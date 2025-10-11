×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Maria Shriver#Arnold Schwarzenegger#Mildred Baena
Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 08:45

Ünlü çiftin boşanması, gündeme kelimenin tam anlamıyla bomba gibi düşmüştü... Çünkü bu öyle sıradan bir boşanma değildi... İşin içinde evdeki hizmetliyle yaşanan bir ihanet, yıllarca saklanan evlilik dışı bir çocuk ve bir dizi yalan vardı.

Haberin Devamı

Elbette bütün yalanlar günün birinde ortaya çıktı... Daha doğrusu karısına ihanet eden ünlü oyuncu, durumu karısına kendi açıkladı. Evlilik bitti, ikisi de kendi yoluna gitti.

İşte şimdi kendi evinin içinde aldatılan yüreği yaralı eski eş, ileri yaşında yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle 70 yaşına bir yıl kala üstelik torunları bile varken bir kez daha gelin oluyor.

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

BU İHANET VE BOŞANMA HİÇ UNUTULMADI
Bu "Hollywood gelini" Arnold Schwarzenegger'ın eski karısı Maria Shriver.

ABD tarihine damgasını vuran Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver, 1986 yılında evlenip dört çocuk verdiği Arnold Schwarzenegger'ın ihanetine uğrayınca ondan boşanmıştı...

Haberin Devamı

Yaşadığı öyle sıradan bir ihanet değildi üstelik. Kocası Arnold, onu evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile aldatıp üstüne bir de erkek çocuk sahibi olmuştu...

Daha da ötesinde bu gerçeği yıllarca Shriver da Baena'nın kocası da anlamadı. Ama sonunda Arnold Schwarzenegger köşeye sıkıştı ve itiraf etti. Böylece 2011 yılında yolları ayrıldı.

Gözden KaçmasınSevgilim hem zengin hem yakışıklı ama birazcık boydan kısa Yanında çocuk gibi görünüyorSevgilim hem zengin hem yakışıklı ama birazcık boydan kısa! Yanında çocuk gibi görünüyorHaberi görüntüle

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

YILLAR SONRA YENİDEN EVLENMEYE HAZIR
O zamandan bu yana da Maria Shriver bir daha evlenmeyi aklından bile geçirmedi. Ama şimdi onun cephesinden gelen haberlere göre yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Bu kez damat adayı Matthew Dowd… Mesleği gazetecilik olan Maria Shriver ile yayıncı Matthew Dowd, 12 yıldır romantik ilişki yaşıyordu.

Yakınlarının söylediğine göre Dawd, aynı zamanda Maria Shriver'ın en iyi arkadaşı. İyi gününde de kötü gününde de onu yalnız bırakmadı. Sonunda "Neden evlenmeyelim?" dediler ve karar çıktı!

Söylenenlere göre Maria Shriver, Matthew Dowd'u ruh eşi olarak görüyor.

Arnold Schwarzenegger ile evliliğinden dünyaya gelen ve artık her biri bir yetişkin olan Shriver'ın çocukları da annelerinin mutluluğunu istiyor. Ayrıca Arnold da eski karısının mutluluğu yeniden bulmasından dolayı memnun.

Haberin Devamı

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

Maria Shriver ile Matthew Dowd, 12 yıldır yakın bir ilişki sürdürüyor.

Gözden KaçmasınAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk bulduAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk buldu!Haberi görüntüle

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

ESKİ EVLİLİĞİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR
1986 yılında evlenen Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın bu evlilikten 35 yaşında Katherine 34 yaşında Christina, 32 yaşında Patrick ve 27 yaşında Christopher adında dört tane çocuğu var.

Arnold'un evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena da en küçük oğluyla aynı yaşta. Zaten Shrier ile Baena, birbirine yakın tarihlerde doğum yapmıştı.

Bu aldatma olayının ortaya çıkmasından sonra 2011 yılında ayrılan Schwarzenegger ile Shriver'ın resmen boşanmasının 2021 yılında olduğunu da not düşelim. Bir başka deyişle çiftin resmen boşanması 10 yıl sürdü. Schwarzenegger aldattığı eski karısına 325 milyon dolar tazminat ödedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOğlu kucağına sığmaz oldu... Altı yıllık evliliğin üçüncü meyvesiOğlu kucağına sığmaz oldu... Altı yıllık evliliğin üçüncü meyvesiHaberi görüntüle

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

Schwarzenegger, evlerinde çalışan Mildred Beane ile karısını aldattığını ve ondan bir çocuk sahibi olduğunu uzun süre sakladı. Baena da gerçeği kendi kocasına söylemedi. Kocası, oğlunun babasının kendisi olduğunu sandı. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı.

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

Oyuncu, evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlunu da kabullendi. Ancak Joseph onun soyadını değil kendisini büyüten babasının soyadını kullanıyor.

Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor

Bu arada küçük bir not... Maria Shriver, ABD'nin birsuikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin kız kardeşi  Eunice Kennedy Shriver'ın kızı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maria Shriver#Arnold Schwarzenegger#Mildred Baena

BAKMADAN GEÇME!