ile birlikte gittiği Costa Rica'yı seçti. Bu kez yanında yeni sevgilisi Joaquim Valente, iki çocuğu ve bir grup arkadaşı vardı.





44 yaşındaki top modelin karnının artık iyice büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.





Bundchen, aynı yerde bir zamanlar eski kocası Tom Brady ile tatillerini geçirirdi.

Haberin Devamı

13 YILLIK EVLİLİK BİR NEFESTE BİTTİ

Gisele Bundchen, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile 2009'da başlayan evliliğini iki 2022 yılında bitirdi. Büyük bir aşk ve Brady'nin terk ettiği hamile sevgilisi Bridget Moynahan'a rağmen başlayan evlilik, çiftin arasına buz dağları girmesi nedeniyle tarihe karıştı.

Boşanmanın ardından Gisele Bundchen'in kocası Valente ile ilişkisini gözler önüne sermesi onun Tom Brady'yi aldattığı iddialarının gündemden düşmemesine neden oldu.

Hatta boşanmanın ardından Bundchen'in Joaquim Valente ile aşkını uluorta yaşamaya başlaması bu iddiaları giderek güçlendirdi. Üstüne Bundchen'ın 44 yaşında hamile kalması başta eski eşi Tom Brady olmak üzere herkes için büyük bir şok oldu.

Haberin Devamı

'CESUR KADINLARA SADAKATSİZ DERLER'

Bütün bu iddialara Gisele Bundchen, New York Times'a verdiği röportajda "Hepsi yalan" diyerek yanıt vermişti. Hatta bu "ihanet" iddialarının evliliği ya da ilişkisi kötü giden bütün kadınlara yapıştırılan bir yafta olduğunu ileri sürdü.

Bundchen o röportajda "Sağlıksız bir ilişkiyi bitirme cesaretini gösteren bütün kadınlar böyle "sadakatsiz" diye yaftalamıyor. Böyle bir durumda kalan kadınlar hem toplum hem de aileleri tarafından onaylanmak zorunda bırakılıyor" demişti.

Gisele Bunchen ile juijitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente yakında aşklarının ilk meyvesi olan bebeklerini kucaklarına alacak.