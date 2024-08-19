Kocası üç kadınla deniz sefasında yakalanmıştı... 'O aldatma değil' deyip boşanmadı: İki kolunda iki çocuk

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İşte böyle bir durum çocukluğundan beri milyonların takip ettiği bir ünlü kadının da başına geldi.

Gösterişli bir biçimde evlendiği kocasının birkaç modelle çıktığı tekne gezisi gündeme bomba gibi düştü...

O sırada kendisi evde küçücük bebeğiyle ilgileniyordu. Kocasının iş gezisine çıktığı söylendi ve konu basının gündeminden uzaklaştı. Ama dedikodu gündeminde kalmayı sürdürdü.



Herkes çiftin boşanacağını düşünürken onlar evliliklerini sürdürdü. Üstüne bir çocukları daha oldu. İşte şimdi o ünlü kadın hem iç yüzünü sadece kendisinin bildiği evliliğini sürdürüyor hem de anne olmanın keyfini çıkarıyor.

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Böyle uzun uzun anlattığımız kişi İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Prenses Eugenie… Kral Charles'ın "sorunlu" kardeşi Andrew ile eski karısı Sarah Ferguson'ın iki kızından biri olan Eguenie, 2018 yılından bu yana Jack Brooksbank ile evli.İlk oğullarının doğumundan kısa süre sonra Brooksbank, bir iş gezisi için gittiği İtalya'da üç tane modelle çıktığı tekne gezisinde görüntülenince herkes bu evliliğin kısa süreceğini düşündü.Brooksbank, güneşin ve denizin tadını çıkarırken Eugenie ise evinde o sırada birkaç aylık bebek olan oğluyla ilgileniyordu. Ama çift, bütün aldatma söylentilerine kulaklarını tıkadı, evliliklerini sürdürdü. Hatta bu arada bir erkek çocukları daha oldu.

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Prenses Eugenie şimdi hem evliliğinin hem de iki oğlunu içine sinerek büyütmenin mutluluğunu ve rahatlığını yaşıyor.34 yaşındaki Eugenie, ailece çıktıkları yaz tatilinde çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.Üzerinde mavi- beyaz desenli bir elbise, ayağında terlikler olan Eugenie, sağ yanında büyük oğlu August, sol yanında da küçüğü Ernest'i kucağında taşırken görülüyor.Prenses Eugeni'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Tıpkı kuzeni Prens Harry ve Meghan Markle gibi 2018 yılında ve onlardan birkaç ay sonra aynı yerde hayatlarını birleştiren Eugenie ile 38 yaşındaki Jack Brooksbank evliliklerinin beşinci yılını da geride bırakmak üzere.Eugenie ile Jack, evliliklerinde beşinci yılı kutladılar ama bu döneme gelmeleri de biraz olaylı oldu. Bunun nedeni de bundan iki yıl önce Jack Brooksbank'in iş gezisi amacıyla gittiği İtalya'da üç tane modelle çıktığı tekne gezisinde görüntülenmesiydi.Üstelik bu durumu gözler önüne seren de teknede bulunan modellerden biriydi. İşin daha da ilginci Eugenie o sırada minik bebeğiyle birlikte İngiltere'de bulunuyordu.Bu durum çiftin daha evliliklerinin başında sorun yaşadığı iddialarını gündeme getirdi. Bütün dünya Jack Brooksbank'in karısı Eugenie'yi aldattığını konuşmaya başladı. O olayda Jack'i savunan kişi de kayınvalidesi yani Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson oldu.

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Kocasından boşanmasına rağmen York Düşesi unvanını koruyan Sarah, damadının kızını aldatmadığını, gerçekten de bir iş gezisi nedeniyle İtalya'da bulunduğunu savundu.Ama o zamandan bu yana da çift hakkında sürekli boşanacaklarına dair söylentiler çıkmaya devam etti. Yine de onlar bu iddiaları yalanlarcasına ikinci çocuklarını da dünyaya getirdi.Bu arada yeri gelmişken çiftin 2 yaşında August Philip Hawke Brooksbank adında bir oğlu var. Eugenie ve Jack'in ikinci oğlu Ernest George Ronnie Brooksbank da geçen yıl dünyaya gözlerini açtı.

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Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğünü de beklenenden daha "olaylı" oldu. Bu da nedensiz değil.Çiftin düğününde onlardan beş ay önce evlenen Harry ile Meghan, yine bütün dikkatleri üzerlerine çekti.Bunun nedeni de Meghan'ın ilk bebekleri Archie'ye hamile olduğunu aile üyelerine o düğünde söylemeleriydi. İşte bu durum Eugenie'yi yıldızı olması gereken bir günde gölgede bıraktı.

Buna en çok tepki gösteren de Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson oldu. Ferguson, Harry ile Meghan'ı, aslında günün yıldızları olan kızı ile damadını geride bırakmak amacıyla böyle davrandığını ileri sürdü. Onların mutluluğunu gölgelediğini savundu.

GELİNLİĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bütün bunlar bir yana aslında Eugenie, o düğünde bütün dünyayı şaşırtıp, gelmiş geçmiş en şık kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geçti. Aslında yaptığı giyim tercihleriyle sık sık eleştiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablası Prenses Beatrice.



İşte bu yüzden dünyanın izlediği nikah töreninde giydiği gelinlikle ve ortaya çıkan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.



Eugenie, seçtiği gelinlikle kullandığı tacıyla ve eksik olan duvağıyla milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.



Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.



Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.

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Prenses Eugenie'nin gelinliğinin gizlediği sırlara gelirsek... Bir İngiliz kraliyet ailesi üyesinin son yıllarda giydiği en güzel gelinlik olarak tarihe geçen gelinliğin çeşitli bölümlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiği Jack Brooksbank'a özel dört tane simge vardı.Bunlardan biri, İskoçya'yı temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir şatosunun da bulunduğu Balmoral'ı simgeleyen deve dikeni deseniydi. Fildişi rengi ise çiftin yaşadığı evin sembolü.Prenses Eugenie aynı zamanda annesi Sarah Ferguson'ın İrlandalı köklerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliğinin üzerinde.Gelinliğin arka kısmında, belin hemen yukarısında bulunan düğüm ise sıkı aile bağlarının simgesiydi.

DUVAK TAKMAYIP YARA İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ: Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etmişti.

O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı.Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti. Prenses'in gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi.Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie , bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.

Eugenie, Jack Brooksbank ile evliliğinden August ve Ernest adında iki tane erkek çocuğu annesi oldu.