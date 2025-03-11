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Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde!

Güncelleme Tarihi:

#Sophie Turner#Peregrine Pearson#Joe Jonas
Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:28

Memleket hasretine dayanamayıp evliliğini bile yıkan ünlü yıldız, görünüşe göre artık tam aradığı gibi bir aşkı buldu...  Kocasıyla yollarını ayıran sonra da bu evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunu alıp ülkesine dönen güzel yıldız yeni bir aşkın kollarında ve kelimenin tam anlamıyla mutluluktan uçuyor.

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Üstelik evliliğinin yıkıldığı ilk dönemde bu yeni aşkını gizlice yaşayan yıldız artık bundan da çekinmiyor. Çünkü kameraların akın ettiği etkinliklerde artık aşkıyla el ele göz göze..

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

TAHT OYUNLARI İLE YILDIZINI PARLATTI
Bu anlattığımız ünlü, rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı diziyle yıldızını iyice parlatan Sophie Turner.

İki çocuğunun babası Joe Jonas'tan boşandıktan sonra çok özlediği ülkesi İngiltere'ye dönen Turner, orada da aristokrat bir ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile aşk yaşamaya başladı.

Sophie Turner, başlarda bu yeni aşkını öyle çok da göz önüne çıkarmadı. Ama boşanma resmen tamamlandıktan sonra daha rahat davranmaya başladı.

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Turner ile Pearson, önceki gece de Paris'te kameralara takıldı.

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

MUTLULUK TABLOSU SERGİLEDİLER
Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir partiye davetli olan aşıklar oraya da el ele gitti.

İkisi de siyahlar içinde olan Sophie Turner ve Peregrine Pearson, otomobilden el ele indi. Patlayan flaşlardan rahatsız olan sevgilisini de korudu Pearson.

Bu arada Sophie Turner'ın sol elinin yüzük parmağındaki yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Hatta o görüntü, ilişkilerinin ciddi olduğu bilinen genç çiftin nişanlandığı söylentilerinin ortada dolaşmasına neden oldu.

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

Sophie Turner'ın parmağındaki yüzük de genç çift arasında nişan söylentilerine yol açtı.

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

SEVGİLİSİNDEN DE BİR ÇOCUK İSTİYOR
Söylentilere göre Sophie Turner da Peregrine Pearson da bu ilişkiyi çok ciddiye alıyorlar.

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Hatta söylentilere bakılırsa eski kocası Joe Jonas ile iki tane çocuk sahibi olan Turner, sevgilisinden de bir bebeği olmasını istiyor.

Yakın çevresine "Ondan ne kadar iyi bir baba olur" diyerek ilişkisini ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne seriyor.

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

BÜYÜK AŞKLA BAŞLAYAN EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Sophie Turner, 2019 yılında büyük bir aşkla evlendi. İki çocukları olan çift, 2023'te de boşandı.

Bu evliliğin bitmesine gerekçe olarak Turner'ın ülkesi İngiltere'yi özlemesi ve çocuklarını orada büyütmek istemesi olarak gösterildi.

Memleket hasretine dayanamayan Sophie Turner, evliliğini bitirdi ve İngiltere'ye döndü. Orada da aristokrat bir ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile aşka düştü.

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Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

ÖNCELERİ YENİ AŞKINI GİZLİ SAKLI YAŞADI
Aslında Pearson ile aşkları aylar boyunca magazin basınının manşetlerini süslese de Sophie Turner, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

İlk kez geçen yılın son döneminde sosyal medya hesabından Pearson ile ilişkisini ilan etti. Bunun ardından da genç adamın doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşım geldi.

Aslında o döneme kadar ikisi de bazen katıldıkları etkinliklerde bazen de sokaklarda samimi şekilde görüntüleniyorlardı. Ama Turner yine de bu konuda uzun süre ağzını sıkı tuttu.

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Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

AİLESİNİN 224 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 224 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

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Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 224 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Peregrine Pearson'ın ailesinin Sussex'te 16 bin dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan 22 yatak odalı muhteşem bir malikanesi bulunuyor. Fakat Peregrine Pearson orada değil, Chelsea'de kendine ait bir mülkte oturuyor.

Servet konusundan söz etmişken Sophie Turner'ın da kariyeri sırasında 10 milyon dolarlık bir serveti olduğunu da not düşelim.

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Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde

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AŞKLARI VE EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Sophie Turner'ın, bu yılın ikinci yarısında resmen boşandığı Joe Jonas ile birlikteliği de bir masal gibi başlamıştı. Ama sonu pek iyi olmadı.

Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı.

Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi." İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.

Kocasını boşayıp tenha sokaklarda kaçamak yapıyordu... Gizli aşk artık gece gezmelerinde


SONUNDA MEMLEKETİNDE SEVGİLİ BULDU
Turner'ın boşanmasına yol açan nedenlerden birinin de memleket hasreti olduğu konuşuluyordu.

Evlendikten sonra ABD'de yaşayan oyuncunun memleketi İngiltere'yi özlediği ama kocasını Joe Jonas'ı oraya taşınma konusunda ikna edemediği ileri sürülmüştü.

2019 yılında evlenen Turner ile Jonas'ın iki tane kızı bulunuyor. Çocuklar anneleriyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Kocasından boşanan Turner, bir süredir Peregrine Pearson ile mutlu bir aşk yaşıyor.

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#Sophie Turner#Peregrine Pearson#Joe Jonas

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