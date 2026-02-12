Kocasından ayrıldığından beri beli doğrulmadı… Evinin dağınıklığını gören kaçıyor… ‘Artık buraya misafir çağıramıyorum’

Haberin Devamı

İkisi de ünlü birer oyuncu olan ve yolları bir sette kesiştikten sonra aşık olup evlenen ünlü aşıklar yıllar sonra epey ses getiren bir ayrılık süreci yaşadılar.

Hollywood’un önde gelen yapımcılarından ve en zengin isimlerinden biri olan Aaron Spelling’in kızı olan Tori Spelling ve Dean McDermott işleri artık eskisi gibi yolunda gitmeyip oyunculuk kariyerleri bitmeye yüz tutmuşken boşanmaya karar vermişti.

Babasının büyük servetinden pay alamayan ve o öldükten sonra maddi durumu giderek kötüleşen Tori Spelling boşanma sürecinde de avukat ve mahkeme masrafları yüzünden çok sarsılmıştı.

Dean McDermott'la birlikte yaşadıkları evlerini satıp parayı bölüşen Tori Spelling birkaç sene önce en sonunda yol kenarında bulunan ucuz bir motele yerleşmiş sonra da 5 çocuğuyla bir karavan parkında yaşamaya başlamıştı.

Dean McDermott da Tori Spelling’den ayrıldıktan sonra zor günler geçirmiş, o da maddi olarak tükendiğini açıklamıştı…

Çiftin 2023’te başlayan ayrılık süreçleri geçen yılın sonlarına doğru boşanma davalarının sonuçlanmasıyla sona erdi. Tori Spelling de en sonunda kendine birkaç ufak tefek iş bulup en sonunda çocuklarıyla birlikte başını sokacak bir eve kavuştu.

Ancak ünlü oyuncunun birlikte podcast programı yaptığı arkadaşı Amy Sugarman'a göre, Tori Spelling'in evinin hali perişan ve Spelling Dean McDermott'tan ayrıldıktan sonra "neredeyse istifçilik" seviyesinde eşya biriktirmeye başlamış.

Tori Spelling ve Amy Sugarman geçtiğimiz günlerde yayınlanan poscast serilerinde ünlü Spelling’in evinin durumunu açıkça ele aldı ve Spelling, sekiz hafta boyunca onu güçsüz bırakan ve çalışmayı bırakmasına neden olan bir hastalık geçirdiğini paylaştı.

Amy Sugarman ise açıkça 52 yaşındaki oyuncunun sık sık hastalanmasının nedeninin "düzensiz" yaşam tarzı olduğunu söyledi. Sugarman, Spelling'e evinin "dağınık" olduğunu ve eşyalardan kurtulmakta zorlandığını, bunun da artık ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

Tori Spelling yayında eski kocası Dean McDermott’tan olan beş çocuğuna bakmaktan bunaldığını itiraf etti. Oturma odasının "hediye odasına" dönüştüğünü itiraf ettikten sonra, Sugarman ondan bunun fotoğrafını çekip kendisine göndermesini istedi.

Amy Sugarman, fotoğrafı görünce endişelendiğini itiraf etti. Arkadaşına “Tori bu iyi değil” diye hayretle seslenirken yılbaşı çoktan geçmiş olmasına rağmen çam ağacının bile ortalıkta olduğuna dikkat çekti.

Tori Spelling durumunu kabul ederken evinde 400’e yakın açılmamış eşya paketi olduğunu söyledi ve "Artık misafir ağırlamayı bıraktım" diye itiraf etti.

Tori Spelling, Dean McDermott ile evliyken ve birlikte yaşarken evin "düzgün" olduğunu, çünkü eski kocasının böyle yaşamayı asla kabul etmeyeceğini söyledi ve o dönemde evinde yardımcılar olduğu için ortalığın derli toplu kaldığını da ekledi.

Spelling ve 59 yaşındaki McDermott'ın Liam (18), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) ve Beau (8) adında 5 çocuğu var. Çift yaklaşık 18 yıllık evliliğin ardından Haziran 2023'te ayrıldılar.

Kasım ayında açıklanan boşanma kararında ikilinin ödenmemiş 1,7 milyon dolardan fazla federal ve eyalet vergisi borçları olduğu ortaya çıktı.