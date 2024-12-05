Kocasından boşanıp sevgilisinden hamile kalmıştı… Düğün yaptığı yerde aşk tatiline çıktı!

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Mutlu yuvaları, iki çocuklu aile hayatları herkes tarafından parmakla gösterilirken 13 yıllık evliliklerini bir anda bitirip herkesi şaşkına çevirmişlerdi.

Gisele Bündchen ve Tom Brady’nin evliliği 2 yıl önce bitti ancak sonrasında yaşananlar hâlâ manşetlerden inmiyor…





KOCASINDAN BOŞANDI, SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALDI

Ünlü modelin kocasından ayrılır ayrılmaz sürekli bir arada görülmeye başladığı spor hocası Joaquim Valente’den hamile olduğu ekim ayında ortaya çıkmıştı.

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Gisele Bündchen, Joaquim Valente’yle Tom Brady’den ayrıldıktan bir ay sonra görüntülenmeye başlamış olsa da ikili aşk yaşadıklarını uzun süre reddetti.

En sonunda 2023 yazında ilişkilerini kabul eden çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğini uzun süre saklayan 44 yaşındaki Gisele Bündchen’in 35 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente’den bebek beklediği ekim ayının sonunda ortaya çıkmıştı.





KARNI BURNUNDA KAÇAMAK

Artık birlikte yeni bir yuva kurmaya hazırlanan çift Gisele Bündchen’in Tom Brady’den doğan iki çocuğunu da yanlarına alıp Kosta Rika’da tatile gittiler.

Doğum yapmasına az bir zaman kalan ve karnı iyice belirginleşen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente tatilleri boyunca kumsalda el ele yürürken ve sarılıp öpüşürken görüntülendi.

Tutkulu aşıklar aralarında aşk olduğu dedikoduları ilk duyulduğu günlerde de Kosta Rika’ya birlikte gitmiş ancak o günlerde sevgili olduklarını reddetmişti.

DÜĞÜNÜNÜ YAPTIĞI YERDE AŞK TATİLİ

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Çiftin bu aşk tatili için seçtikleri yerin ise özel bir anlamı var. Gisele Bündchen ve Tom Brady evlenir evlenmez burada bir yazlık ev almışlar hatta ikinci düğünlerini de bu tatil cennetinde yapmışlardı.

Bündchen ve Brady, 13 yıllık evlilikleri boyunca her yıl futbol sezonunun ardından Kosta Rika'da tatil yapıyorlardı. 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocukları olan eski çift, ikinci düğün törenlerini bile bu rüya gibi yerde gerçekleştirdi.

OĞLUNUN HOCASIYKEN KENDİSİNİN SEVGİLİSİ OLDU

Bündchen ve Valente, Benjamin'in akademisinde onunla birlikte jujitsu dersleri almaya başlamasının ardından tanıştı. Bündchen kısa süre sonra oğlunun izinden gitti.

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Ünlü model 2022'de Dust dergisine jujitsu öğrenmeye başlamasıyla ilgili olarak “Başlangıçta bunu kendim için düşünmüyordum bile. Ancak oğlumu ilk derse getirdiğimde ve Joaquim ile konuşmaya başladığımda, bunun kendini savunmaktan çok daha fazlası olduğunu fark ettim.” demişti.

BU AŞK NE ZAMAN BAŞLADI?

İkili arasındaki yakınlaşma da işte bu dersler sırasında başladı. Gisele Bündchen bu ilişkinin kendisi Tom Brady’den boşandıktan sonra başladığını iddia etse de Brady’nin bu konuda şüpheleri olduğu konuşuluyor.

Gisele Bündchen’in yakın çevresi Valente’yle ilişkisi için “Önce çok iyi arkadaş olarak başladılar. Valente boşanma sürecinde Gisele için büyük bir teselli oldu. Boşandıktan sonra arkadaşlıkları romantik bir hal aldı” demişti.

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Zaten aldatıldığını düşünüp kendini paralayan Tom Brady bu yetmezmiş gibi eski karısının sevgilisinden hamile olduğu haberiyle iyice sarsıldı.





HAYATININ EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI

Gisele Bündchen'in bu bomba hamilelik haberini basına sızmadan bir hafta kadar önce eski eşine söylediği Tom Brady’nin ise bu hiç beklemediği gelişmeyle büyük bir şok yaşadığı söyleniyordu.

Eski karısının genç sevgilisi Valente'yle ilişkisinin ciddileştiğini ve artık aynı evde yaşadıklarını bilse de yıldız futbolcu bu aşkın bir meyvesinin olacağına hiç ihtimal vermemişti.