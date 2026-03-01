Kocası hapse düşünce kızıyla bir başına kalmıştı… Ünlü oyuncudan yürek burkan çağrı: Böbrek nakli olmazsam kısa zaman sonra öleceğim

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Bijou Phillips, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak zamanının daraldığını ve böbrek nakli olmazsa öleceğini söyledi.

45 yaşındaki Phillips, 2017'de böbrek naklinin reddedilmesinin ardından hastalığıyla mücadeleye devam etmiş ancak artık hiçbir ilaç ve diyalizler de işe yaramayacak noktaya gelince ölümle yüz yüze kalmıştı.

Bijou Phillips, bu ayın başlarında takipçilerine "zaman çok önemli" demişti. Ünlü oyuncu Us Weekly ile yaptığı yeni bir röportajda durumun ne kadar hassas olduğunu yineleyerek, bir enfeksiyon oluşması durumunda "birkaç gün içinde ölebileceğini" vurguladı.

"Uzun zamandır bağışıklık sistemim baskılanmış durumda... Diyalizle birkaç yıl daha idare edebilirim ya da yarın diyaliz sırasında bir enfeksiyon kapabilirim ve birkaç gün içinde ölebilirim," dedi. "Gerçekten umutluyum, ama durum son derece acil."

Bijou Phillips, ilaç tedavileri yine çaresiz kalınca tekrar böbrek yetmezliği çekenler için tasarlanmış ve kanı temizleyen bir tedavi olan diyalize başlamıştı.

“Diyalize başladığımdan beri kendimi oldukça iyi hissediyorum… Kardeşim Aron Wilson’dan böbrek almak istedim ama dokularımız uyumlu çıkmadı. Belki böbrek değişimi programına girebilir ama emin değiller. Zaten bir kez reddettiler, bu yüzden tekrar deneyecek” diyen ünlü oyuncu bekleme süreci devam ederken hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

Bu zorlu sürecin ardından dinde teselli bulduğunu söyleyen Bijou Phillips “Çok dua ediyorum. Sabahları, çocukları bıraktıktan hemen sonra tesbih duası eden küçük bir gruba üyeyim. Paskalya orucu tutmaya çalışacağım, çarşamba ve cuma günleri oruç tutacağım” dedi.

Sürekli diyalize girmesine rağmen hayatını normal şekilde devam ettirmeye çalışan ünlü oyuncu bir gününü “Bugün kızımı okula götürdüm, eve geldim, biraz atıştırmalık yedim, diyalize gittim, eve geldim ve ev işlerini yaptım” diye anlattı ve “Günlerim böyle geçiyor. Diyalizim yoksa, işlerimi halleder ve markete giderim ve kızıma yemek yaparım” dedi.

Bijou Phillips hayatı boyunca böbrek hastalığından muzdaripti. Ünlü oyuncu gelişmemiş böbreklerle doğdu ve hayatının ilk üç ayını sınırlı böbrek fonksiyonuyla diyalize girerek geçirdi.

36 yaşında ilk böbrek naklini geçirdi ve sağlığı kötüye gidene kadar dolu dolu bir hayat yaşıyordu. 2017’de bir arkadaşı ona böbreğini bağışlayınca hayatı kurtulan ünlü oyuncu şimdi yeniden nakil olmak zorunda ve zamanı giderek daraldığı için artık hem röportajlar vererek hem de sosyal medyadan çağrı yaparak yardım arıyor.

Sosyal medya hesabından “2017'de sevgili bir arkadaşımdan inanılmaz bir hediye aldım. Bu nakil bana kızıma annelik yapmam için 5 değerli yıl verdi. Ancak o zamandan beri hem hücresel hem de antikor reddine yol açan BK virüsü de dahil olmak üzere birçok komplikasyon yaşadım. Şu anda UCLA'da Dr. Anjay Rastogi'nin bakımındayım ve tekrar diyalize giriyorum. Lütfen kızımla ve ailemle daha fazla zaman geçirebilmem için canlı bir donör bulmama yardım edin. Ve arkadaşlar. Zaman çok önemli.” mesajını paylaşan ünlü oyuncu kocası hapse girdikten sonra zor zamanlar geçirmişti.

Bijou Phillips'in kocası Danny Masterson 2000'li yılların başında (2001-2003) üç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmış, 2023’te sona eren davada hakim, Masterson'ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, yasaların öngördüğü en üst sınırdı.

Başlarda kocasını savunuyor görünse de Bijou Phillips bu mahkûmiyet kararından sonra 12 yıllık evliliğini bitirdi ve 12 yaşındaki kızları Francis’in velayetini de üzerine aldı.