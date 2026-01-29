Kocasından ayrılıp sevgilisinden çocuk doğurmuştu… Aşkın bebeği bir yaşında!

Haberin Devamı

Ve bu yeni hayatının merkezinde artık kendinden yaşça genç sevgilisi ve ondan doğan küçük oğlu var…

Gisele Bündchen, kocası Tom Brady’den ayrıldıktan kısa süre sonra kendisini ve çocuklarının spor hocası olan Brezilyalı Joaquim Valente’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

İkilinin arasındaki ilişkinin Gisele Bündchen henüz Tom Brady’yle evliyken başladığı dedikoduları uzun süre gündemden düşmedi.

Ünlü model bu iddiaları hep reddetti ve Joaquim Valente hayatına girdiğinde evliliğinin çoktan bitmiş olduğunu söyledi.

Çift Gisele Bündchen - Tom Brady evliliği bittikten bir sene sonra artık el ele kol kola ortaya çıkmışken ünlü modelin hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Gisele Bündchen, geçen yıl tam da bugünlerde yeni aşkı Joaquim Valente’den bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve 44 yaşındayken üçüncü kez anne oldu.

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda küçük oğlunun yüzünü hep saklayan Gisele Bündchen adını henüz sır gibi sakladığı bebeğinin ilk yaş gününü kutladı.

Ve bunu da onun şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

Ünlü modelin minik oğlu bir fotoğrafta oyuncak atına binerken bir diğerinde jiu jitsu antrenörü babası Joaquim Valente’yle bebekler için tasarlanmış bir dövüş sanatları üniforması giyiyordu.

Bündchen, oğlunun dünyada geçirdiği ilk yılından seçilmiş aile hatıraları yığınının arasına, en büyük iki çocuğu Benjamin (16) ve Vivian'ın (13) annelerine ve bebeğe sarıldıkları tatlı bir fotoğrafı da ekledi.

Bündchen, fotoğrafların tamamında yine bebeğinin yüzünü gizlemeye özen gösterdi.

Ünlü model oğlunun doğum günü fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı "Hayatlarımızı bereketlendirmek için geldiğinden beri bir yıldan fazla zaman geçtiğine inanamıyorum. Tanrım, her şey için sana çok teşekkür ederim" cümleleriyle süsledi.

Üç çocuk annesi ünlü modelin 38 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente’yle bir erkek bebek sahibi olduğu haberi Şubat 2025'te basına yansımıştı. Bebeklerini kucaklarına aldıktan aylar sonra Bündchen ve Valente gizlice evlendi.

