Kocasını bırakıp sevgilisinin kollarına koşmuştu… Bir aylık bebeğiyle ilk kez ortaya çıktı

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13 yıllık evlilikleri boyunca herkesi kıskandıran bir mutluluk sergileyen Gisele Bundchen ve Tom Brady 2022’nin sonunda yollarını ayırdı.

AYRILIR AYRILMAZ YENİ AŞKINA KOŞMUŞTU

Boşanma kararının ardından da ünlü model bir süredir etrafından hiç eksik olmayan spor eğitmeni Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başladı.

Gisele Bundchen bu ilişkinin kocası Tom Brady’den ayrıldıktan sonra başladığını iddia etse de Brady’nin yakın çevresi bunun doğru olmadığını, Bundchen’in yuvasını bu yasak aşk için yıktığını söyleyip durdu.

“YUVAYI YASAK AŞK YIKTI” DEDİLER

Dedikodular doğru mudur bilinmez. Ancak Tom Brady’nin de bu konuda şüpheleri olduğu hem biten evliliğine üzüldüğü hem de içinin ihanet ihtimaliyle yandığı iddia edildi.

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Tüm bu söylentiler bir yana ünlü model ve yeni sevgilisi Joaquim Valente 2023’ün yaz aylarında artık saklanmaktan vazgeçip el ele ortaya çıktı.

44 yaşındaki süper model ve 37 yaşındaki aşkı Valente’nin geçen yıl ekim ayında bir bebekleri olacağı ortaya çıkmış, aylarca hamileliğini gizleyen Gisele Bundchen bir anda karnı burnunda halde dolaşmaya başlamıştı.





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HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMUŞTU

Bebeklerini şubat ayında kucaklarına alan taze aşıklar geçtiğimiz günlerde çıktıkları yat gezisinde görüntülenmişti.

Gisele Bundchen dün de ilk kez bir aylık oğluyla görüntülendi. Köpeğini de yanına alan ünlü model bebeğini ana kucağına yerleştirip spor giysileriyle yürüyüşe çıktı.





BİR AYLIK OĞLUYLA GEZMEYE ÇIKTI

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Gisele Bundchen’in doğum yapmasının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen fazla kilolarını vermesi ve modellik günlerindeki fiziğine dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü modelin iki çocuğunu büyüttükten sonra pek de niyeti yokken sürpriz şekilde hamile kaldığı, bir ailesi olsun isteyen Joaquim Valente’nin ise bu hamilelik haberine çok sevindiği söyleniyordu.





ESKİ EŞ HÂLÂ ŞAŞKIN…

Beklemediği bir anda yuvası yıkılan, bu yetmezmiş gibi eski eşi genç bir sevgili bulup kendine yeni bir yuva kuran Tom Brady’nin de bu yaşananlar karşısında şaşırıp kaldığı çok konuşuldu.

İki çocuğunun annesi eski eşine bebek haberi için mutluluklar dileyen Tom Brady’nin bu yeni filizlenen aşkın “ciddi” olduğunu bildiği ancak Gisele Bundchen’in yeniden anne olmasını hiç beklemediği için gafil avlandığı söyleniyor.

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