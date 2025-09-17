KocasÄ± elini tutsun diye bekledi... Ã‡antasÄ±yla baÅŸ baÅŸa kaldÄ±

Haberin DevamÄ±

BugÃ¼n de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile karÄ±sÄ± Melania'yÄ± karÅŸÄ±ladÄ±lar.

2019 yÄ±lÄ±nda ilk baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminde de Londra'ya ziyarette bulunan Trump Ã§iftini O sÃ¼reÃ§te KraliÃ§e 2. Elizabeth aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±...

ArtÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu kez onun yerine tahta geÃ§en oÄŸlu Kral Charles, ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Â

GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R TÃ–RENLE KARÅžILANDILAR

DÃ¼n gece geÃ§ saatlerde Londra'ya ulaÅŸan Donald ve Melania Trump bugÃ¼n de Windsor Kalesi'ne geÃ§ti.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle Windsor arazisine inen Trump Ã§iftini, Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Catherine karÅŸÄ±ladÄ±.

Sonra da Kate Middleton ile William konuklarÄ±nÄ± Kral Charles ve KraliÃ§e Camilla'ya takdim etti. ArdÄ±ndan da atlÄ± arabalarla geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.

Kate ile William'Ä±n Trump Ã§iftini helikopterin kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada da kameralara ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±dÄ±.

'EVLÄ°LÄ°KLERÄ° KÃ–TÃœ' DENÄ°LEN TRUMP Ã‡Ä°FTÄ° EL ELE YÃœRÃœDÃœ

AslÄ±nda evliliklerinin iyi gitmediÄŸi, gerektiÄŸi zaman kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± aylardÄ±r konuÅŸulan Melania ile Donald Trump, helikopterden inip Galler Ã§iftiyle tokalaÅŸtÄ±ktan sonra hemen el ele tutuÅŸtu.

Kate ile William ise onlarÄ±n yanÄ±nda konuÅŸarak yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

O sÄ±rada Kate, William'Ä±n tarafÄ±nda, sol elinde tuttuÄŸu Ã§antasÄ±nÄ± diÄŸer eline geÃ§irdi. BoÅŸ kalan sol eli ise bir anlÄ±ÄŸÄ±na William'Ä±n eline doÄŸru bir hareket yaptÄ±.

Ama sonra tekrar geri Ã§ekildi.

O anlarÄ± ekran baÅŸÄ±nda canlÄ± yayÄ±nda izleyenler de "Belki Kate de kocasÄ±nÄ±n elini tutmak istedi. Ama William bunu fark etmedi" diye yorum yaptÄ±.

ELÄ°NÄ° TUTMADI... KÃœÃ‡ÃœK DOKUNUÅžLAR VE BAKIÅžLARLA VARLIÄžINI HÄ°SSETTÄ°RDÄ°

Galler Ã§iftinin toplum iÃ§inde fazla samimi olmayÄ±p birbirleriyle fazla temas kurmamasÄ± yÄ±llardÄ±r evlilikleri hakkÄ±nda sÃ¶ylentiler yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor.

DiÄŸer yandan da konumlarÄ± gereÄŸi halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda fazla samimiyet gÃ¶sterisi yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±klarÄ± biliniyor.

DiÄŸer yandan William her ne kadar yÃ¼rÃ¼rken karÄ±sÄ±nÄ±n elini tutmasa da helikopterin kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ayrÄ±lÄ±rken bir kez Kate'in beline bir kez de sÄ±rtÄ±na dokunarak onu yÃ¶nlendirdi.

DÃœNYANIN EN Ä°YÄ° GÄ°YÄ°NEN Ä°KÄ° KADINI YAN YANA

Ä°ÅŸin siyasi ve ekonomik boyutlarÄ± bir yana bu karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde Galler Prensesi Kate ile dÃ¼nyanÄ±n en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ± listesinde hep ilk Ã¼Ã§e giren Melania Trump'Ä±n kÄ±yafetlerine bakalÄ±m.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha gezi baÅŸlamadan Ã¶nce her ikisi de stil ikonu olarak nitelendirilen Kate ile Melania'nÄ±n bir tÃ¼r giyim kuÅŸam rekabetine giriÅŸmesi bekleniyordu.

Galler Prensesi Kate Middleton, karÅŸÄ±lama tÃ¶reni iÃ§in daha Ã¶nce de giydiÄŸi Emilia Wickstead imzalÄ± bordo renkli manto elbiseyi giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de aynÄ± renk tÃ¼llÃ¼ bir vualet ile tamamladÄ±.

Kate'in giyimindeki en dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± kayÄ±nvalidesi Prenses Diana'nÄ±n sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± broÅŸtu.Â

Ailenin koleksiyonunda yer alan bu broÅŸu sonradan Camilla da kullansa da genel olarak Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸti.

SÃ¶z konusu broÅŸ 18 tane yuvarlak kesim elmas ve tam ortasÄ±nda daha iri bir elmas iÃ§eriyor.

55 yaÅŸÄ±ndaki Melania Trump ise 1960'larÄ±n Ã§izgilerini taÅŸÄ±yan bir takÄ±m giydi... BaÅŸÄ±na da mor renkli bir ÅŸapka taktÄ±. AyakkabÄ±larÄ± ise takÄ±mÄ±yla aynÄ± renkteydi.

Melania'nÄ±n petrol yeÅŸili kÄ±yafeti Christian Dior imzalÄ±ydÄ±.Â

Melania Trump, Christian Dior imzalÄ± petrol yeÅŸili bir takÄ±m giydi... ÅžapkasÄ± ise kÄ±yafetinin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ±ydÄ±.Â Camilla ise kraliyetin rengi olan maviyi tercih etti. Elindeki beyaz eldivenler de dikkat Ã§ekti.





Kate'in yakasÄ±nda kaynanasÄ± Diana ile Ã¶zdeÅŸleyen bir broÅŸ vardÄ±.Â

