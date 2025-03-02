Kocasından 8 yılda zor boşanabildi… Kalbi senelerdir boş… 'Ben bir daha kime güvenip de içimi açayım!'

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2016’da başlayan boşanma davaları daha birkaç ay önce sonuçlanan eski eşler uzun süre önce kendi yollarına gitmişler ve yeni hayatlarını kurmuşlardı.

Brad Pitt bir yandan film projelerine devam ederken 2 buçuk yıl önce yeni bir aşka da yelken açtı.

Kendisinden bir hayli genç olan Ines De Ramon’la mutlu bir birlikteliği olan Pitt’in evlenmeyi düşündüğü bile söyleniyor.

Angelina Jolie ise yıllardır yalnız… Kendini artık işlerine ve çocuklarına adayacağın söyleyen Joile adı kimi zaman birileriyle anılsa da hiç ciddi bir ilişki yaşamadıi, kimseye kalbini açmadı.

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Yakın çevresi yıldız oyuncunun aslında artık yeniden flört dünyasına dönmek konusuna sıcak baktığını söylese de bu hâlâ zor görünüyor.

Hatta hayatını adadığı altı çocuğunun da hepsi artık büyüyüp kocaman oldular ve annelerini bu konuda teşvik ediyorlar.

Ancak Angelina Jolie Brad Pitt'in ona yaşattı “travmadan” sonra erkeklere güvenmekte zorlanıyor. Aslında aşktan kaçmasının en önemli sebebi de bu.

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten ayrılması yasal olarak sona ermiş olabilir, ancak konu romantizm olduğunda Jolie'nin yoluna devam etmek için acelesi yok…

Jolie’nin yakın çevresinden bir kaynak bu konuda “Erkeklere tövbe etmedi ama şu anda ciddi bir şey de aramıyor” diyor.

Sinema kariyeri ve çocuklarıyla yaşadığı hayat güzel yıldızı tatmin olmuş ve mutlu hissettiriyor ve yaşamında aşk olmaması onda bir yokluk hissi bırakmıyor.

Son sekiz yılının bu zorlu boşanma süreci ve mahkemede süren kavgalar yüzünden kâbus gibi geçtiği söylenen Angelina Jolie’ye Brad Pitt cephesinden itiraz var…

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Pitt’in yakın çevresi “Jolie son sekiz yıldır, gerçeklerin hiç bitmeyen bir şekilde çarpıtılması ve kendi davranışlarının başkalarına yansıtılması da dahil olmak üzere tek taraflı saldırılarda bulundu ve aile içinde ve çevresinde muazzam ikincil hasara neden oldu” diyor.

49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt'in altı çocuğu var: üçü biyolojik (18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne), üçü de evlatlık (23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax ve 19 yaşındaki Zahara).

Çiftin ayrılıklarının ardından altı çocuklarından üçü, Maddox, Pax ve Zahara babalarına tavır alıp onunla görüşmeyi kesmişlerdi.

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Şu anda sadece en küçük çocukları, 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne’in babalarıyla hâlâ iletişim halinde olduğu söyleniyor.