×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gisele Bundchen#Joaquim Valente#Tom Brady
Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:36

Son yılların en çok konuşulan boşanmalarından birini kahramanı olmuştu. Spor dünyasının en ünlü isimlerinden biriyle evliydi, mutlu yuvası iki çocukla taçlanmıştı. Aşk pozları verirken bir anda gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirdi.

Haberin Devamı

13 yıllık evlilikleri boyunca herkesi kıskandıran bir mutluluk sergileyen Gisele Bundchen ve Tom Brady 2022’nin sonunda yollarını ayırdı.

AYRILIR AYRILMAZ YENİ AŞKINA KOŞMUŞTU

Boşanma kararının ardından da ünlü model bir süredir etrafından hiç eksik olmayan spor eğitmeni Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başladı.

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

Gisele Bundchen bu ilişkinin kocası Tom Brady’den ayrıldıktan sonra başladığını iddia etse de Brady’nin yakın çevresi bunun doğru olmadığını, Bundchen’in yuvasını bu yasak aşk için yıktığını söyleyip durdu.

“YUVAYI YASAK AŞK YIKTI” DEDİLER

Dedikodular doğru mudur bilinmez. Ancak Tom Brady’nin de bu konuda şüpheleri olduğu hem biten evliliğine üzüldüğü hem de içinin ihanet ihtimaliyle yandığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

Tüm bu söylentiler bir yana ünlü model ve yeni sevgilisi Joaquim Valente 2023’ün yaz aylarında artık saklanmaktan vazgeçip el ele ortaya çıktı.

44 yaşındaki süper model ve 37 yaşındaki aşkı Valente’nin geçen yıl ekim ayında bir bebekleri olacağı ortaya çıkmış, aylarca hamileliğini gizleyen Gisele Bundchen bir anda karnı burnunda halde dolaşmaya başlamıştı.

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

Gözden KaçmasınBir ay önce anne olmuştu… Doğum sonrası ilk pozlarBir ay önce anne olmuştu… Doğum sonrası ilk pozlarHaberi görüntüle

HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMUŞTU

Bebeklerini şubat ayında kucaklarına alan taze aşıklar geçtiğimiz günlerde çıktıkları yat gezisinde görüntülenmişti.

Gisele Bundchen dün de ilk kez bir aylık oğluyla görüntülendi. Köpeğini de yanına alan ünlü model bebeğini ana kucağına yerleştirip spor giysileriyle yürüyüşe çıktı.

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

BİR AYLIK OĞLUYLA GEZMEYE ÇIKTI

Haberin Devamı

Gisele Bundchen’in doğum yapmasının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen fazla kilolarını vermesi ve modellik günlerindeki fiziğine dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü modelin iki çocuğunu büyüttükten sonra pek de niyeti yokken sürpriz şekilde hamile kaldığı, bir ailesi olsun isteyen Joaquim Valente’nin ise bu hamilelik haberine çok sevindiği söyleniyordu.

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

ESKİ EŞ HÂLÂ ŞAŞKIN…

Beklemediği bir anda yuvası yıkılan, bu yetmezmiş gibi eski eşi genç bir sevgili bulup kendine yeni bir yuva kuran Tom Brady’nin de bu yaşananlar karşısında şaşırıp kaldığı çok konuşuldu.

İki çocuğunun annesi eski eşine bebek haberi için mutluluklar dileyen Tom Brady’nin bu yeni filizlenen aşkın “ciddi” olduğunu bildiği ancak Gisele Bundchen’in yeniden anne olmasını hiç beklemediği için gafil avlandığı söyleniyor.

Haberin Devamı

Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gisele Bundchen#Joaquim Valente#Tom Brady

BAKMADAN GEÇME!