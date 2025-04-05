Kocası, dört yıllık evliliğin üç yılında ihanet etti... Ünlü şarkıcının ruhu bile duymadı...

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Peki ya o hayatınızın aşkı diye tanımladığınız kişi size ihanet etse. Bunu hisseder misiniz ya da anlar mısınız?

Eğer "ben anlarım" diyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü böyle konularda bu kadar iddialı olmak doğru değil.

Tabii ki kimse istemez ama ünlü şarkıcı da aynı yastığa baş koyduğu kocası tarafından tam üç yıl aldatıldı. Bu arada evliliğin toplam süresinin zaten dört yıl olduğunu da hatırlatalım...

Bu süre içinde olup biteni fark etmedi ama sonunda dedektif gibi çalışarak ihanete uğradığını öğrendi. Tabii sonra da evlilik bitti.

2020 YILINDA EVLENDİLER... BUNUN ÜÇ YILINDA ALDATILDI

Bütün bunlar ünlü şarkıcı Lily Allen'ın başına geldi...

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2020 yılında sade bir törenle evlendiği oyuncu David Harbour ile yollarını ayıran Lily Allen'ın yuvasının yıkılma nedeni ise ihanet.

Ama doğrusunu söylemek gerekirse öyle böyle bir ihanet değil bu.

O ilk dönemde konuşulanlara göre Lily Allen, kocası David Harbour'ın cep telefonunda ünlülerin rağbet ettiği bir flört uygulamasını bulduğu için ayrılık kararı aldı.

Ama bu ihanet işi daha derindi sonradan ortaya çıktığına göre.

Aradan geçen aylar sonunda ortaya çıktı ki David Harbour, 2020 yılında başlayan evliliğinin son üç yılında yani büyük bir bölümünde evde karısı varken dışarıda da başka biriyle yasak aşk yaşadı.

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SETTE TANIŞTIĞI KOSTÜM TASARIMCISIYLA KARISINA İHANET ETTİ

David Harbour'ı yakından tanıyan bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre ünlü oyuncu bir filmin setinde tanıştığı bir kostüm tasarımcısıyla yasak aşk yaşıyordu.

Ayrıca yine onun söylediğine göre ilişkilerini öyle çok da gizli tutmamaya çalışmıyordu ikili.

Hatta söylenenlere göre David Harbour, geçen yıl bir dijital platform için çektiği dizide çalışırken onun setine sevgilisini de çağırdı.

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Adı gizli tutulan kostüm tasarımcısı da kilometrelerce yol kat edip Harbour'ın yanına gitti.

ONLAR DA AYNI UYGULAMADA TANIŞMIŞLARDI

Bu arada işin ilginci Lily Allen da David Harbour ile söz konusu flört uygulaması üzerinden tanışmıştı. Çift, 2020 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Törende Allen'ın ilk kocası Sam Cooper'dan dünyaya gelen iki kızı da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Ayrılığın duyulduğu ilk dönemlerde konuşulanlara göre Lily Allen, kocasının söz konusu uygulamada sevgili aradığını keşfettikten sonra ondan ayrılmaya karar vermişti. Fakat görünüşe göre olay bu kadar da basit değilmiş.