Kocasını, arkadaşına kaptırmıştı... Milyonların gözü önünde çöktü... Ünlü oyuncu sonunda kendini eve kapattı

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Tabii ki hayatın her alanı gibi bunun da bir başka yüzü daha var. Kimileri de yıldız oluyor olmasına ama "düşüşleri" de yine milyonların gözleri önünde yaşanıyor.

Birazdan işte bunlardan birini anlatacağız size. Dışarıdan bakıldığında, onu mutlu etmesi gereken, kusursuz gibi görünen bir hayatı olan bu yıldız, artık 'aynanın karanlık tarafında'.

En çok da ailesi ve yakınları onun bir daha toparlanabileceği konusunda umutlarını usul usul yitiriyor.

Şöhreti bulduktan sonra kendine bir türlü sakin bir hayat kuramayan ünlü yıldız, son gelen haberlere göre kendini eve kapattı. Tek çocuğu olan 27 yaşındaki kızı bile artık ona yardım edemiyor.

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BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Bu trajik öykünün kahramanı bir dönem ülkemizde de gösterilen Melrose Place adlı diziyle gencecik yaşında ün kazanan Heather Locklear.

Ünlü oyuncu son iki yıldır Los Angeles sokaklarında eski günlerini bilenlerin yüreklerini burkacak şekilde görüntüleniyordu. Şimdi ise yakın çevresine göre kendini evine kapattı.

Bunun nedeni de yıllardır mücadele ettiği kötü alışkanlıklarından, bağımlılıklarından bir türlü kurtulamaması.

Öyle ki Heather Locklear bağımlılıklarından kurtulmak için 20'den fazla defa rehabilitasyon merkezlerinde tedai gördü. Ama bir türlü tam olarak "temiz" bir hale gelmeyi başaramadı.

EVİNDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Bir süredir kötü alışkanlıklarından uzak duran 63 yaşındaki Heather Locklear, yeniden aynı girdaba düşmemek için Malibu'nun tepelerindeki evinden dışarı çok nadir çıkıyor söylenenlere göre.

Yine iddialara bakılırsa eğer insan içine karışırsa yine kötü alışkanlıklarının esiri olacağına inanıyor.

Dostları elbette onun bağımlılıklarından kurtulmasına menün. Ama yine de bu kadar dışa kapalı yaşamanın da ruh sağlığına iyi gelmeyeceğini düşünüyorlar.

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Aslına bakılırsa Locklear'ın Riçchie Sambora'dan dünyaya gelen 27 yaşınddaki kızı da Ava da hala onunla yaşıyor. Yine de annesinin bu zor döneminde ona pek yardımı dokunmuyor.

20'DEN FAZLA TEDAVİ GÖRDÜ AMA OLMADI: Locklear'a yakın kaynaklar 63 yaşındaki oyuncunun 20 defanın üzerinde rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görmesine rağmen kendisini esir alan kötü alışkanlıklarından kurtulmayı başaramadığını söyledi. 2018 yılında onu tedavi eden psikolog oyuncunun tam bir ruhsal bunalımda olduğunu söylemişti.





DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI

Kariyerini sürdürebildiği sıralarda 6 kez, Altın Küre gibi birçok oyuncunun hayallerini süsleyen bir ödüle aday gösterilen Locklear, edeydir kötü alışkanlıkları yüzünden başının belaya girmesiyle biliniyor aslında.

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Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, polise saldırmak, hatta aile içi şiddet uygulamak onun gözaltına alınma nedenleri arasında.

Oyuncu, 2018 yılında kötü alışkanlıkları nedeniyle tedavi olduktan sonra mesleğine bir geri dönüş yapmıştı.

2021 yılında Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlsson Story adlı yapımda kamera karşısına geçen Locklear yine hayatını bir düzene oturtamadı. Yakınlarını da endişeye sevk edece şekilde defalarca tedavi gördüğü kötü alışkanlıklarına tekrar geri döndü.

KARİYERİ ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Heather Locklear aslında kariyerine çok parlak bir şekilde başlamıştı. Los Angeles'ta UCLA'da okuyan Locklear sonra bir süre modellik yaptı

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Ardından Dynasty (Hanedan) dizisinde Sammy Jo karakterini oynayarak şöhret kazandı. Sonra bir başka dizi geldi. 1980'lerde T.J Hooker dizisi için kamera karşısına geçti. Locklear'ın kariyeri yükseliyordu.

Zaten bir süre sonra 90'larda Melrose Place geldi ve şöhretini ikiye katladı. Sonra Spin City adlı dizinin kadrosuna katıldı. Locklear bazı sinema filmlerinde de oynadı.

Belki de hayatını düzene sokabilseydi hala iyi bir kariyere sahip olabilirdi ama öyle olmadı.

ÖZEL HAYATINDA DA MUTLULUĞU BULAMADI

Locklear, özel hayatında da mutlluğu bir türlü bulamadı. 1986'da Mötley Crüe grubunun davulcusu Tommy Lee (yukarıda) ile evlendi. Ama bu evlilik kısa ömürlü oldu.

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1994 yılında Bon Jovi'nin gitaristi Richie Sambora ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Ava adında bir kız çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2007 yılında bitti.

GENÇLİK AŞKIYLA NİŞANLANMIŞTI... ONDAN DA AYRILDI: Heathe Locklear bir süredir Chris Heisser ile nişanlıydı. İnişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Heisser, aslında yıldızın gençlik aşkıydı. Ama kısa süre önce çift yollarını ayırdı. Locklear ile Heisser aslında 70'li yıllarda birbirlerini ilk gençlik aşkıydı.





ARKADAŞI, KOCASINI ELİNDEN ALDI

2000'lerin ilk yarısında Heather Locklear, bir başka skandalla gündeme gelmişti. Ama bu kez kurban kendisiydi.

Bir zamanlar yakın dostu olan meslektaşı Denise Richards, o sırada Locklear'ın kocası olan Richie Sambora ile aşk yaşamaya başladı.

O dönemde Richards, Charlie Sheen ile boşanmak üzereydi. Bu aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Skandal sonrasında Locklear ile Sambora yollarını ayırdı.

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Heather Locklear, kariyerinin ilk döneminde sağlıklı, güzel ve geleceği parlak bir yıldız adayı olarak tanınıyordu. Ama bir türlü bırakamadığı kötü alışkanlıkları çöküşünü hazırladı.