Kocası kanserden ölünce iki çocuğuyla yalnız kalmıştı… Yeniden sevdi diye duymadığı kalmadı… Şimdi üçüncü kez anne olacak!

The Wanted grubuyla ünlenen müzik yıldızı Tom Parker hayranlarının gıptayla izlediği bir yaşam sürüyordu.

ÜNLÜ OLDU, ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Çocukluk aşkı olan Kelsey Parker’la evlenmiş, mutlu çiftin iki de çocuğu olmuştu.

Tom ve Kelsey Parker’ın hayatı 2020’de aldıkları korkunç haberle tepetaklak oldu.

Tom Parker’a beyin tümörü teşhisi konmuştu. Hem de bu kara haber hayatının aşkıyla 2018’de evlendikten sadece 2 sene sonra, 2020’de gelmişti.

Ameliyatla alınamayacak kadar riskli bir bölgede bulunan tümör çocukları için yaşama tutunmaya çalışan ünlü şarkıcıyı 2022’de, daha 33 yaşındayken hayattan kopardı.

GENCECİKKEN KANSERDEN ÖLDÜ, ARDINDA KARISIYLA İKİ ÇOCUĞU KALDI

Tom Parker öldükten sonra genç yaşında iki çocuğuyla tek başına kalan Kelsey Parker deyim yerindeyse perişan hale geldi. İki küçük çocuğuna babalarının öldüğünü açıklamak zorunda kalan genç kadın kâbus dolu günler geçirdi.

Tom Parker’ın ölümünün ardından kendini onun adına hayata geçirilen hayır işlerine veren Kelsey Parker’a The Wanted grubunun hayranları çok sevdikleri şarkıcının emaneti gözüyle bakmaya başladılar.

Ve tam da bu sebeple Kelsey Parker biricik kocası Tom Parker’ı kaybettikten sonra hayatına yeni bir aşk girmesine büyük tepki gösterip onu eleştiri oklarının hedefi yaptılar.

HEM YAS TUTTU HEM DE ÇOCUKLARINI BÜYÜTMEYE ÇABALADI

Kelsey Parker, Tom'un ölümüyle ve tuttuğu yasla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da çocuklarına iyi bir anne olmaya çalıştı, farkındalık kampanyalarına katıldı ve sonunda hayatına devam ederek yeni bir mutluluk buldu.

Bu süreçte hem acıyı derinden yaşadı hem de güçlü bir duruş sergiledi.

Tom'un ölümünden sonra, iki küçük çocuğu Aurelia ve Bodhi ile yalnız kalan Kelsey Parker Aurelia'nın sürekli babasını sorduğunu ve ona “Baban turnede” diye cevap verdiğini söylüyordu.

Çocukları büyüdükçe babalarının artık bir daha yanlarında olamayacağını anladılar ve Kelsey Parker her gün onlara Tom Parker’ı yılmadan anlattığını söyledi.

KOCASI İÇİN KENDİNİ HAYIR İŞLERİNE ADAMIŞTI

Kelsey Parker Tom Parker’ın beyin tümöründen hayatını kaybetmesinden sonra bu konudaki tıbbi araştırmalar için bağış toplamaya başladı, Tom'un anısına her yıl futbol maçları düzenleyerek bu çabalara destek oldu.

Kelsey Parker kocası Tom'un hikayesini ve yaşadıklarını "With and Without You" adlı bir kitapta kaleme aldı. Ayrıca "Kelsey Parker: Life After Tom" adlı bir belgeselde de yer aldı. Bu platformlar aracılığıyla kendi deneyimlerini ve yas sürecini diğer insanlarla paylaştı.

AŞKI YENİDEN BULUP HAMİLE KALINCA DUYMADIĞI KALMAMIŞTI

Kelsey Parker Tom Parker’ın vefatından yaklaşık sekiz ay sonra elektrikçi Sean Boggans ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Ancak asıl mutluluğu daha sonra “ağaç cerrahı” olduğu söylenen yeni sevgilisi Will Lindsay ile buldu.

Bu yeni ilişkileri bazı kişilerden olumsuz eleştiriler almasına neden olsa da Kelsey Parker "Ben de mutluluğu ve neşeyi hak ediyorum" dedi ve Tom Parker’ın hayranlarına yaşadığı zorlu süreci dışarıdan bakarak yargılamamaları için ricada bulundu.

“BİZ HEP DÖRT ÇOCUK İSTEMİŞTİK… HAYAT HAYALLERİMİZİ ELİMİZDEN ALDI”

Dün iki çocuğuyla birlikte bir etkinliğe katılan Kelsey Parker’ın karnı epey büyümüştü. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Kelsey Parker kısa bir süre sonra doğum yapacak.

Kelsey Parker kocasını kaybettikten yaklaşık üç yıl sonra, Will Lindsay'den üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Bu haberi "acı-tatlı" olarak nitelendirdi, çünkü Tom ile her zaman dört çocuk istediklerini ancak hayatın buna izin vermediğini söyledi.

“KOCAMIN ANNESİ DE MUTLU, SİZE LAF DÜŞMEZ!”

Kelsey Parker eleştirilere cevap verirken Tom Parker’ın annesi de dahil olmak üzere ailesinin ve Tom'un ailesinin bu duruma olumlu tepki verdiğini, Tom'un kendisinin de onun mutsuz yaşamasını istemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Yeniden anne olacak olmasına ve kendisine yeni sevgilisiyle yeni bir yuva kurmuş olmasına rağmen Kelsey Parker Tom'u her zaman özlediğini ve her gün ondan bahsetmeye devam ettiklerini söylüyor.

BAŞINA GELENLERE HÂLÂ ÖFKELİ AMA…

Kocasını gencecik yaşta kaybettiği için hâlâ öfke duyduğunu ancak üzüntü içinde yaşayamayacağını ve Tom'un da bunu istemeyeceğinin altını çiziyor.

Kelsey Parker hayatının altüst olduğunu ancak çocuklarının onu en kötü zamanlarında ayakta tuttuğunu ve kendisinin de başkalarına ilham olmak istediğini sürekli yineliyor…