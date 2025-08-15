Milyarder kocası kendisinden 32 yaş büyük… Babası onu reddetti ama mutluluğundan vazgeçmedi

Haberin Devamı

Bahsi geçen bu güzel Lady Kitty Spencer, Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'ın kızı ve Prens William ile Prens Harry'nin de kuzeni.

Lady Spencer kuzeni Prens Harry'nin düğününde güzelliği ve şıklığıyla herkesin dikkatini çekmişti... Kuzenleri Harry ve William ise onun düğününe gelmedi

Halasının güzelliği taşıyan Kitty Spencer zaten kendisi de soylu bir aileden gelmesi bir yana kraliyet ailesiyle de bağları olan bir aristokrat ve aynı zamanda da modellik yaparak tanınmıştı.

Prenses Diana'nın yeğeni olan Lady Kitty Spencer halasının güzelliğini taşıyor

35 yaşındaki Lady Kitty Spencer, güzelliğiyle her zaman halası Prenses Diana’yı hatırlatsa da o öldüğünde sadece 6 yaşındaydı ve halasını pek hatırlamıyor.

Güzel modelin babası, 9. Earl Spencer unvanına sahip Charles Spencer, annesi ise eski bir model olan Victoria Aitken.

Lady Kitty kendisinden 32 yaş büyük bir adamla evlenince babası ona sırtını döndü... Lady Kitty'nin kocası kendi babasından bile 6 yaş büyük

Lady Kitty de annesi gibi model olmayı seçmişti.

Lüks moda markalarının aranan yüzlerinden biri haline gelen Lady Kitty özellikle Dolce & Gabbana'nın marka elçisi ve modeli olmasından sonra uluslararası moda dünyasında önemli bir yer edinmeyi başardı.

Lady Kitty'nin en az kendisi kadar güzel ikiz kız kardeşleri var... İki de erkek kardeşi olan güzel modeli düğününde babası yalnız bıraksa da kardeşleri yanındaydı

Zaten soylu bir ailesi, bolca parası ve iyi bir kariyeri varken verdiği sürpriz kararla evlenen Lady Kitty bu kararıyla babasını karşısına almayı göze aldı ve ailesiyle bağlarını koparma noktasına getirdi.

Lady Kitty Spencer 2021’de Güney Afrika kökenli bir İngiliz moda girişimcisi olan Michael Lewis ile evlendi.

Ünlü ailesi gibi Londra'da yaşasa da evliliğinin yarattığı tartışma yüzünden gözlerden uzakta olmayı tercih eden Lady Kitty kızı Athena'yı büyütüyor

İngiltere’nin sayılı milyarderlerinden olan Michael Lewis’le evlenmesinin bu kadar ses getirmesinin sebebi ise Lady Kitty’nin kocasının kendisinden tam 32 yaş büyük olması.

Kocası kendi babasından bile yaşlı olan Lady Kitty bu evliliğe sahip çıkıp çok mutlu olduğunu söylese de babası Charles Spencer bu evlilik yüzünden kızını reddetti.

Düğüne de gitmeyen Charles Spencer kızıyla artık görüşmüyor.

Lady Kitty hamileliğini herkesten sakladıktan sonra 2024'te anne olduğunu kucağında kızıyla duyurmuştu

Dayılarının kızgınlığından çekinen William ve Harry de kuzenlerinin düğününe gitmekten vazgeçmişti.

Güzel aristokrat 2024’ün Anneler Günü’nde yaptığı bir Instagram paylaşımında ilk bebeğini kucağına aldığını duyurmuştu.

Lady Kitty Spencer kocası ve kızıyla ABD tatiline çıktı

Lady Kitty hamileliğini saklamış, Athena adını verdiği kızının fotoğraflarını ise doğumdan bir sene sonra paylaşmaya başlamıştı.

Kocası ve 2 yaşındaki küçük kızıyla ABD’ye tatile giden Lady Kitty bu tatilden aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir aristokrat olsa da doğrudan kraliyet ailesi üyesi olmayan Lady Kitty özel hayatını gönlünce sosyal medyadan paylaşıyor.

Lady Kitty artık babasıyla bağlarını koparmış olsa da Londra’da yaşamaya devam ediyor. Şehrin en lüks noktalarından birinde muhteşem bir malikanede yaşayan Diana’nın yeğeni tartışmalı evliliği yüzünden pek ortalarda görünmemeye dikkat ediyor.