Kocası da kendisi gibi ünlü ama... "Tanışıncaya kadar öyle birinin varlığından bile haberim yoktu"

Haberin Devamı

Ta ki kader onları bir projede bir araya getirinceye kadar! Ondan sonra da zaten iş arkadaşı oluyorlar. Hatta bazen bunun ötesine geçip sevgili ya da eş bile oluyorlar.

VARLIĞINDAN HABERİ YOKTU AMA SONRA HAYATININ AŞKI OLDU

Tıpkı Gwen Stefani ile Blake Shelton gibi...

Artık evli bir çift olan Stefani ile Shelton, seçici kurulunda görev aldıkları The Voice adlı yetenek yarışmasında birlikte çalışmaya başladılar.

Sonra aralarında bir aşk doğdu. Zaten bir adım sonrasında da evlendiler... Bugün de birbirlerine ilk günkü gibi aşık bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyorlar.

Gwen Stefani, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda kocası Blake Shelton ile ilgili herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Her ikisi de müzik sektöründe tanınmış olmasına rağmen Blake Shelton'ın tek bir şarkısını bile dinlemediğini hatta birlikte çalışıncaya kadar onun varlığından bile haberdar olmadığını söyledi.

FARKLI TÜRLERDE MÜZİK YAPIYORLAR

Bunun nedenini de farklı türlerde müzik yapmalarına bağladı Gwen Stefani.

Bu arada küçük bir not... Stefani, pop müziğin modern çağlardaki "prenseslerinden" biri. Shelton ise country müzik alanında tanınan bir müzisyen.

55 yaşındaki Gwen Stefani röportajda "Blake bu alanda başarılıydı ama ben asla country müzik dinlemezdim. Hatta Blake'in varlığından bile onunla tanışıncaya kadar haberim yoktu" diye konuştu.

Ama yine anlattığına göre Blake Shelton'ın etkin olduğu müzik türüne onu tanıdıktan sonra ilgi duymaya başladı. Hatta onunla birlikte bir country albümü çıkarmaktan çok mutlu olacağını da sözlerine ekledi.

Gwen Stefani, röportajın ilerleyen bölümlerinde de "tanıyıncaya kadar varlığından haberim bile yoktu" dediği kocası hakkında da güzel sözler sarf etti: "Onunla birlikte şarkı söylemeyi seviyorum. Çok mütevazı biri ve ne kadar iyi olduğunun farkında değil. Bu durumda da çok çekici olan bir şeyler var."

Haberin Devamı

'O BENİM HAYATTAKİ İKİNCİ ŞANSIM'

Stefani, aynı röportajda kocası Blake Shelton'ın bu hayatta kendisine verilen "ikinci şans" olduğunu da belirtti.

Bu arada Stefani'nin kendisi gibi müzik dünyasının ünlülerinden biri olan Gavin Rossdale ile 20 yıllık bir evlilik ve üç çocuğun ardından 2015 yılında ayrıldığını da hatırlatalım.

Stefani, hayatının o kötü dönemine de değindi röportajda. O dönemi "Ailemiz dağıldığında bu tam bir felaketti. Kendimi bundan sonra nasıl toparlayabileceğimi sordum durdum hep" diye anlattı.

Yine de söylediğine göre Rossdale ile boşanmasının üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra Blake Shelton ile tanıştı.

Haberin Devamı

Bu durumu da şöyle değerlendirdi Stefani:" Neyse ki Tanrı beni sevmesi için bir başkasını karşıma çıkardı."

İKİSİ DE AYNI DÖNEMDE ESKİ EŞLERİNDEN BOŞANDI

Gwen Stefani ile Blake Shelton 2014 yılında tanıştılar... Ama flört etmeye başlamaları bir yıl sonra oldu. İkisinin de eski eşlerinden boşanmaları hemen hemen aynı zamana denk geliyor.

Stefani, Gavin Rossdale'den boşandığını açıkladıktan birkaç hafta sonra Blake Shelton da ikinci karısı Miranda Lambert ile boşanmak üzereydi.

Stefani ile Shelton, uzun bir flört döneminin ardından 2021 yılında Oklahoma'daki çiftliklerinde hayatlarını resmen birleştirdiler.

Haberin Devamı

Gwen Stefani, ilk evliliğini 2002 ile 2016 arasında Gavin Rossdale ile yaptı. Ondan önce de uzun bir flört dönemleri oldu. Eski çiftin iki tane erkek çocuğu bulunuyor.

48 yaşındaki Blake Shelton ise ilk evliliğini Kaynette Williams ile yaptı. Ardından kendisi gibi country müzisyeni olan Miranda Lambert (yukarıda) ile evlendi. Görünüşe göre aradığı mutluluğu üçüncü eşi Gwen Stefani'de buldu.