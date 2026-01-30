Kocası onu birden fazla kadınla aldatmıştı… Ayrılık acısını atlattı, genç sevgilisiyle gününü gün ediyor

Haberin Devamı

Sadece iki aşığın ve şahitlerin yer aldığı bu sürpriz evlilik töreninden sonra da karı koca hamburger yemeye gitmişler, evliliklerini fast food yiyerek kutlamışlardı…

Bu sürpriz evliliğin ömrü çok uzun olmadı. Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour’ın aşkı ve evliliği ihanetin gölgesinde geçen sene sona erdi…

Ünlü şarkıcı kocasının kendisini internetten bulduğu kadınlarla aldattığını söyledi ve 4 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. İhanetle suçlanan David Harbour bu konuda sessiz kaldı ve ünlü şarkıcının hayranlarının büyük tepkisini alarak kendi yoluna gitti.

Yaşadığı bu zorlu ayrılık sürecinden sonra bir de albüm yapan ve yazdığı şarkılarda kendisine ihanet eden eski kocasına seslenen Lily Allen şimdilerde aldatılmanın ve evliliğinin bitmesinin şokunu çoktan aldatmış gibi.

Yaşadığı hayal kırıklığını saklamadan hislerini hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı bir süredir kendisinden 12 yaş küçük ünlü bir yazarla birlikte.

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli psikiyatristlerinden olan ve yazdığı çok sayıda kitapla tarihe damga vuran Sigmund Freud’un torununun torunu olan ve kendisi de yazarlık yapan Jonah Freud’la birlikte olan Lily Allen oldukça mutlu görünüyor.

Jonah Freud’un babası da ünlü bir film yapımcısı ve annesi Caroline Hutton da Prenses Diana’nın erkek kardeşi Charles Spencer’ın eski karısı olan bir aristokrat…

Oldukça zengin, tanınmış ve güçlü bir aileden gelen Jonah Freud ve Lily Allen geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nda sarmaş dolaş görüldüler.

İkilinin ilişkisinin yaklaşık bir aydır devam ettiği ve Lily Allen’ın uzun süredir hiç olmadığı kadar mutlu olduğu söyleniyor.

Taze aşıklar birçok kez birlikte görüldü ve yakın zamanda İtalya'ya birlikte uçarak ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar.

İddialara göre geceliği yaklaşık 800 sterlin olan Locarno Oteli'nde bir süitte kalan Lily Allen ve Jonah Freud arasındaki ilişki haftalarca süren spekülasyonların ardından, geçen aralık ayında Londra'daki Stringfellow's'da düzenlenen ünlülerin katıldığı Noel partisinde öpüşürken görülmeleriyle ortaya çıktı.