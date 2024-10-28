Kocasından ayrılıp gizli aşk yaşıyordu: Zengin sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı

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Genç kadın iki kızını da alıp anavatanına taşındı. Genç adam ise ülkesinde bir başına kaldı. Bir süre önce boşanmaları resmen de tamamlandı.

Ama bu oluncaya kadar genç kadın, çocuklarını büyütmek istediği, uzaktayken durmadan özlediği memleketinde yeni bir aşka yelken açtı.

Üstelik aşkını önceleri gizli saklı yaşarken sonradan yeni sevgilisiyle el ele kamera karşısına çıkmaktan da çekinmemeye başladı. Hatta ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup olan sevgilisinin yeni yaşını da bir dizi çok özel fotoğrafla kutladı. Bunu yaparken de görüntüleri daha önce hiç görülmemiş fotoğraflardan seçti.

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'MUTLU YILLAR MELEK PASTAM'

Bu, mutluluktan ayakları yerden kesilen ünlü oyuncu Taht Oyunları (Game of Thrones) ile yıldıdızırı parlatan Sophie Turner…

The Jonas Brothers müzik grubuyla tanınan eski kocası Joe Jonas ile yollarını ayırdıktan sonra memleketi İngiltere'de taşınan 28 yaşındaki Turner, orada da çok geçmeden yeni bir aşka tutuldu. Çok varlıklı bir aristokrat ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile flört etmeye başladı.

Bir yandan yeni aşkının verdiği güçle iki kızını büyütürken kariyerini de artık İngiltere'de sürdürüyor Turner.

Güzel oyuncu bugüne kadar Pearson ile aşkını gözlerden uzak tutsa da dün genç adamın 30'uncu doğum günü nedeniyle daha önce görülmemiş fotoğraflarından oluşan bir kolaj hazırlayıp Instagram sayfasından paylaştı.

Peregrine Pearson'un 30'uncu yaşını kutladığı bu paylaşımda Sophie Turner sevgilisine "Benim melek pastam" diye seslendi.

ÖNCELERİ YENİ AŞKINI GİZLİ SAKLI YAŞADI

Aslında Pearson ile aşkları aylar öncesinden bu yana magazin basınının manşetlerini süslese de Sophie Turner, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. İlk kez geçen ay yine sosyal medya hesabından Pearson ile ilişkisini ilan etti. Bunun ardından da genç adamın doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşım geldi.

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Aslına bakılırsa bunu yapmak için de Joe Jonas ile boşanmasının resmi olarak da tamamlanmasını bekledi.

Turner'ın, sevgilisinin bir koltukta otururken görüldüğü fotoğrafına, genç yıldızın sosyal medya takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçok kişi Taht Oyunları (Game of Thrones) yıldızının tam olarak kendine uygun bir sevgili bulduğunu belirtti.

Sophie Turner, sosyal medya sayfasında, Peregrine Pearson ile çekilmiş ve daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.





Bu paylaşımlara ünlü yıldızın takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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ESKİ SEVGİLİSİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Aslına bakılırsa Sophie Turner ile yaşadığı aşk nedeniyle fazlaca göz önüne çıkan Peregrine Pearson, geçmişte de Yunanistan'ın sürgündeki kraliyet ailesine mensup olan Maria Olympia ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu.

Fakat Turner ile birlikteliği onun daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

Sophie Turner'ın sevgilisi Peregrine Pearson'a biraz daha yakından bakarsak...

Turner'ın sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendiği Peregrine Pearson, tanınmış bir İngiliz aristokrat aileye mensup.

Yakın çevresinde Perry olarak tanınan genç adam, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. 1994 yılında dünyaya gelen Pearson'ın babası Michael Orlando Weetman Pearson, 4. Cowdray Vikontu olarak biliniyor.

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AİLESİNİN 224 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 224 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Peregrine Pearson'ın ailesinin Sussex'te 16 bin dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan 22 yatak odalı muhteşem bir malikanesi bulunuyor. Fakat Peregrine Pearson orada değil, Chelsea'de kendine ait bir mülkte oturuyor.

Servet konusundan söz etmişken Sophie Turner'ın da kariyeri sırasında 10 milyon dolarlık bir serveti olduğunu da not düşelim.

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AŞKLARI VE EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sophie Turner'ın, bu yılın ikinci yarısında resmen boşandığı Joe Jonas ile birlikteliği de bir masal gibi başlamıştı. Ama sonu pek iyi olmadı.

Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.

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MEMLEKET ÖZLEMİ EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Turner'ın boşanmasına yol açan nedenlerden birinin de memleket hasreti olduğu konuşuluyordu.



Evlendikten sonra ABD'de yaşayan oyuncunun memleketi İngiltere'yi özlediği ama kocasını Joe Jonas'ı oraya taşınma konusunda ikna edemediği ileri sürülmüştü.

2019 yılında evlenen Turner ile Jonas'ın iki tane kızı bulunuyor. Çocuklar anneleriyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.