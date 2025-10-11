Kocası onu evdeki hizmetçiyle aldatmıştı... Geçmişe sünger çekti, yine evlilik yolunda... 69 yaşında gelin oluyor!

Haberin Devamı

Elbette bütün yalanlar günün birinde ortaya çıktı... Daha doğrusu karısına ihanet eden ünlü oyuncu, durumu karısına kendi açıkladı. Evlilik bitti, ikisi de kendi yoluna gitti.

İşte şimdi kendi evinin içinde aldatılan yüreği yaralı eski eş, ileri yaşında yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle 70 yaşına bir yıl kala üstelik torunları bile varken bir kez daha gelin oluyor.

BU İHANET VE BOŞANMA HİÇ UNUTULMADI

Bu "Hollywood gelini" Arnold Schwarzenegger'ın eski karısı Maria Shriver.

ABD tarihine damgasını vuran Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver, 1986 yılında evlenip dört çocuk verdiği Arnold Schwarzenegger'ın ihanetine uğrayınca ondan boşanmıştı...

Yaşadığı öyle sıradan bir ihanet değildi üstelik. Kocası Arnold, onu evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile aldatıp üstüne bir de erkek çocuk sahibi olmuştu...

Daha da ötesinde bu gerçeği yıllarca Shriver da Baena'nın kocası da anlamadı. Ama sonunda Arnold Schwarzenegger köşeye sıkıştı ve itiraf etti. Böylece 2011 yılında yolları ayrıldı.

YILLAR SONRA YENİDEN EVLENMEYE HAZIR

O zamandan bu yana da Maria Shriver bir daha evlenmeyi aklından bile geçirmedi. Ama şimdi onun cephesinden gelen haberlere göre yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Bu kez damat adayı Matthew Dowd… Mesleği gazetecilik olan Maria Shriver ile yayıncı Matthew Dowd, 12 yıldır romantik ilişki yaşıyordu.

Yakınlarının söylediğine göre Dawd, aynı zamanda Maria Shriver'ın en iyi arkadaşı. İyi gününde de kötü gününde de onu yalnız bırakmadı. Sonunda "Neden evlenmeyelim?" dediler ve karar çıktı!

Söylenenlere göre Maria Shriver, Matthew Dowd'u ruh eşi olarak görüyor.

Arnold Schwarzenegger ile evliliğinden dünyaya gelen ve artık her biri bir yetişkin olan Shriver'ın çocukları da annelerinin mutluluğunu istiyor. Ayrıca Arnold da eski karısının mutluluğu yeniden bulmasından dolayı memnun.

Maria Shriver ile Matthew Dowd, 12 yıldır yakın bir ilişki sürdürüyor.





ESKİ EVLİLİĞİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR

1986 yılında evlenen Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın bu evlilikten 35 yaşında Katherine 34 yaşında Christina, 32 yaşında Patrick ve 27 yaşında Christopher adında dört tane çocuğu var.

Arnold'un evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena da en küçük oğluyla aynı yaşta. Zaten Shrier ile Baena, birbirine yakın tarihlerde doğum yapmıştı.

Bu aldatma olayının ortaya çıkmasından sonra 2011 yılında ayrılan Schwarzenegger ile Shriver'ın resmen boşanmasının 2021 yılında olduğunu da not düşelim. Bir başka deyişle çiftin resmen boşanması 10 yıl sürdü. Schwarzenegger aldattığı eski karısına 325 milyon dolar tazminat ödedi.



Schwarzenegger, evlerinde çalışan Mildred Beane ile karısını aldattığını ve ondan bir çocuk sahibi olduğunu uzun süre sakladı. Baena da gerçeği kendi kocasına söylemedi. Kocası, oğlunun babasının kendisi olduğunu sandı. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı.





Oyuncu, evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlunu da kabullendi. Ancak Joseph onun soyadını değil kendisini büyüten babasının soyadını kullanıyor.