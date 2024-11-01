Kocası karun kadar zengin ama ünlü yıldızın derdi bitmedi… ‘Çok çalışıp çok para kazanmam lazım!’

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Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek sadece büyük bir yıldız değil aynı zamanda 15 yıldır sürdürdüğü mutlu evliliğiyle de görenleri kıskandıran çok mutlu bir eş ve anne…

BÖYLE EVLİLİK SIRRI GÖRÜLMEDİ: KOCAM MİLYARDER AMA ÇALIŞIP PARA KAZANMAM LAZIM!

Güzel yıldız Wall Street Journal'a verdiği yeni röportajda evliliğiyle ilgili ilginç bir sırrını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı samimi paylaşımlarla adından söz ettiren Hollywood'un "yaşsız" yıldızı Salma Hayek'in büyük ve tuhaf bir derdi varmış...

Kocası François Henri Pinault'nun milyar dolarlık bir serveti olmasına rağmen para kazanmak konusunda üzerinde baskı hissettiğini itiraf eden Salma Hayek hayranlarını şaşırttı.

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KARI – KOCANIN HESAPLARI AYRI… ANLAŞMA BİLE İMZALAMAMIŞ

“Hayatımın ve kendi ihtiyaçlarımın pek çoğunu kendim karşılıyorum” diyen Salma Hayek “Belli bir miktar para kazanma baskısına sahibim ve bu hoşuma gidiyor. Ve şimdi, karar verdim, daha fazla kazanmak istiyorum” dedi.

15 yıldır Fransız iş insanı François Henri Pinault'yla evli olan Salma Hayek zaten oyunculuk kariyeri sayesinde kendisi de epey zengin

58 yaşındaki Hayek, evlenirken birçok ünlünün aksine bir evlilik öncesi anlaşması yapmamış ve boşanması durumunda kocasının servetinden pay almayı garantilememiş.

Üstelik ünlü çift mali konuları evliliklerinden uzak tutuyor ve ayrı hesapları var. Salma Hayek bütün mücevher ve diğer lüks alışverişlerini kocasının markalarından yapıyor

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KOCAM ZENGİN OLSA NE GAM! “BEN BAĞIMSIZ BİR KADINIM”

Salma Hayek kocasının ne kadar zengin olduğunu umursamıyor ve kendini bağımsız bir kadın olarak tanımlıyor.

Kocasının 31 milyar dolar serveti olmasına rağmen üzerinde çok çalışıp para kazanma baskısı olduğunu itiraf eden Salma Hayek evlenirken kendisini garanti altına alacak bir anlaşma da imzalamamış

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Ve söylediğine göre de bu haliyle zaten ona deliler gibi aşık olan kocasının hayranlığını topluyor. Hayek, 62 yaşındaki Fransız iş adamının kendisinin iş ahlakına hayran olduğunu söylüyor ve “Bence bunu biraz seksi buluyor” diyor.

PRENSES GİBİ BÜYÜMÜŞTÜ AMA SONRADAN TÜM ZORLUKLARI ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Salma Hayek de birçok meslektaşı gibi oyunculuk kariyeri sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etti. Babası büyük bir petrol şirketinde yönetici olan Salma Hayek bu sayede çocukluğunu ve genç kızlığını da bir eli yağda bir eli balda geçirmişti.

Büyürken sahip olduğu imkanları 20 yaşında kaybeden Salma Hayek ünlü bir oyuncu olduktan sonra Meksika'daki ailesine bakmaya başlamış

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Ancak babası o 20 yaşına geldiğinde iflas edip bütün servetini kaybetti. Yıldız oyuncu daha sonra Los Angeles'a taşındı ve en sonunda memleketi Meksika’da kalan ailesinin geçimini sağlayan kişi olmak zorunda kaldı.

O günlerden sonra karakterinin şekillendirdiğini söyleyen Hayek gazeteye “İşte o zaman kendimin en iyi versiyonu oldum” dedi. Ünlü oyuncu girdiği sosyete çevresinde herkesin onun daha doğrusu kocasının parasıyla ilgilendiğini söylüyor

ETRAFINDAKİ HERKES PARASIYLA İLGİLENİYOR

Lüks perakende grubu Kering'in CEO'su olarak görev yapan ve serveti 31 milyar dolar olan Pinault ile evlendikten sonra Hayek, çevresindekilerin her zaman para hakkında konuşmak istediklerini söyledi.

Ünlü çiftin evliliklerinden Valnetina adında 17 yaşında bir kızları var... Salma Hayek'in kocasının eski ilişkilerinden doğan çocuklarıyla da arası çok iyi

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Hayek, “Benim için çok paraya sahip olmanın heyecanı, para hakkında düşünmek zorunda olmamaktı ve insanların benimle konuşmak istedikleri tek şeyin para olduğu ortaya çıktı” dedi.

Üstelik yıldız oyuncu milyarder kocasıyla evlenince diğer varlıklı insanların sadece banka hesabı nedeniyle kendisiyle arkadaş olmak istediklerini de fark etmiş.





15 YILDIR HAYATININ AŞKININ KOLLARINDA YAŞIYOR

François Henri Pinault'dan ile 17 yaşında Valentina adında bir kızı olan Salma Hayek 25 Nisan'da 15. evlilik yıl dönümünü kutlamıştı.

Yıldız oyuncu bu özel günü Instagram'dan gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak kutladı ve “Ruh eşinizi bulmanın nimetini açıklayacak hiçbir kelime yok” yazdı. Kimileri bunun para için yapılmış bir evlilik olduğunu iddia etse de Salma Hayek kocasına çok aşık ve onu çok yakışıklı bulduğunu söylüyor

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BU PARA DEĞİL AŞK EVLİLİĞİ

Salma Hayek François Henri Pinault'ya evlenince bunu ünlü iş insanının serveti için yaptığı söylenmiş ve bu iddia uzun süre konuşulmuştu. Oysa güzel yıldız yıllardır kocasına nasıl aşık olduğunu anlatmaktan vazgeçmedi, üstelik onu çok yakışıklı ve seksi bulduğunu da her fırsatta dile getirdi…