Büyüyen karnını kalın montuyla saklamaya çalışıyordu... Meğer 10 yaş genç sevgilisinden hamileymiş!

Geçtiğimiz akşam düzenlenen ödül törenine geldiğindeyse herkesi şoke etti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Ellie Goulding kırmızı halıya çıktığında üzerinde kısa bir üst ve şalvar pantolon giymişti ve açıkta bıraktığı karnı kocaman olmuştu.

BİR ANDA KARNI BURNUNDA ORTAYA ÇIKTI, HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hamile olduğunu aylarca sakladıktan sonra bir anda böyle duyuran Ellie Goulding hayranları kadar etkinlikteki arkadaşlarını da şaşkına çevirdi.

Ellie Goulding geçtiğimiz gece kırmızı halıya karnı epeyce büyümüş bir halde çıkarak herkesi şaşırttı

38 yaşındaki ünlü şarkıcı 2019’da ünlü sanat simsarı Caspar Jopling ile evlenmiş, bu görkemli düğüne İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden bile davetliler gelmişti.

EVLİLİĞİNİN BİTTİĞİNİ GİZLEMİŞTİ

Çiftin bu evlilikten 4 yaşında Arthur adında bir erkek çocuğu oldu. Her şey dışarıdan bakıldığında çok iyi görünüyordu ancak çiftin 2023 ortalarından itibaren ayrı yaşadıkları ortaya çıktı ve en sonunda 2024’ün şubat ayında yollarını ayırdılar.

Ellie Goulding kocasından ayrılır ayrılmaz Kosta Rika'da yaşayan sörf eğitmeni ve hostel işletmecisi Armando Perez ile tatil yaparken görüntülenmiş, bu aniden başlayan aşk da kısa sürede bitmişti.

Ünlü şarkıcı 2019'da evlendiği kocasından aslında 2023'te ayrılmış ancak bunu saklamıştı... Çift Şubat 2024'te yollarını resmen ayırdıktan sonra bir sörf eğitmeniyle aşk yaşayan Ellie Goulding şimdi de kendinden 10 yaş küçük oyuncu sevgilisinden hamile şekilde ortaya çıktı

BÜYÜYEN KARNINI KALIN MONTUYLA SAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ Ellie Goulding kırmızı halıya çıkıp hamileliğini ilan etmeden sadece birkaç gün önce üzerinde son derece bol ve kalın bir montla gezerken görüntülenmişti. Fotoğrafları görenler normalde böyle giyinmeyen ünlü şarkıcının hamile olabileceği yönünde tahminlerde bulunmuş; Ellie Goulding’in durumunu bu şekilde saklamaya çalıştığını söylemişti. Tahminlerin doğru olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının bebeğinin babası ise hamile olduğunu karnı burnunda ortaya çıkıp açıkladıktan hemen bir gün sonra havaalanında ABD’ye uçarken birlikte görüntülendiği genç aktör Beau Minniear.

Çift hamilelik haberi duyulduktan hemen sonra birlikte Amerika'ya uçtu

KENDİNDEN 10 YAŞ GENÇ OYUNCU SEVGİLİSİNDEN HAMİLE

38 yaşındaki Ellie Goulding ve 28 yaşındaki Beau Minniear el ele geldikleri havaalanında uçağa binmeyi beklerken de sarılıp öpüşmeden duramıyor ve aşklarını özgürce sergiliyordu.

Çift yaklaşık 6 aydır birlikte ve ilişkilerini de eylül ayında duyurdular. O dönemde ikiliyi tanıyanlar bu yeni filizlenen ilişki için "Henüz erken günler, ancak Ellie ve Beau birbirlerine çok aşıklar. Beau gerçekten romantik biri ve birlikte çok tatlılar. İzlemesi gerçekten çok güzel, çok mutlular." diye konuşmuştu.

Ünlü şarkıcı yeni aşkına ne kadar bağlı olduğunu yıllar sonra müziğe geri döndüğü yeni şarkısının klibinde Beau Minniear’ı oynatarak göstermişti. Ellie Goulding dört dakikalık video boyunca yüzü kısmen gizli kalan yakışıklı aktörle epey yakınlaşmış ve aşkını ortaya koymuştu.