Kocasından boşanıp ülkeyi terk etmişti... İkinci bebek geliyor... Babası yine bilmece

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Eski kocası Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan Heard, onunla hesaplaştığı karalama davasını kaybettikten sonra tasını tarağını toplayıp İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınmıştı.



Orada kızıyla birlikte yeni bir hayat kuran Amber Heard'ün sözcüsü, People dergisine yaptığı açıklamada güzel yıldızın ikinci bebeğini beklediğini duyurdu.

BEBEĞİN BABASI YİNE BİLMECE

Sözcü, hamileliğin henüz erken evrelerinde olduğunu belirterek "Bu nedenle konuyla ilgili çok fazla ayrıntıya girmek istemeyişimizi takdir edersiniz. Amber hem kendi adına hem de kızı Oonagh Paige adına çok mutlu. Bunu söylemek yeterli" sözleriyle durumu açıkladı.

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Sık sık Madrid'deki yeni hayatında objektiflere takılan Amber Heard'ün bilinen bir sevgilisi bulunmuyor.

Sözcü, yeni bebeğin Heard ile bir partnerden mi yoksa küçük kızı Oonagh Paige gibi taşıyıcı anneden mi dünyaya geleceği konusunda bir ayrıntı vermedi.

İLK BEBEĞİNİ TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Amber Heard, Johnny Depp'ten boşandıktan sonra 2021 yılında bir kız çocuk annesi olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

Bebeğinin taşıyıcı anneden dünyaya geldiğini belirten Heard, birlikte çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.

'HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI'

Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü:

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"Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

Amber Heard ilk bebeğine Oonagh'ın yanı sıra 2020 yılında kaybettiği annesinin anısına Paige adını verdi.

Amber Heard'ün ikinci bebeğinin babası ya da onu kimin doğuracağı şu anda gizem perdesi altında. Kızı Oonagh Paige'in taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirildiği ortaya çıktı. Hatta bir ara bebeğin sperm donörünün Heard'ün eski sevgilisi Elon Musk olduğu bile iddia edildi.

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Güzel oyuncu Johnny Depp ile büyük bir aşk ve sonrasında da olaylı bir boşanma yaşadı.