Kocasından boşandı, hayatının aşkını buldu... Memleket hasreti içini yakıp kavuruyordu

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Ama işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu ile kocası arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Hatta ileri sürülenlere göre kocası uğruna memleketini bile geride bırakan güzel oyuncu, yeni "evine" bir türlü alışamamıştı.

Sonunda evlilik bitti. Görünüşe göre ikisi de yeni hayatlarını, yeni insanlarla kurdular. Özellikle de güzel oyuncu, boşandıktan sonra tam da aradığı aşkı ve mutluluğu buldu.

DİLLERE DESTAN AŞK HÜSRANLA BİTTİ

Kısaca öykülerini anlattığımız bu eski çift, Taht Oyunları (Game of Thrones) ile yıldızını parlatan Sophie Turner ile Jonas Brothers grubundan kocası Joe Jonas.

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28 yaşındaki Turner ile 34 yaşındaki Jonas, 2019 yılında başlayan evliliklerini geçen yıl bitirdi. Jonas memleketi ABD'de kaldı. Turner ise kendi vatanı İngiltere'ye döndü. Orada da belli ki kendisine aradığı huzuru ve mutluluğu getiren aşkı buldu.

Sophie Turner, bir süredir varlıklı bir İngiliz aileden gelen Peregrine Pearson ile aşk yaşıyor. İlişkilerini önceleri çok göz önüne çıkarmayan Turner ile Pearson, aradan geçen zaman içinde birbirlerine olan duygularını kimselerden saklamamaya başladı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Çift, geçtiğimiz hafta sonu da Peregrine Pearson'ın ailesine ait olan arazide gerçekleşen bir polo maçı ve piknik sırasında görüntülendi.

Önce maçı izleyen Sophie Turner ile Peregrine Pearson; sonra da bir grup arkadaşlarıyla birlikte pikniğe katıldı.

Turner ile Pearson, o anlarda da kelimenin tam anlamıyla aşkın tablosunu çizdi. Önce çimenlerin üzerinde el ele yürüdüler.

Sonra da Peregrine Pearson, sevgilisini sırtına alıp taşıdı. İkisinin de mutluluğu gözlerinden bile okunuyordu.

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AŞKLARI SOSYAL MEDYADA YAZIŞARAK BAŞLAMIŞTI

Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

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2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.

YENİ AŞKI KENDİ VATANINDA BULDU

Sophie Turner'ın sevgilisi Peregrine Pearson'a biraz daha yakından bakarsak...

Turner'ın sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendiği Peregrine Pearson, tanınmış bir İngiliz aristokrat aileye mensup.

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Yakın çevresinde Perry olarak tanınan genç adam, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. 1994 yılında dünyaya gelen Pearson'ın babası Michael Orlando Weetman Pearson, 4. Cowdray Vikontu olarak biliniyor.

Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 270 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Perry Pearson, dünya sosyetesinde tanınan bir kişi. Daha önce Yunanistan Prensesi Maria Olympia ile flört etti. İkilinin bu yılın eylül ayıda ayrıldığı konuşuluyor.

Bu arada küçük bir not. Sophie Turner ile Perry Pearson da ilk kez bu yıl eylül ayında birlikte görüntülendi. Ama o sırada yanlarında başkaları da vardı.

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'TAÇSIZ PRENS'İN DÜĞÜNÜNE DE KATILDI

Peregrine Pearson, 2021 yılında yapılan ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir düğüne de o dönemde sevgilisi olan Maria olympia ile birlikte katılmıştı.

Yunanistan'ın son kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu olan 35 yaşındaki Prens Philippos, İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile 2021 yılının ekim ayında Atina'da düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi.

Her ne kadar artık ülkesinin kralı olmasa da "taçsız kral" 2. Constantin'in oğlunun düğününe dünyanın önde gelen ailelerinin temsilcileri de katıldı. O sırada Maria Olympia ile sevgili olan Pearson da onlardan biriydi.