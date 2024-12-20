Kocası ona 'Hiç çekici değilsin' demişti... Kendimi hiç evli bir kadın gibi hissetmedim ki!

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Tıpkı 8 yıl boyunca evli kalan ama sonra boşanan ünlü şarkıcı gibi.

Gayet gösterişli ve romantik bir biçimde evlendiği kocasından bundan 3 yıl önce boşandı şarkıcı. Bu süreçte iki çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı, yakın çevresine söylediğine göre evliyken bile kendini hep bekar gibi hissetmiş.

Başka veliler eş olarak okul etkinliklerine katılırken o iki çocuğu için hep yalnız başına koşturmuş. Kısacası evliliğini bir başına yaşamış.

'BİR HAYAT ARKADAŞI OLDUĞUNU HİÇBİR ZAMAN HİSSEDEMEDİ'

Bu ünlü şarkıcı, Kelly Clarkson'ın ta kendisi...

42 yaşındaki Clarkson, 2013 yılında evlendiği Brandon Blackstock ile yollarını 2021 yılında ayırdı. Evliliğinin yıkılmasından sonra da bu konu hakkında öyle çok fazla konuşmadı.

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Ama eski çiftin boşanma süreciyle ilgili bazı ayrıntılar, aradan geçen zaman içinde birer birer ortaya çıkıyor.

İşte bunlardan biri de Kelly Clarkson'ın Brandon Blackstock ile evliyken bile kendini bekar hissetmesiyle ilgili sözleri.

Page Six'e konuşan bir kaynak "Evlilikleri ilerledikçe Kelly, bir hayat arkadaşı olmadığını hissetti" dedi. Sonra da ekledi: "Kelly, Brandon ile evliyken birçok yönden kendini bekar gibi hissediyordu."

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İKİ ÇOCUĞUNUN TAM VELAYETİNİ DE ALDI

Söz konusu kaynak, Kelly Clarkson'ın çocuklarıyla ilgili okul etkinliklerine bile yalnız başına katıldığını anlattı. O sırada diğer veliler ise eş olarak gidiyordu bu etkinliklere.

Ama aynı kaynağa göre Kelly Clarkson, evliliğinde mutluluğu bulamasa da çocuk sahibi olmaktan dolayı çok mutlu.

Hatta boşanma sırasında onların velayetini aldığı için de mutluluktan ayakları yerden kesiliyor.

Ünlü şarkıcı Blackstock'tan boşandıktan sonra iki çocuğunu da yanına alıp New York'a taşındı. Artık hayatını orada sürdürüyor.

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'ARZU EDİLEBİLİR BİR KADIN DEĞİLSİN' BİLE DEMİŞ

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'un boşanma dokümanlarında yer alan başka bazı çarpıcı bilgiler de bu yılın başlarında basına yansımıştı.

Orada belirtilenlere göre Clarkson dışarıdan bakıldığında çok mutlu gibi görünen evliliğinde aslında yolunda gitmeyen birçok ayrıntı olduğunu da gözler önüne sermiş zaten.

O dönemde New York Post'un ele geçirdiği ifadelere göre Clarkson'ın boşandığı kocası Blackstock, ünlü şarkıcının yeterince seksi görünmediğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre olaylar şöyle gelişti: Kelly Clarkson, The Voice adlı ses yarışmasında vokal koçu olmayı çok uzun süre hayal etti.

Bir müzik yapımcısı olan Brandon Blackson'ın da bu hayalini gerçekleştirebilecek tek kişi olduğuna inanıyordu ünlü şarkıcı. Tabii ki bu isteğini ona aktardı.

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'SENİN YERİNE RIHANNA'YI TERCİH EDERLER'

Fakat o sırada evli olduğu Blackstoc, Kelly'ye yapımcıların Rihanna gibi bir seks sembolü aradıklarını söyledi.

Kelly Clarkson'ı iddiasına göre eski kocası ona programın yayınlandığı NBC kanalıın Rihanna'yı sadece seksi görüntüsü nedeniyle değil aynı zamanda siyah tenli olduğu için de tercih ettiklerini ekledi.

Ayrıca Brandon Blackstock, o sırada aynı yarışmada görev alan şarkıcı Blake Shelton ile Kelly Clarkson'ın benzer tarzları olduğu için karısının yarışmaya kabul edilmeyeceğini de ifade etti.

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BİR KADIN BUNU ASLA UNUTMAZ: Duruşmada avukatı Clarkson'a Blackstock ile arasında geçen bu konuşmayı nasıl bu kadar süre hatırında tuttuğunu sorduğunda da şarkıcı şöyle yanıt verdi: "Bir kadın kendisine bir seks sembolü olmadığının söylendiği anı asla unutmaz."





EVLİLİK TÖRENLERİ GAYET ROMANTİK OLMUŞTU

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'ın biten evliliklerinden iki tane çocuğu bulunuyor. Dokuz yaşındaki River adlı bir kız ve yedi yaşındaki Remington adında bir erkek çocuğu.

Müzik yapımcısı olan Bandon Blackstock ile Kelly Clarkson 2006 yılında karıştı. Blackstock aynı zamanda ünlü menajer Narvel Blackstock'ın oğlu, ünlü şarkıcı Reba McEntire'ın da üvey oğlu.

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Eski çift 2006 yılındaki Country Müzik Ödülleri töreninde tanıştı. Ama yakınlaşmaları hemen olmadı. Bunun için altı yıl daha beklemeleri gerekti.

Super Kupa finalinde tekrar bir araya geldiler ve aralarında kısa sürede bir aşk doğdu. Sonra da kendilerini nikah defterini imzalarken buldular. Ama evlilikleri çok da güzel ilerlemedi. Çareyi yollarını ayırmakta buldular.