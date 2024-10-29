Kocası onu genç bir güzelle aldatmıştı… İhanetin acısıyla yanan kalbini iyileştirdi: Ben tek başıma da mutluyum!

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Ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlendi. Gecenin birbirinden şık ünlü konukları arasında en büyük ilgiyi toplayanlardan biri ise Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Natalie Portman’dı…

Gecede Ballon d'Or ödülünü, Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri kazandı. Kadın futbolunda yılın en büyüğü seçilen Barcelona ve İspanya milli takımının yıldız Aitana Bonmati’nin ödülünü Natalie Portman verdi. Natalie Portman Ballon d'Or ödül töreninin en ilgi çeken isimlerinden biri oldu

OSCAR'LI OYUNCU ÖDÜL GECESİNİN YILDIZI OLDU

Ödül töreninin kırmızı halısında siyah kadife elbisesi ve yaşlanmayan güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü oyuncu ödül vermek için sahneye çıktığında da neşesi ve gülen yüzüyle herkesin sevgilisi oldu ve bu özel gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Portman'ın 12 yıllık evliliği bu yılın başlarında sona erdi... Ünlü yıldız kocasının kendisini genç bir güzelle aldattığını öğrenip yıkılmıştı

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Tören için küt kestirdiği saçlarına dalgalı şekil veren, her zamanki gibi sade bir makyaj ve minyon fiziğine uygun zarif bir elbiseyle geceye katılan Natalie Portman’la ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise ne güzelliği ne de şıklığı oldu… Gece boyunca güzelliğiyle herkesi büyüleyen Natalie Portman'ın neşeli ve mutlu halleri de dikkatlerden kaçmadı

GÜZEL YÜZÜ EN SONUNDA MUTLULUKLA IŞILDADI

2023’te hayatının belki de en zor senesini geçiren Natalie Portman nihayet üzerinde dolaşan kara bulutlardan kurtulmuş, yaşadığı korkunç günler ve acı dolu aylardan sonra yoluna tek başına ama güçlü ve dimdik ayakta durarak devam etmenin gururu ve mutluluğuyla gülümsüyordu.

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Hollywood’un en mutlu, adeta parmakla gösterilen evliliklerinden birine sahip olan 43 yaşındaki Natalie Portman, 12 yıllık kocası tarafından yarı yaşında bir güzelle aldatıldığını öğrenmişti.

YARI YAŞINDA BİR GÜZELLE ALDATILDI, ÖMRÜNÜN EN ZOR YILINI GEÇİRDİ

13 yaşında Aleph adında bir oğulları ve 6 yaşında Amalia adında bir kızları olan çiftin evliliği kocası Benjamin Millepied’in onu 20'li yaşlarındaki Fransız iklim aktivisti Camille Etienne ile aldatmasıyla büyük yara almıştı.

Güzel oyuncu ihante uğradığını öğrenemeden birkaç gün önce kocasıyla böyle mutluluk pozları veriyordu; bu durum yaşadığı acıyı daha da perçinledi

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İki çocuğunun babası kocasının Fransa’daki ofisinde genç sevgilisiyle gizli gizli buluştuğunu öğrenen Natalie Portman adeta yıkıldı. Kendisi film projeleri için setler ve ülkeler arasında mekik dokurken kocası ona deyim yerindeyse hayatının “kazığını” atmıştı.

Gözden Kaçmasın Uğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacak Haberi görüntüle

OYSA SKANDALDAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ONUNLA AŞK POZLARI VERİYORDU

Bu ihanet ortaya çıkınca haber aylarca manşetlerden inmedi. Skandal Portman ve Benjamin Millepied, Cannes Film Festivali’nde mutlu aşk pozları verdikten sadece birkaç gün sonra duyuldu.

Ünlü çift Natalie Portman'a Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin setinde tanışmış, oğulları doğduktan sonra da evlenmişti

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Bu durum Natalie Portman’ın kalp ve hayal kırıklığını bir kat daha artıracaktı. Bir gün önce tüm sinema sektörünün önünde öpüşüp koklaştığı kocasının kendisini genç bir güzelle aldattığı haberiyle birkaç gün sonra tüm gazetelerin manşetlerinde yer alacaktı…

AYLARCA AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Ünlü oyuncu dünyanın gözleri önünde aldatılıp gurur ayaklar altına alındıktan sonra uzun aylar boyunca suskun kalmıştı. Bir zamanlar kocasıyla sarmaş dolaş gidip kırmızı halısında aşk pozları veren kocası artık yanında yoktu…

Kocasından sessiz sedasız boşanan Natalie Portman uzun süredir hapsolduğu mutsuzluğu artık üzerinden attı

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Buna rağmen Natalie Portman boşanma kararını almak için neredeyse bir yıl bekledi. Ona ihanet eden kocası Benjamin Millepied çok pişman olduğunu söylüyor, karısından af diliyor ve evliliğini kurtarmak için her şeyi deneyeceğine yeminler ediyordu. Natalie Portman tek başına üzgün halde dolaşıyor, yaşadığı büyük üzüntü adeta yüzünden okunuyordu

"BANA BİR ŞANS DAHA VER" DİYE YALVARAN KOCASINA ACIMADI

Güzel yıldız da çok değer verdiği evliliğine bir şans tanımak, çocukları uğruna uğradığı ihaneti unutmak için çok çabaladı. Evliliğini kurtarmak için kocasıyla görüşmeye devam etti.

Natalie Portman iki çocuğu için ona ihanet eden kocasını affetmeyi denedi ancak Benjamin Millepied'in özürleri ve verdiği sözler işe yaramadı... Ünlü çift geçen mart ayında yollarını sonsuza kadar ayırdı

Hatta ünlü çift bu skandal patladıktan bir süre sonra birkaç kez çocuklarıyla birlikte yan yana görüntülendi. Ancak sadakatsiz kocanın yeminleri fayda etmedi. Yaşadığı büyük acı hakkında ağzından tek bir kelime bile çıkmayan Natalie Portman 8 Mart 2024’te 12 yıllık evliliğine son vererek Benjamin Millepied’den boşandı.