Kocası onu gözünün içine baka baka aldatmıştı… En sonunda zehrini akıttı: Ben 27 yılımı bir dolandırıcıya harcamışım!

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Hollywood’un efendi, aile babası, altın kalpli yıldızlarından biri olarak kabul edilen Hugh Jackman son birkaç yıldır biten evliliği ve sonrasında yaşananlar yüzünden bu imajını yerle bir etmiş durumda.

HOLLYWOOD’UN “EFENDİ AİLE BABASI” 27 YILLIK KARISINI ALDATTI

Jackman’ın dile kolay 27 yıl süren evliliği sona ermiş, karısı Deborra Lee Furness’la yollarını ayırdıklarında klişe bir açıklama yaparak artık farklı yollarda yürüyeceklerini ve dost kalacaklarını söylemişlerdi.

Ancak bu ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra ortaya çıkan gerçekler bambaşkaydı.

Hugh Jackman bir müzikalde başrol oynadığı tiyatro yıldızı Sutton Foster’la yasak bir aşk yaşamaya başlamış, bunu da karısından ayrılmadan önce yapmıştı.

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İKİSİ DE EVLİYDİ… AŞKLARI KONUŞULMAYA BAŞLAYINCA OLANLAR OLDU

Sutton Foster da tıpkı Hugh Jackman gibi evliydi ve dedikodular bitmek bilmeyince o de 10 yıllık evliliğini bitirdi.

Tanıştıklarında Hugh Jackman yolun başında bir aktör, Deborra Lee Furness ise başarılı bir yapımcıydı... Evlendiklerinde Deborra Lee Furness kariyerinden vazgeçti ve çeyrek asırdan fazla bir süre kocasının büyük bir Hollywood yıldızı olmasına yardımcı oldu

Bu yılın başından itibaren saklanmaktan vazgeçen aşıklar her yerde el ele göz göze dolşamaya, öpüşüp koklaşırken yakalanmaya başladılar.

Ve en sonunda karısıyla anlaşıp boşanma davası sürecine giren Hugh Jackman, Deborra Lee Furness’la birlikte satın aldığı eve yeni sevgilisiyle yerleşti.

Tüm bunlar yaşanırken sessiz kalan, sadece yakın çevresine derdini döken eski eş en sonunda bunca zamandır içinde tuttuklarını bir bir söyledi. Ve deyim yerindeyse magazin dünyasında yer yerinden oynadı. Bir müzikalde birlikte oynarken tanışan Hugh Jackman ve Sutton Foster kırmızı halıda böyle pozlar veriyor ve "Bİz çok iyi arkadaş olduk diyorlardı"

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2 SENE SUSTU EN SONUNDA TÜM KİNİNİ KUSTU

Deborra Lee Furness, Hugh Jackman’la yollarını ayırdıktan 2 sene sonra, 23 Mayıs'ta nihayet boşanma davası açtı. Çiftin bu kadar bekleme sebebinin büyük servetlerini bölüşmek için uğraşmaları olduğu söylendi.

Davadan birkaç gün sonra Deborra Lee Furness nihayet sessizliğini bozup “Kalbim ve şefkatim, ihanetin travmatik yolculuğunu yaşayan herkes için. Bu çok derin bir yara” diyerek 27 yıllık kocasının kendisine ihanet ettiğini de ilk kez doğrulamış oldu. Herkes karısından ayırlan Hugh Jackman'ın bunca yıldan sonra biten evliliği için üzüldüğünü zannederken o sevgilisiyle gizlice aşk yaşıyordu

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Gözden Kaçmasın 27 yıllık yuvasını ihanet yıkmıştı… 250 milyon doları bölüşmek 2 sene sürdü Haberi görüntüle

İHANETİN KİTABINI YAZACAK: YAYINEVLERİ SIRAYA GİRDİ BİLE

Çocukları Oscar (25) ve Ava (19) için saygı göstererek sessiz kalan ve Hugh Jackman ile 387 milyon dolarlık servetleri konusunda zorlu boşanma görüşmeleri yapan eski eş artık nihayet hikâyesini anlatmaya hazır…

Deborra Lee Furness’ın bir boşanma günlüğü tuttuğunu ve yaşadığı her şeyi oraya kaydedip bunu bir kitaba dönüştürmek istediğini söyleyen yakınları eski yapımcının Hugh Jackman’dan böylece intikam alacağını iddia ediyor.

Üstelik aldatılan eski eşe yayınevlerinden de teklif yağıyormuş… İhanete uğradığı tüm dünya tarafından öğrenilen ve gururu çok kırılan Deborra Lee Furness iki sene suskun kaldıktan sonra kocasından intikamını almaya başladı

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“27 YILIMI BU ADAMA MI HARCADIM!”

Hugh Jackman’ın Sutton Foster’la ilişkisi öğrenilir öğrenilmez hemen onunla yaşamaya başlaması ve elini biraz fazla çabuk tutması Deborra Lee Furness’ı daha da çileden çıkarmış.

Etrafına “Ben 27 yıl bir dolandırıcıyla, kendini olmadığı biri gibi gösteren bir adamla yaşamışım” demeye başlayan Deborra Lee Furness’ın evliliğini artık yalanlarla dolu bir eziyet olarak gördüğü de iddia ediliyor.





İHANETİ HERKES BİLİYORDU AMA SUSTULAR… AMA O ARTIK SUSMAYACAK

Aslında ünlüler dünyasında bu ilişkinin duyulduğu ancak herkesin ağzını sıkıca kapatıp bunu Deborra Lee Furness’tan sakladığı haberi de geçen sene manşetlere taşınmıştı.

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Başlangıçta kocasından dostane bir şekilde ayrılmayı planlayan Deborra Lee Furness hem aldatılıp hem de bu şekilde aptal yerine konunca en sonunda suskun kalmaktan vazgeçti.

Deborra Lee Furness yakın çevresine 27 yıl boyunca bir düzenbazla evli olduğunu ve evliliğinin bir eziyet olduğunu anlatıyormuş

Deborra Lee Furness’ın yakın çevresinden bir kaynak durumu “Hugh, ona çöp gibi ve sahtekarca davrandı” diye anlatıyor.

“BİZ ÇOK İYİ ARKADAŞ OLDUK” DİYORDU… İHANET AİLECEK GÖRÜŞÜRLERKEN GELDİ

İşin kötüsü Hugh Jackman ve Sutton Foster 2 yıl birlikte sahneye çıktıkları için giderek yakınlaşırken Sutton Foster verdiği bir röportajda bunu “Hugh artık çok yakın dostum oldu. Böyle bir arkadaş kazandığım için çok mutluyum” demişti.

Bu ihanet herkesten habersiz devam ederken Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness çiftiyle Sutton Foster ve ayrıldığı eşi ailecek görüşmeye bile başlamıştı…