Kocasına öyle bir söz verdi ki tüm hediyelerden kıymetli… Bu aşkın ve bağlılığın önünde en sağlam duvarlar bile yıkılır!

Aşkları ve yıllardır her şeye rağmen bozulmayan birlikleriyle herkesin parmakla gösterdiği William ve Kate çiftin özellikle zorlu bir yıl geçirdi.

Galler Prensesi Kate Middleton bu yılın ocak ayında kanserden iyileştiğini açıklarken, 77 yaşındaki Kral Charles da kanser tedavisi görmeye ve kendi sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.





BU YILI DA ZORLUKLARLA GEÇİRDİLER

41 yaşındaki Prens Harry ve 44 yaşındaki Meghan Markle ile ilişkileri, çiftin yaklaşık altı yıl önce kraliyet görevlerinden çekilip Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasının ardından gerginliğini koruyor.

Üstelik yılın sonlarına doğru eskiden Prens Andrew olarak anılan, Charles’ın erkek kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları etrafındaki skandal da baskıyı artırdı.

65 yaşındaki Windsor, unvanından, rütbelerinden ve onurlarından mahrum bırakılırken, eski eşi 66 yaşındaki Sarah Ferguson da yıllardır faydalandığı kraliyet himayesini kaybetti.

Tüm bu karmaşanın arasında birbirlerine tutunup ayakta kalan William ve Kate bir yandan kraliyet içindeki sorunlarla boğuşuyor bir yandan da üç çocuklarını olabilecek en normal şekilde büyütmeye uğraşıyor.

KADERLERİ ÇOK ÖNCEDEN YAZILMIŞTI... O GÜN GİDEREK YAKLAŞIYOR

Çift bir taraftan da Charles’ın ilerleyen yaşı ve kanser hastalığına yakalanması yüzünden tahtı erken bırakma ihtimaline karşı İngiltere’nin yeni kral ve kraliçesi olmaya hazırlanıyor.

William’ın tahta çıkınca kraliyeti büyük değişikliklerden geçireceği biliniyor. Kate Middleton bu büyük değişimin ve hayatlarının belki de en önemli döneminin arifesinde Prens William’a verdiği tek bir sözle onu hem bir kez daha dünyanın en mutlu erkeği yapmış hem de giderek azalan moralini yükseltmiş.

43 yaşındaki Galler Prensesi, 2026'da monarşiyi yeniden şekillendirmede öncü bir rol üstlenmeye hazırlanan eşi William’ın yanında sağlam bir şekilde duracağına söz verdi.

"SEN NE YAPARSAN BEN ARKANDAYIM, HER ŞEYİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Saray kaynaklarına göre bu söz, geleceğin kralına çalkantılı bir yılın ortasında yeni bir amaç duygusu kazandırdı.

"Bu zorlu yıl gerçekten onların bağlarını güçlendirdi. Kate, özellikle önümüzdeki değişikliklerle birlikte William'ın üzerindeki baskıların çok arttığını anlıyor. Sözü açık ve sarsılmaz; her kararda ve her zorlukta onun yanında oldu ve olmaya devam edecek.”

Kate geleceğe kocasıyla birlikte, birleşik bir cephe olarak bakmak istiyor. Saray kaynaklarına göre bu gerçekten ona verebileceği en iyi Noel hediyesi ve verilen bu söz William için bu Noel'in hayatının en güzel Noel'lerinden biri olacağı anlamına geliyor."





ONLARIN AŞKI ÇOKTAN SARAY DUVARLARINI AŞTI

Kate Middleton’ın kocası Prens William’a bağlılığı zaten yıllardır saray duvarlarının ötesine uzanıyor. Ve onun halk tarafından bu kadar sevilip benimsenmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu.

Güzel prensesin kocasına aileyi ayakları yere basan bir şekilde tutmaya, çocuklar için istikrar sağlamaya ve hayal ettiği geleceği şekillendirmeye yardımcı olmaya söz verdiği iddia ediliyor.

Prens William da zaten onu ​​yol gösterici pusulası olarak görüyor. Söylenenlere göre ünü Hollywood yıldızlarını bile aşan çiftin evlilikleri hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

YENİ YILDA VARSA YOKSA AİLE DİYECEKLER

Üç çocukları George (12), Charlotte (10) ve Louis (7) ile birlikte yeni evlerine taşınan ve saray çevresinden uzaklaşan William ve Kate çifti 2026’yı daha aile odaklı geçirmek istiyor. Bu da aslında çiftin göz önüne daha az çıkacağı anlamına geliyor.

Bundan böyle sadece orada olmaları büyük bir anlam taşıyorsa etkinliklere katılmak istedikleri söylenen Galler Prens ve Prensesi yeni yılda kendilerine ve çocuklarına en büyük önceliği vermek istiyor.