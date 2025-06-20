Kocası flört sitelerindeki kadınların peşine düşmüştü… Aldatıldı, boşandı… O da gitti kendine internetten sevgili buldu!

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Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour, 7 Eylül 2020'de Las Vegas'ta sürpriz bir törenle evlenmişlerdi.

ALELACELE EVLİLİK DÖRT YIL DAYANABİLDİ

Lily Allen’ın yol üzerinden alelade beyaz bir elbise alarak gelin olması, çiftin evlilik yeminlerini ettikten sonra bir hamburgerciye gidip kutlamayı böyle yapması da uzun süre unutulmadı.

Bu maceralı başlayan evlilik dört yıl sonra bitmek bilmeyen ihanet dedikodularıyla sona erdi.

Bu yılın hemen başında kocası David Harbour’dan ayrılan Lily Allen sürekli dizi ve film çekimleri için kendisinden ayrı kalan kocasının internetteki meşhur flört sitelerine kaydolduğunu ve kendisini buradan bulduğu kadınlarla aldattığını öğrenince yıkıldı.

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KOCASI ONU YILLARCA İNTERNETTEN BULDUĞU KADINLARLA ALDATMIŞ

Mutlu yürüdüğünü sandığı dört yıllık evliliğinin son üç yılında aldatıldığının farkına çok acı şekilde varan Lily Allen’ın büyük bir depresyon geçirdiği ve toparlanabilmek için bir kliniğe yatıp tedavi gördüğü bile iddia edildi.

En sonunda ihanet acısını üzerinden atan Lily Allen anlaşılan hem kendine yeni bir aşk buldu hem de bir taşla iki kuş vurarak eski kocası David Harbour’dan bir nevi intikam aldı.

Lily Allen boş kalbini bir kez daha ünlü bir oyuncuyla kaptırdı.

Allen, geçtiğimiz gün ünlü oyuncu James Norton’la Londra’da bir müzik festivaline katıldı ve samimi görüntüler verdi.

İkilinin arasında filizlenen bu yakınlaşmanın yeni bir aşk olup olmadığı henüz meçhul ancak Lilly Allen ve James Norton’u birlikte görenler onların açıkça flört ettiklerini söyledi.

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KÖTÜ GÜNLER BİTTİ, YENİDEN AŞKA DÜŞTÜ... O DA FLÖRT SİTESİNDEN SEVGİLİ BULDU!

İntikam bunun neresinde derseniz… Lily Allen ve James Norton tıpkı David Harbour’un yaptığı gibi birbirlerini online bir flört uygulamasından buldular…

Raya adlı bu uygulama sadece gösteri dünyasının ünlülerinin, sosyetenin ve çok zenginlerin kabul edildiği, bekleme listelerinin bulunduğu ve kullanıcıların çok zor kabul edildiği bir platform.

Şöhretleri yüzünden halkın içine çok karışamayan ve flört arayamayan ünlüler bu uygulamada buluşup birbirleriyle eşleşerek aşk arıyor.

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David Harbour da bu uygulamaya girip orada beğendiği kadınlarla gizli ilişkiler yaşayarak karısı Lily Allen’ı aldatmıştı.

Ünlü şarkıcının yeni sevgilisi olduğu düşünülen James Norton Jessie Buckley ile 2015-2017 yılları arasında aşk yaşamış, sonrasında yine bir başka yıldız isim Imogen Poots’la sette tanıştıktan sonra 2024’ün başına kadar birlikte olmuştu.

NİŞANLISINDAN BİR YIL ÖNCE AYRILMIŞTI

Çift, uzun süreli ilişkilerini Şubat 2022'de nişanlanarak bir üst seviyeye taşıdı. Hatta Londra'da birlikte bir eve taşındılar. Ancak, 2023 yılının sonlarında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdılar. Ayrılık haberi 2024 yılının başlarında kamuoyuna yansıdı.

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Ayrılık nedeninin ise, birinin aile kurmak isterken diğerinin dünyayı keşfetmek istemesi gibi "büyüyen farklılıklar" olduğu iddia edildi. James Norton daha sonra yaptığı bir açıklamada, bu ayrılığın kendi tercihi olmadığını ve yoğun iş temposunun ilişkilerini olumsuz etkilediğini ima etti.