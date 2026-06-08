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Kocası düşünmeden konuştu, bedeli ağır oldu... Tutku ateşi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aşksız evlilik kaldı

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#Kate Middleton#Prens William#Amanda Holden
Kocası düşünmeden konuştu, bedeli ağır oldu... Tutku ateşi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aşksız evlilik kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 16:46

Bazen göz önündeki insanlar bir söz söyledikten sonra olaylar hiç de akıllarına gelmeyen bir noktaya gidebilir. İşte geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir radyo programında söyledikleri de Prens William'ın başına böyle dert açtı.

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Hepsinin ötesinde 2011 yılında evlenen Kate ile William'ın evliliği hakkında tuhaf söylentiler çıkmasına neden oldu.

Olayların başlangıcını hatırlamak gerekirse...

Kocası düşünmeden konuştu, bedeli ağır oldu... Tutku ateşi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aşksız evlilik kaldı

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ASLINDA KARISINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Mayıs ayının son haftasında Amanda Holden'ın Jamie Theakson ile sunduğu
Heart Breakfast adlı radyo programına konuk oldu.

İşte orada da karısı, Geller Prensesi Kate Middleton hakkında duygu dolu sözler sarf etti.

Prens William, Amanda Holden ile Jamie Theakson'ın programında Kate Middleton hakkında "O muhteşem bir anne, muhteşem bir eş. Gerçekten de o olmadan ailemiz bütün bu zorluklarla başa çıkamazdı" dedi.

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Kate Middleton hakkında "O harika... Son birkaç yılda çok zorluklarla mücadele etti. İtalya'da Reggio Emilia'yı ziyaret etmeyi de dört gözle bekliyordu. Bu yüzden gezide her şeyin yolunda gitmesine çok sevindim" diye sürdürdü sözlerini.

Kate'in erken çocukluk eğitimi konusuyla çok ilgili olduğunu anlatan William, bu yüzden de kendi adını taşıyan bir eğitim sistemine sahip Reggio Emilia'ya gittiğini hatırlattı.

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Kocası düşünmeden konuştu, bedeli ağır oldu... Tutku ateşi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aşksız evlilik kaldı

GECE YATAK ODASINDA BİLE ÇALIŞIYOR
Galler Prensi "Tanrı bilir şimdi ne kadar zamanını bu konudaki bilgileri inceleyerek geçiriyor. Erken çocukluk dönemi konusunda gerçekten bir uzman. Çoğu akşamlar yatak odasına yaydığı bu basılı kağıtların arasından geçmek için mücadele ediyorum" diye sürdürdü sözlerini.

William, İtalya gezisinin karısı Kate için çok iyi gitmesinden bu yüzden mutlu olduğunu da söyledi.

Kocası düşünmeden konuştu, bedeli ağır oldu... Tutku ateşi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aşksız evlilik kaldı

'KARI-KOCA HAYATI YAŞAMIYORLAR' SÖYLENTİLERİ BAŞLADI
İşte William'ın belki de üzerinde fazla düşünmeden söylediği o sözler aradan geçen zamanda bambaşka noktalara ulaştı.

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Prens'in "yatak odasında Kate'in yaydığı kağıtlar yüzünden kendime zor yer buluyorum" demesi Galler çiftinin evliliğinde artık aşkın eksildiği söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu.

Kensington kaynakları "William şaka yaptı. Tek istediği Kate'in erken dönem çocuk eğitimine ne kadar önem verdiğini anlatmaktı. Ama söyledikleri yanlış yorumlandı" dese de buna inandırmak o kadar kolay değil.

Hatta aynı kaynak "William bunu anlatarak aslında Kate ile ilişkilerinin zaman içinde nasıl da büyüyüp olgunlaştığını anlatmak istedi" diye konuştu.

Yine de onun bu sözleri Kate ile William hakkında çıkan "15 yıl evlilik, öncesini de sayarsak çok uzun bir süre Hastalık, artan sorumluluklar derken tutku yok oldu" söylentilerini alevlendirmekten başka bir işe yaramadı.

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#Kate Middleton#Prens William#Amanda Holden

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