Kocasından 23 yaş büyük… Kötü sözlere aldırmadan yaşıyor: Aşk her şeyin üstesinden gelir

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

59 yaşındaki ünlü yönetmen Sam Taylor-Johnson, 36 yaşındaki eşi Aaron Taylor-Johnson’la aralarındaki yaş farkını hissetmediğini belirterek, eşinin "30 yıldır çalışıyor olması" sayesinde kendisini "ayakları yere basan" biri haline getirdiğini ifade etti.

Çift, 2008 yılında, Aaron henüz 18, Sam ise 42 yaşındayken Nowhere Boy filminin setinde tanıştı. Proje tamamlanana kadar ilişki yaşamaya başlamadılar; ancak anlattıklarına göre bu süreçte aralarında "derin bir bağ" kuruldu.

Pek çok kişi aralarındaki yaş farkı hakkında konuşmaya devam etse de Sam Taylor-Johnson eşiyle aralarındaki yaş farkını aslında hiç hissetmediğini vurguladı.

Haberin Devamı

Genç bir kocası olmasının kendisinin de gençliğini korumasına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda ünlü yönetmen "Aslında öyle hissettirmiyor. Çünkü geçen gün de söylediği gibi, o tam 30 yıldır kendi işini yapıyor." cevabını veriyor.

Adı uzun süre yeni James Bond’u oynayacak adaylar arasında geçen ünlü oyuncu Aaron Taylor-Johnson sahneye ilk kez altı yaşında adım atmış ve kariyerine odaklanmak için 15 yaşında okulu bırakmıştı.

Aaron Taylor-Johnson’ın karısı yönetmen Sam Taylor-Johnson’la 14 yıllık evliliği kadar bu ilişkinin kendisi daha sadece 18 yaşında, Sam Taylor-Johnson’ın ise 42 yaşındayken başlamış olması da eleştiri konusu…

Birçokları Aaron Taylor-Johnson’ın çok genç bir yaşta kendinden çok büyük biri tarafından aslında manipüle edildiği hatta bunun bir istismar olduğunu bile söylüyor…

"O, olaylara benden çok daha bilgece bir perspektiften bakabiliyor. Benim asla olamayacağım kadar ayakları yere basan biri. Bu, benim değişken ve çılgın enerjim için harika bir denge oluşturuyor." diyen Sam Taylor-Johnson kocasıyla enerjilerinin birbirine denk olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Ünlü sinemacı röportajda ayrıca eşinin "güzel bedenine, zihnine ve ruhuna" övgüde bulunarak, onun kendi çektiği fotoğraflar için mükemmel bir model olduğunu da belirtti.

2008 yılında birbirlerine âşık olan çift, bir yıl sonra nişanlandı ve 2012'de evlendi.

Birbirlerinin soyadlarını da birleştiren çiftin Wylda (16) ve Romy (14) adında iki kızları var.

Sam Taylor-Johnson’ın eski eşi Jay Jopling'den de Angelica (29) ve Jessie (19) adında iki kızı var.

Ünlü yönetmen daha önce Nowhere Boy filminin setinde Aaron'a nasıl âşık olduğunu anlatmış ancak film tamamlanana kadar aralarında hiçbir şey yaşanmadığı konusunda ısrar etmişti.

Haberin Devamı

"Filmin neredeyse sonuna kadar kendimi tutmayı başardım. O dönemde henüz birlikte bile değildik. Belki duygular vardı ama eyleme dökülmemişti."

İnsanların anlayamadığı şeyleri çözmeye çalıştıkları için bu ilişkiden çok bahsettiklerini söyleyen Sam Taylor-Johnson, evliliklerinin 14. yılını kutladıklarını, artık bu ilginin azaldığını söylüyor: "Ondan daha büyük olduğum için duyulan o hayranlık... Aslına bakılırsa bu ilginin nedenini biz de tam olarak kavrayamadık. Ancak sanırım zamanla biraz azaldı. Daha çok basınla görüştüğümde veya buna benzer durumlar olduğunda yeniden biraz alevleniyor. Ama evet, insanlar anlayamadıkları şeyleri çözmeye çalışıyorlar sanırım."

Haberin Devamı

Sam Taylor-Johnson, kendisinden çok daha genç bir erkekle ilişkiye başlama konusunda bir an bile tereddüt etmediğini de itiraf ediyor ve "Eğer bir an olsun şüpheci yaklaşsaydım, bu ilişki yürümezdi. Herhangi bir şeyi sorgulasaydım, asla başarılı olmazdı. Ayrıca kalbin her şeyin üzerinde olduğuna yürekten inanıyorum. Aşk her şeyin üstesinden gelir." diyor.