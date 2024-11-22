Kocasından boşanıp sevgilisinden hamile kalmıştı... İskeleye oturup herkese akıl verdi

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İlerleyen yaşında, üstelik de boşanmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden gelen bu hamilelik haberiyle herkesi şaşırttı Bundchen.
Eski kocası Tom Brady ile evliliğinden 14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Bundchen, bir süre sonra da sevgilisi Valente ile üçüncü bebeğini kucağına alacak.
EVİNİN ÖNÜNDEKİ İSKELEDE POZ VERDİ... TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ
Gisele Bundchen, önceki gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Florida'daki evinin önünde bulunan iskelede otururken verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Bundchen, takipçilerine de kısa bir nasihatte bulundu.
Ünlü model o paylaşımda şu satırlara yer verdi: " Hayatın bir rehberi yoktur ya da izlenecek mükemmel bir yol haritası. Ama unutmayın, siz yaptığınız seçimlerden ibaretsiniz. İyi hissetmek, sağlıklı olmak, olumlu bir bakış açısı geliştirmek yalnızca sizin başarabileceğiniz bir günlük tercihlerdir."
Gisele Bundchen, sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Yaşadığınız her bir gün size bedeninizi besleyen, ruhunuzu iyileştiren ve istediğiniz hayata yönlendiren alışkanlıklara seçme fırsatı verir."
ÜÇÜNCÜ HAMİLELİK HABERİ HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Gisele Bundchen geçen ay jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joacquim Valente'den hamile olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.
Boşandığı kocası Tom Brady bile yakın çevresine, ünlü modelin sevgili bulmasına şaşırmadığını ama ondan bir bebeği olacağını duyduğu zaman bunun kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirtmişti.
Aslına bakılırsa Tom Brady, eski karısının ihanetinden de şüpheleniyordu. Boşanmanın ardından hemen yeni bir ilişkiye başlaması da bu duyguyu güçlendiriyordu.
Söylentilere göre Brady, eski karısı Bundchen ile Valente'nin ilişkisinin çok daha önce başladığını düşünüyordu.
İşte bu durumun üstüne bir de top modelin hamile olduğunun ortaya çıkması Brady için pek de hoş bir sürpriz olmadı.
Her ne kadar duygularını açıkça belli etmese de Brady'nin kalbini ve kafasını kemirmeye devam ediyor bu ihanet şüphesi.
Gisele Bundchen ile Tom Brady, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu evlilikleri 2022 yılında yolun sonuna geldi. Çiftin bir kız, bir erkek iki tane çocuğu bulunuyor. Brady'nin, Bundchen uğruna hamileyken terk ettiği eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen John Edward adında 17 yaşında bir oğlu daha var. Bundchen, onu da "bonus çocuk" olarak adlandırıyor ve hala ilişkisini koparmış değil.
SEVGİLİSİYLE OĞLU SAYESİNDE TANIŞTI
Bundchen ile Valente, ünlü modelin oğlu Benjamin sayesinde tanıştı. Erkek kardeşiyle birlikte bir spor merkezi işleten Valente'den ilk ders alan da Benjamin oldu.
Onun sayesinde hem bu spor dalıyla hem de Valente ile tanışan Bundchen böylece yeni bir aşka yelken açmış oldu.
Bundchen ile Valente, ilişkilerini uzunca bir süre meraklı gözlerden sakladı. Bütün aşk söylentilerini de yalanladı. Ama sonunda artık saklanamayacak bir noktaya geldiklerinde de birlikte olduklarını açıkladılar.
Gisele Bundchen, bu yılın başlarında annesi Vania Nonnenmacher'i kaybetmişti. Bu durum da ünlü modeli çok sarsmıştı.