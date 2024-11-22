Kocasından boşanıp sevgilisinden hamile kalmıştı... İskeleye oturup herkese akıl verdi

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İlerleyen yaşında, üstelik de boşanmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden gelen bu hamilelik haberiyle herkesi şaşırttı Bundchen.

Eski kocası Tom Brady ile evliliğinden 14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Bundchen, bir süre sonra da sevgilisi Valente ile üçüncü bebeğini kucağına alacak.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ İSKELEDE POZ VERDİ... TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Gisele Bundchen, önceki gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.



Florida'daki evinin önünde bulunan iskelede otururken verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Bundchen, takipçilerine de kısa bir nasihatte bulundu.

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Ünlü model o paylaşımda şu satırlara yer verdi: " Hayatın bir rehberi yoktur ya da izlenecek mükemmel bir yol haritası. Ama unutmayın, siz yaptığınız seçimlerden ibaretsiniz. İyi hissetmek, sağlıklı olmak, olumlu bir bakış açısı geliştirmek yalnızca sizin başarabileceğiniz bir günlük tercihlerdir."

Gisele Bundchen, sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Yaşadığınız her bir gün size bedeninizi besleyen, ruhunuzu iyileştiren ve istediğiniz hayata yönlendiren alışkanlıklara seçme fırsatı verir."

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Top modelin bu paylaşımı bazı takipçilerini endişelendirdi. Bundchen'e duygusal anlamda her şeyin yolunda olup olmadığını soran takipçileri oldu. Fakat bunun yanı sıra verdiği nasihatlere katıldığını, onunla aynı fikirde olduğun belirtenler de çıktı.





ÜÇÜNCÜ HAMİLELİK HABERİ HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Gisele Bundchen geçen ay jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joacquim Valente'den hamile olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

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Boşandığı kocası Tom Brady bile yakın çevresine, ünlü modelin sevgili bulmasına şaşırmadığını ama ondan bir bebeği olacağını duyduğu zaman bunun kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirtmişti.

Aslına bakılırsa Tom Brady, eski karısının ihanetinden de şüpheleniyordu. Boşanmanın ardından hemen yeni bir ilişkiye başlaması da bu duyguyu güçlendiriyordu.

Söylentilere göre Brady, eski karısı Bundchen ile Valente'nin ilişkisinin çok daha önce başladığını düşünüyordu.

İşte bu durumun üstüne bir de top modelin hamile olduğunun ortaya çıkması Brady için pek de hoş bir sürpriz olmadı.

Her ne kadar duygularını açıkça belli etmese de Brady'nin kalbini ve kafasını kemirmeye devam ediyor bu ihanet şüphesi.

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Gisele Bundchen ile Tom Brady, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu evlilikleri 2022 yılında yolun sonuna geldi. Çiftin bir kız, bir erkek iki tane çocuğu bulunuyor. Brady'nin, Bundchen uğruna hamileyken terk ettiği eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen John Edward adında 17 yaşında bir oğlu daha var. Bundchen, onu da "bonus çocuk" olarak adlandırıyor ve hala ilişkisini koparmış değil.