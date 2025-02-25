Kocası ikna edince dördüncü bebeği de doğurmuştu: Güzel annenin kar sevinci

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Üstelik ünlü ya da ünsüz ayrımı da yapmıyor bu mutluluk...

Her ne kadar dünyanın ayrıcalıklı insanlarından biri olsa da ünlü model Miranda Kerr da kar sevincine kapılanlardan biri...

Ünlü model, kocası Evan Spiegel ve çocuklarıyla birlikte gittiği kar tatilinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Miranda Kerr'ın üzerindeki özel kıyafetleri ve yüzünde gülümsemeyle göründüğü o kareye de takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Miranda Kerr'ın kar mutluluğu objektife böyle yansıdı... Modelin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.





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ARDI ARDINA ERKEK EVLATLAR GELDİ

41 yaşındaki Miranda Kerr, 2017 yılından bu yana Snapchat adlı sosyal medya platformunun kurucularından olan Evan Spiegel ile evli.

İki tane erkek çocukları olan Miranda Kerr ile Evan Spiegel, geçen yılın şubat ayında üçüncü oğullarını da kucaklarına alma mutluluğunu yaşamıştı.

Orlando Bloom ile yaptığı ilk evliliğinden Flynn Christopher adında 13 yaşında bir oğlu daha bulunan Miranda Kerr, dördüncü hamileliğini açıklamadan kısa süre önce "Kocam bir çocuk daha olsun diye beni ikna etmeye çalışıyor" demişti.

Bu açıklamasından kısa süre sonra da Spiegel ile birlikte bir bebek daha beklediklerini duyurdu... Kerr'ın dördüncü oğlu da aradan geçen zaman içinde büyüdü ve yakında bir yaşını kutlayacak.

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MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU

2008 yılında tanışan Kerr ile Orlando Bloom, o süreçte kariyerlerinin en tepesindeydi. Bu arada Flynn adını verdikleri bir de oğulları oldu ve sonra da evlendiler zaten. Ama yürümedi.

Sadece onları değil ünlü çifti uzaktan izleyen hayranlarını da sarsan ve çok şaşırtan bu ayrılık Miranda Kerr'in aşka bakışını da olumsuz etkiledi.

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Birbirlerini böylesine severek evlendikleri halde ilişkileri bir türlü uzun ömürlü olmamıştı. Bu nedenle de Kerr'in aşka olan inancı sarsıldı söylediğine göre.

Ta ki karşısına şu anda evli olduğu Evan Spiegel çıkıncaya kadar...

Aslına bakılırsa Miranda Kerr, söylediğine göre 2014 yılında Spiegel ile bir akşam yemeğinde tanıştığında yeniden aşka düşmek ve evlenmek gibi bir beklentisi yoktu.

Üstelik Bloom ile ayrılmalarının üzerinden sadece bir yıl geçmişti.

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'ÇOK GÜZELDİ... HİÇ ŞANSIM OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Ama beklemediği başına geldi... New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde verilen bir akşam yemeğinde tanıştı Miranda Kerr ile Evan Spiegel.

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Birlikte Vogue dergisine verdikleri bir röportajda Evan Spiegel o anları şöyle anlatmıştı: "O gece akşam yemeğinde çok tatlı bir kadınla tanışmıştım. Ama kesinlikle onunla hiçbir şansım olmadığını düşündüm."

Her ne kadar böylesine güzel bir kadının kendisiyle ilgilenmeyeceğini düşünse bile yine de ona telefon numarasını verdi Spiegel.

Bu konuda "Ona telefon numaramı verdim. Çünkü yeni bir eve taşınıyordu. Ben de ona eğer teknoloji konusunda bir sorunla karşılaşır ve yardıma ihtiyaç duyarsa beni aramasını söyledim" dedi.

Tanıştıkları o gecenin üzerinden bir ay geçtikten sonra Miranda Kerr, Evan Spiegel'in kendisine verdiği numaraya bir mesaj gönderdi.

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İLİŞKİLERİ YAVAŞÇA GELİŞTİ... SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Belli ki genç adam da Miranda Kerr'in ilgisini çekmişti. Çünkü söylediğine göre Spiegel'e mesaj atmış olmasına rağmen onun kendisine yanıt vereceğinden emin değildi.

Ama cevap geldi!

Sonunda Miranda ile Evan görüşmeye başladılar. Bu öykünün sonrasını ise herkes biliyor. Aralarında bir aşk doğdu. Aşıklar 2017 yılında evlendi.

O süreçten bu yana da üçüncü oğulları dünyaya geldi. Kerr'in eski eşi Orlando Bloom ile birlikte dört tane çocuklarıyla kalabalık ve mutlu bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Kerr, Evan Spiegel'i tanıdıktan sonra aşka ve evliliğe bakışının nasıl değiştiğini de şöyle anlattı bir röportajında: "Bana karşı çok sabırlıydı. İlişkimiz yavaşça gelişti. Güzel bir arkadaşlık kurduk aramızda. Sonra da iki sevgili olduk."

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O SAYGILI ÖPÜCÜĞÜ HİÇ UNUTMUYOR

Ünlü model Evan Spiegel'in 2016'nın bir Noel gecesinde kendisine verdiği o ilk öpücüğü de hiç unutamıyor.

O öpücüğü de bir röportajında "Çok yavaş ve saygılı bir öpücüktü" diye nitelendirdi.

Miranda Kerr her ne kadar böylesine büyük bir aşkın kahramanı olsa da hala yaşadıklarına tam olarak inanamıyor. Bunu da "Asla bu çeşit bir aşkın var olacağına inanmazdım."

Miranda Kerr ilk evliliğini ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yaptı. Eski çiftin bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.